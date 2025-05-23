"Мой сын воюет на своем фронте": Верещук призвала украинцев готовить детей воевать - 23.05.2025 Украина.ру
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"Мой сын воюет на своем фронте": Верещук призвала украинцев готовить детей воевать
"Мой сын воюет на своем фронте": Верещук призвала украинцев готовить детей воевать - 23.05.2025 Украина.ру
"Мой сын воюет на своем фронте": Верещук призвала украинцев готовить детей воевать
Замглавы офиса Зеленского Ирина Верещук заявила, что украинских детей со школы необходимо готовить к войне и внушать им мысль о Москве как противнике, так как "Россия остается нашим врагом на десятилетия, если не на века"
2025-05-23T17:00
2025-05-23T17:00
новости
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россия
ирина верещук
трамп и зеленский
дмитрий кулеба
вооруженные силы украины
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"Будет перемирие или нет, будет мирное соглашение или нет - Россия остается нашим врагом на десятилетия, если не на столетия. Вот наша стратегия, и мы ее закладываем со школы. Да, наши дети должны готовиться, они должны знать, что такое война", - сказала она."К слову, сын Верещук пять лет назад окончил школу. Сомневаемся, что все эти пять лет он усиленно готовился к войне с РФ", - добавил украинский телеграм-канал "Шептун"."Очередное доказательство того, что киевский режим не нацелен на мир, а хочет воевать "до последнего украинца"", "Вспоминаются слова Порошенко* "наши дети будут ходить в школу, а их дети будут сидеть в подвалах"", "Нацизм, который сейчас процветает на Украине - это серьезная угроза для всего человечества в наши дни", - резюмировали пользователи сети.Кстати, сыну Верещук сейчас 21 год, в 2021 году он стал студентом Национального технического университета "Киевский политехнический институт имени Сикорского".В программе "Утро с Украиной" в апреле 2022 года Верещук рассказала, что ее сын - айтишник, и "у него нет ни капли моего лидерского характера, но он очень хороший человек, который воюет сейчас на своем фронте".И это не первый случай, когда высокопоставленные украинские чиновники готовы разменять в жерле войны кого угодно, кроме своих детей. Так, совсем недавно экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, который ранее активно критиковал "отсиживающихся" от мобилизации за границей признался, что отговорил сына служить в ВСУ.*Террорист и экстремист.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, москва, россия, ирина верещук, трамп и зеленский, дмитрий кулеба, вооруженные силы украины
Новости, Украина, Москва, Россия, Ирина Верещук, Трамп и Зеленский, Дмитрий Кулеба, Вооруженные силы Украины

"Мой сын воюет на своем фронте": Верещук призвала украинцев готовить детей воевать

17:00 23.05.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Ірина ВерещукИрина Верещук
Ирина Верещук - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Ірина Верещук
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Замглавы офиса Зеленского Ирина Верещук заявила, что украинских детей со школы необходимо готовить к войне и внушать им мысль о Москве как противнике, так как "Россия остается нашим врагом на десятилетия, если не на века"
"Будет перемирие или нет, будет мирное соглашение или нет - Россия остается нашим врагом на десятилетия, если не на столетия. Вот наша стратегия, и мы ее закладываем со школы. Да, наши дети должны готовиться, они должны знать, что такое война", - сказала она.
"Они сами говорят об этом открытым текстом. И поставить ликвидацию этого режима на паузу - значит, оставить войну нашим детям", - прокомментировал слова Верещук военкор Юрий Котенок.
"К слову, сын Верещук пять лет назад окончил школу. Сомневаемся, что все эти пять лет он усиленно готовился к войне с РФ", - добавил украинский телеграм-канал "Шептун".
"Очередное доказательство того, что киевский режим не нацелен на мир, а хочет воевать "до последнего украинца"", "Вспоминаются слова Порошенко* "наши дети будут ходить в школу, а их дети будут сидеть в подвалах"", "Нацизм, который сейчас процветает на Украине - это серьезная угроза для всего человечества в наши дни", - резюмировали пользователи сети.
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Кстати, сыну Верещук сейчас 21 год, в 2021 году он стал студентом Национального технического университета "Киевский политехнический институт имени Сикорского".В программе "Утро с Украиной" в апреле 2022 года Верещук рассказала, что ее сын - айтишник, и "у него нет ни капли моего лидерского характера, но он очень хороший человек, который воюет сейчас на своем фронте".
И это не первый случай, когда высокопоставленные украинские чиновники готовы разменять в жерле войны кого угодно, кроме своих детей. Так, совсем недавно экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, который ранее активно критиковал "отсиживающихся" от мобилизации за границей признался, что отговорил сына служить в ВСУ.
*Террорист и экстремист.
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