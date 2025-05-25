https://ukraina.ru/20250525/eks-inspektor-oon-raskryl-pri-kakom-uslovii-tramp-otkazhetsya-ot-postavok-oruzhiya-na-ukrainu-1063370598.html

Экс-инспектор ООН раскрыл, при каком условии Трамп откажется от поставок оружия на Украину

Экс-инспектор ООН раскрыл, при каком условии Трамп откажется от поставок оружия на Украину - 25.05.2025 Украина.ру

Экс-инспектор ООН раскрыл, при каком условии Трамп откажется от поставок оружия на Украину

Если российская и украинская стороны в ходе переговоров заключат долгосрочное перемирие, президент США Дональд Трамп готов будет полностью прекратить поставки вооружений, при условии, что будут изысканы гарантии безопасности

2025-05-25T06:00

2025-05-25T06:00

2025-05-25T06:00

новости

украина

сша

россия

скотт риттер

дональд трамп

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/06/1061575297_0:84:3000:1772_1920x0_80_0_0_7093b43c3b2f210073169d79c9efc12d.jpg

Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился американский колумнист, в прошлом морпех-разведчик и инспектор ООН по вооружениям Уильям Скотт Риттер — младший.По его словам, вероятнее всего американский лидер полностью прекратит поставки вооружений на Украину. Однако, подчеркнул собеседник издания, все зависит от того, будут ли изысканы гарантии безопасности.Он также отметил, что США следует заняться не делом вооружения Украины, а ее восстановлением, включая экономику. Трамп имел в виду именно это, когда говорил, что сделка по редкоземельным металлам станет лучшей гарантией безопасности для Украины, считает Риттер.“Ну, и прежде всего я убежден, что Россия никогда не потерпит Украину, перевооруженную согласно договору. И давайте прекратим все валить на Соединенные Штаты: если Россия примет договор, не решающий проблему, она покроет позором сама себя”, — заключил он.Полный текст интервью Скотта Риттера: России и США нужно решить две проблемы, чтобы двигаться дальше по вопросу Украины читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250522/rubio-vyskazalsya-ob-ustupkakh-na-kotorye-predstoit-poyti-rossii-i-ukraine-1063322003.html

украина

сша

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, сша, россия, скотт риттер, дональд трамп, оон