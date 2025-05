"Офицерский бунт" ВСУ, попытки прорвать госграницу РФ и "острое разочарование" Европы. Главное на 13:00

https://ukraina.ru/20250520/ofitserskiy-bunt-vsu-popytki-prorvat-gosgranitsu-rf-i-ostroe-razocharovanie-evropy-glavnoe-na-1300-1063261504.html

После разговора с президентом РФ глава Белого дома заявил лидерам Евросоюза, что США не будут вводить против России новые санкции, что стало "острым разочарованием" для европейцев. Офис президента Украины боится "офицерского бунта" ВСУ, поэтому ищет замену нынешнему главкому украинской армии. ВСУ не оставляют попыток вернуться в Курскую область

Что творится на международной арене Накануне президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп провели телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил российский лидер, разговор длился более двух часов.Главное из заявлений Трампа по итогам телефонного разговора с Путиным: Глава Белого дома также отверг предположение о том, что Россия якобы не спешит предпринимать действия для украинского урегулирования. Если существенного прогресса по урегулированию на Украине не будет, США уступят свою роль в урегулировании Европе, отметил он."Это ситуация в Европе, и она должна была оставаться там", — заявил Трамп, подчеркнув, что США оказались вовлеченными из-за политики его предшественника Джо Байдена.Разговор лидеров России и США прокомментировал также генсек НАТО Марк Рютте после того, как прилетел на встречу министров иностранных дел и обороны ЕС. Он назвал разговор позитивным шагом. При этом генсек НАТО не стал отвечать на вопрос журналистов, почему Трамп "не оказывает большего давления на Россию?". Рютте лишь заявил, что все "должны быть благодарны Америке за их роль в решении этой проблемы".В то же время американский президент пожаловался на манеру Владимира Зеленского вести дела. По словам Трампа, Зеленский — "сильный парень", но "не самый легкий в ведении дел".Путин, в свою очередь, после завершении телефонного разговора со своим американским коллегой вышел к журналистам и подробно рассказал о результатах. Он поблагодарил Трампа "за поддержку со стороны США в возобновлении прямых переговоров между Россией и Украиной". "Президент США высказал свою позицию по поводу прекращения боевых действий, перемирия, и я, со своей стороны, отметил также, что и Россия выступает за мирное урегулирование украинского кризиса. Мы должны просто определить наиболее эффективные пути движения к миру", — заявил Путин. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что тема прямого контакта Путина и Зеленского обсуждалась во время разговора с президентом США. По словам представителя Кремля, восстановленный контакт с Киевом важен для работы над текстом меморандума о будущем мирном договоре.Между тем европейские чиновники назвали прошедший накануне телефонный разговор президентов РФ и США крупной победой Москвы. Об этом написало британское издание The Financial Times со ссылкой на источники.По словам неназванного собеседника газеты, глава Белого дома "отходит в сторону", из-за чего поддержка и финансирование Украины теперь остается на Европе. Трамп ошеломил европейских лидеров описанием своего разговора с российским коллегой. В том числе их удивило нежелание американского президента вводить новые санкции в отношении России.Тем временем член конституционного комитета Совета Федерации Алексей Пушков в своем Телеграм-канале прокомментировал статью The Financial Times о шоке европейских лидеров по итогам разговора лидеров РФ и США.По мнению Пушкова, это произошло по нескольким причинам. Европа до сих пор исходит из того, что России можно нанести стратегическое поражение, для этого "стоит лишь поднатужиться". Хотя это уже было опровергнуто. Кроме того, в Киеве и Европе до сих пор надеются на переход Трампа к прямой конфронтации с Россией и "воссозданию единого антироссийского фронта". Однако президент США показывал, что он не намерен этого делать. Из-за этого европейцы испытывают "острое разочарование".Издание Axios, в свою очередь, сообщило, что Трамп после разговора с президентом РФ заявил лидерам Евросоюза, что США не будут вводить против России новые санкции. В статье говорится, что в понедельник Зеленский и еще пять европейских лидеров присоединились к телефонной конференции с Трампом сразу после его разговора с Путиным.Они надеялись услышать, что Москва согласна на прекращение огня и что США введут санкции в случае отказа. Однако вместо этого Трамп заявил, что РФ настроена на переговоры, и подчеркнул, что США не будут участвовать в этих переговорах. Также он выступил против идеи введения новых санкций против России, что подтвердили три источника издания.Во вторник, 20 мая, стало известно, что совет ЕС утвердил 17-й пакет санкций против России. В то же время правительство Великобритании сообщило, что Лондон расширил антироссийский санкционный список на 82 позиции.По мнению вице-спикера Совфеда Константина Косачева, "есть ощущение, что окончательно (но не бесповоротно) сложились две консультационно-переговорные группы: российско-американская и украинско-европейская. В первой обсуждают перспективы достижения мира, во второй — возможности продолжения войны"."Трамп первым понял, что Россия — такой же субъект международных отношений, как и все остальные. Надеюсь, он понимает и то, что Украину превратили в объект, в проект и в орудие. Тем самым разрушая мир в Европе с рисками перерастания конфликта в мировой", — написал политик в своем Телеграм-канале.Чем заняты на УкраинеДепутат Верховной рады Ярослав Железняк обвинил офис Зеленского в возникновении в бюджете Украины многомиллиардной дыры. В своем Телеграм-канале он написал, что полная ответственность за дефицит бюджета в размере минимум 400 миллиардов гривен (9,6 миллиарда долларов) лежит на офисе главы киевского режима и его стиле управления.По словам Железняка, при подготовке проекта бюджета Украины на этот год кабмин заверил, что денег в нем хватит. При этом он отстаивал такие статьи расходов, как финансирование телемарафона.Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров подчеркивал, что Украина живет в состоянии дефолта, госдолг превышает 186 миллиардов долларов. Такая сумма "абсолютно нереальна" ни по обслуживанию, ни по возврату.Тем временем украинское издание "Резидент.ua" со ссылкой на источники в администрации Зеленского написало, что офис политика боится "офицерского бунта" ВСУ, и по этой причине там ищут замену нынешнему главкому украинской армии Александру Сырскому. "Наш источник в ОП рассказал, что на Банковой боятся офицерского бунта, вот почему уже ищут замену Сырскому, против которого настроены все полевые командиры", — говорится в публикации.По словам источника, глава ОП Андрей Ермак хочет подобрать на эту должность техническую фигуру без политических амбиций, чтобы не повторить ситуацию с экс-главкомом ВСУ Валерием Залужным. По данным "Резидент.ua", "офицерский бунт" может стать серьезной проблемой для украинского генштаба на фоне ситуации с Сырским, которого офис Зеленского заставляет проводить на фронте бессмысленные "пиар-операции".Между тем украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на источники в адвокатских кругах сообщило, что накануне крупнейшего обмена пленных "1000 на 1000" в СИЗО начали вызывать заключенных по статьям о госизмене, сепаратизме, коллаборационизме и прочих подобных, предлагая им пойти на обмен. "Да, всех из "политических" хат дергают, предлагают. Люди есть разные, и соглашаются, и отказываются. <...> Те, кому делают такие предложения — в основном украинские граждане. Это бизнесмены, малолетние фотографы прилетов и военных объектов, поджигатели авто, идейные пророссийские и те, кого тупо подставили", — рассказал собеседник издания. Что происходит на фронтеВоенкор Андрей Марочко сообщил, что на линии фронта восточнее и севернее Северска замечены маневренные группы иностранных наемников, которые передвигаются на пикапах с установленными в кузове пулеметами и минометами западного производства. По его данным, они преследуют цель изучения российских позиций.Боец 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады ВС РФ с позывным "Старый" рассказал агентству РИА Новости, что в рядах ВСУ под Красноармейском также замечены англоязычные и польские наемники.Также во вторник, 20 мая, на повестке остается Курская область, куда ВСУ не оставляют попыток прорваться. Телеграм-канал "Два майора" отметил, что "на курском участке государственной границы продолжаются бои на теткинском направлении, ВСУ надеются срезать выступ". Уточняется, что до сих пор прорыва госграницы не было допущено, однако противник концентрирует силы в непосредственной близости.В то же время Телеграм-канал SHOT опубликовал пост, в котором говорится, что украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) подорвалась на противотанковой мине, пытаясь зайти в Курскую область. По данным канала, ночью группа ВСУ из шести человек подошла к российской границе со стороны села Рогозное Сумской области. Украинские диверсанты пытались прощупать границу возле курского села Волфино, чтобы потом подогнать туда дополнительные силы для прорыва.Одновременно со стороны Украины этот участок обстреливали из ствольного оружия. Но ничего не вышло: члены ДРГ подорвались на противотанковой мине ТМ-62, а российские пограничники отразили атаку.Между тем офицер 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса российской группировки "Север" с позывным "Витязь" сообщил агентству РИА Новости, что ВС РФ уничтожили отряд украинских военных, двигавшихся в сторону Курской области. Отмечается, что двигался противник из Сумской области в сторону российской границы, когда по нему был нанесен ракетно-бомбовый удар. Итог — 12 украинских военных уничтожено.Военные ВС РФ, тем временем, продолжают продвижение в Сумской области. Накануне стало известно об освобождении Марьино, а украинские власти расширили зону эвакуации населения в Сумской области до 202 населенных пунктов.Тем временем издание "Украинская правда" сообщило, что из скандальной 155-й бригады ВСУ "Анна Киевская" с начала 2025 года на фоне денежных махинаций и жесткого отношения командования дезертировали более 1,2 тысячи солдат. Как утверждается в публикации, "денежные махинации и кризис управления" спровоцировали новую волну дезертирства военных. Так, новый комбриг полковник Тарас Максимов, возглавивший соединение в декабре прошлого года после громкого скандала с массовым дезертирством, отличается жестокостью по отношению к подчиненным.При этом офицеры бригады заявили УП, что главной причиной дезертирства стали случаи перевода специалистов, включая операторов БПЛА, в пехоту, а также плохое обеспечение подразделений. А солдаты "Анны Киевской" жалуются на случаи махинаций с "боевыми" выплатами, а также поборы со стороны командиров, указывает издание.Стоит напомнить, что бригада "Анна Киевская" была сформирована в марте 2024 года, примерно две тысячи солдат соединения прошли подготовку во Франции. В конце ноября 2024 года бригаду отправили в район Красноармейска (Покровска) в ДНР, где она фактически развалилась как боевое формирование. В общей сложности из нее дезертировали 1,7 тысячи солдат.

