ИПСО имени Трампа: Безсонов о целях США и обезжиривании Европы - 23.05.2025 Украина.ру
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ИПСО имени Трампа: Безсонов о целях США и обезжиривании Европы
ИПСО имени Трампа: Безсонов о целях США и обезжиривании Европы - 23.05.2025 Украина.ру
ИПСО имени Трампа: Безсонов о целях США и обезжиривании Европы
Военный обозреватель Даниил Безсонов в эфире Украина.ру проанализировал ситуацию в зоне СВО на различных направлениях, рассказал о применении новых технологий и Украина.ру, 23.05.2025
2025-05-23T14:56
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сша
россия
украина
дональд трамп
вооруженные силы украины
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Военный обозреватель Даниил Безсонов в эфире Украина.ру проанализировал ситуацию в зоне СВО на различных направлениях, рассказал о применении новых технологий и вариантах противодействия дронам, а также объяснил, чего добиваются США сегодня в конфликте на Украине: 00:19 – Северный фронт: попытки прорыва ВСУ; 07:14 – Продвижение ВС РФ на Донецком направлении; 12:13 – Когда ожидать масштабного наступления России? 17:11 – Роль США в конфликте; 24:56 – Беспилотники и противодействие им. *В материале упоминается украинское военизированное объединение "Правый сектор", признанное террористической организацией и запрещенное в РФТГ-канал Даниила Безсонова: https://t.me/NeoficialniyBeZsonoV
https://ukraina.ru/20250523/zaluzhnyy-armiya-rf-obognala-vsu-po-innovatsiyam-na-pole-boya-1063353536.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, сша, россия, украина, дональд трамп, вооруженные силы украины, вс рф
Видео, США, Россия, Украина, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, ВС РФ

ИПСО имени Трампа: Безсонов о целях США и обезжиривании Европы

14:56 23.05.2025
 
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Военный обозреватель Даниил Безсонов в эфире Украина.ру проанализировал ситуацию в зоне СВО на различных направлениях, рассказал о применении новых технологий и вариантах противодействия дронам, а также объяснил, чего добиваются США сегодня в конфликте на Украине:
00:19 – Северный фронт: попытки прорыва ВСУ;
07:14 – Продвижение ВС РФ на Донецком направлении;
12:13 – Когда ожидать масштабного наступления России?
17:11 – Роль США в конфликте;
24:56 – Беспилотники и противодействие им.
*В материале упоминается украинское военизированное объединение "Правый сектор", признанное террористической организацией и запрещенное в РФ
ТГ-канал Даниила Безсонова: https://t.me/NeoficialniyBeZsonoV
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