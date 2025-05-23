https://ukraina.ru/20250523/ipso-imeni-trampa-bezsonov-o-tselyakh-ssha-i-obezzhirivanii-evropy-1063365685.html
ИПСО имени Трампа: Безсонов о целях США и обезжиривании Европы
ИПСО имени Трампа: Безсонов о целях США и обезжиривании Европы - 23.05.2025 Украина.ру
ИПСО имени Трампа: Безсонов о целях США и обезжиривании Европы
Военный обозреватель Даниил Безсонов в эфире Украина.ру проанализировал ситуацию в зоне СВО на различных направлениях, рассказал о применении новых технологий и Украина.ру, 23.05.2025
2025-05-23T14:56
2025-05-23T14:56
2025-05-23T14:56
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дональд трамп
вооруженные силы украины
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Военный обозреватель Даниил Безсонов в эфире Украина.ру проанализировал ситуацию в зоне СВО на различных направлениях, рассказал о применении новых технологий и вариантах противодействия дронам, а также объяснил, чего добиваются США сегодня в конфликте на Украине: 00:19 – Северный фронт: попытки прорыва ВСУ; 07:14 – Продвижение ВС РФ на Донецком направлении; 12:13 – Когда ожидать масштабного наступления России? 17:11 – Роль США в конфликте; 24:56 – Беспилотники и противодействие им. *В материале упоминается украинское военизированное объединение "Правый сектор", признанное террористической организацией и запрещенное в РФТГ-канал Даниила Безсонова: https://t.me/NeoficialniyBeZsonoV
https://ukraina.ru/20250523/zaluzhnyy-armiya-rf-obognala-vsu-po-innovatsiyam-na-pole-boya-1063353536.html
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