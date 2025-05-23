https://ukraina.ru/20250523/moy-syn-voyuet-na-svoem-fronte-vereschuk-prizvala-ukraintsev-gotovit-detey-voevat-1063378727.html

"Мой сын воюет на своем фронте": Верещук призвала украинцев готовить детей воевать

"Мой сын воюет на своем фронте": Верещук призвала украинцев готовить детей воевать - 23.05.2025 Украина.ру

"Мой сын воюет на своем фронте": Верещук призвала украинцев готовить детей воевать

Замглавы офиса Зеленского Ирина Верещук заявила, что украинских детей со школы необходимо готовить к войне и внушать им мысль о Москве как противнике, так как "Россия остается нашим врагом на десятилетия, если не на века"

2025-05-23T17:00

2025-05-23T17:00

2025-05-23T17:00

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"Будет перемирие или нет, будет мирное соглашение или нет - Россия остается нашим врагом на десятилетия, если не на столетия. Вот наша стратегия, и мы ее закладываем со школы. Да, наши дети должны готовиться, они должны знать, что такое война", - сказала она."К слову, сын Верещук пять лет назад окончил школу. Сомневаемся, что все эти пять лет он усиленно готовился к войне с РФ", - добавил украинский телеграм-канал "Шептун"."Очередное доказательство того, что киевский режим не нацелен на мир, а хочет воевать "до последнего украинца"", "Вспоминаются слова Порошенко* "наши дети будут ходить в школу, а их дети будут сидеть в подвалах"", "Нацизм, который сейчас процветает на Украине - это серьезная угроза для всего человечества в наши дни", - резюмировали пользователи сети.Кстати, сыну Верещук сейчас 21 год, в 2021 году он стал студентом Национального технического университета "Киевский политехнический институт имени Сикорского".В программе "Утро с Украиной" в апреле 2022 года Верещук рассказала, что ее сын - айтишник, и "у него нет ни капли моего лидерского характера, но он очень хороший человек, который воюет сейчас на своем фронте".И это не первый случай, когда высокопоставленные украинские чиновники готовы разменять в жерле войны кого угодно, кроме своих детей. Так, совсем недавно экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, который ранее активно критиковал "отсиживающихся" от мобилизации за границей признался, что отговорил сына служить в ВСУ.*Террорист и экстремист.

https://ukraina.ru/20241105/1058621596.html

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новости, украина, москва, россия, ирина верещук, трамп и зеленский, дмитрий кулеба, вооруженные силы украины