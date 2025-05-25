Экс-инспектор ООН раскрыл, при каком условии Трамп откажется от поставок оружия на Украину
© Public domain
© Public domain
Если российская и украинская стороны в ходе переговоров заключат долгосрочное перемирие, президент США Дональд Трамп готов будет полностью прекратить поставки вооружений, при условии, что будут изысканы гарантии безопасности
Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился американский колумнист, в прошлом морпех-разведчик и инспектор ООН по вооружениям Уильям Скотт Риттер — младший.
По его словам, вероятнее всего американский лидер полностью прекратит поставки вооружений на Украину. Однако, подчеркнул собеседник издания, все зависит от того, будут ли изысканы гарантии безопасности.
“Насколько мне известно, одним из предварительных условий, поставленных российской стороной, является прекращение приема Украиной вооружений от Запада. С этим вопросом необходимо разобраться до принятия мирного договора в последнем чтении”, — пояснил Риттер.
“Ну, и прежде всего я убежден, что Россия никогда не потерпит Украину, перевооруженную согласно договору. И давайте прекратим все валить на Соединенные Штаты: если Россия примет договор, не решающий проблему, она покроет позором сама себя”, — заключил он.
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Полный текст интервью Скотта Риттера: России и США нужно решить две проблемы, чтобы двигаться дальше по вопросу Украины читайте на сайте Украина.ру.
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