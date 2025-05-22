Ударный мультикоптер "Баба-яга": Алехин о том, как смертоносные дроны "охотятся" на технику и блиндажи - 22.05.2025 Украина.ру
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Ударный мультикоптер "Баба-яга": Алехин о том, как смертоносные дроны "охотятся" на технику и блиндажи
Ударный мультикоптер "Баба-яга": Алехин о том, как смертоносные дроны "охотятся" на технику и блиндажи - 22.05.2025 Украина.ру
Ударный мультикоптер "Баба-яга": Алехин о том, как смертоносные дроны "охотятся" на технику и блиндажи
Для уничтожения коварного беспилотника "Баба-яга" применяется как стрелковое оружие, так и различные дроны-перехватчики, начиная от простых таранов "Мавиками" и заканчивая FPV или сеткометами для коммерческих дронов. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
2025-05-22T04:00
2025-05-22T04:00
новости
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В зоне СВО противник активно использует ударный дрон под названием "Баба-яга". Он распространён по всей линии боевого соприкосновения, где работает система "Старлинк", как правило, это Херсонская, Запорожская, Донецкая и Луганская области, сообщил эксперт."На Белгородском и Курском направление [мультикоптер "Баба-яга"] появился сравнительно недавно. Именно от этого дрона идут основные потери нашей техники, в некоторых подразделениях - больше 50%", — подчеркнул Алехин.У таких беспилотников есть конкретная цель, будь то техника, блиндаж, или участок для минирования. После выполнения сброса дрон летит обратно по схожему маршруту, но редко по такому же, причем обратно он часто летит быстрее, так как разгружен, объяснил эксперт.По его словам, "Бабу-ягу" очень трудно заглушить средствами РЭБ, поэтому уничтожить или посадить ее можно, только физически повредив. Иногда такие дроны садятся сами из-за неисправности или ошибки пилота, указал полковник запаса."Для уничтожения такого коварного беспилотника применяется как стрелковое оружие, так и возможные дроны-перехватчики, начиная от простых таранов "Мавиками" и заканчивая FPV или сеткометами для коммерческих дронов", — подчеркнул Алехин.В большинстве случаев поражение данного мультикоптера происходит при попадании в батарейный отсек, который расположен прямо по центру дрона, резюмировал автор материала.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Армия РФ давит на всех направлениях, но с учетом реалий современного боя" на сайте Украина.ру.Об особенностях тактики российской армии в ходе СВО — в статье Александра Чаленко "Почему армия России медленно продвигается и что сделать, чтобы ускорить победу. Мнения бойцов СВО".
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новости
Новости

Ударный мультикоптер "Баба-яга": Алехин о том, как смертоносные дроны "охотятся" на технику и блиндажи

04:00 22.05.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкРасчет ПВО группировки "Центр" на Авдеевском направлении
Расчет ПВО группировки Центр на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Для уничтожения коварного беспилотника "Баба-яга" применяется как стрелковое оружие, так и различные дроны-перехватчики, начиная от простых таранов "Мавиками" и заканчивая FPV или сеткометами для коммерческих дронов. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
В зоне СВО противник активно использует ударный дрон под названием "Баба-яга". Он распространён по всей линии боевого соприкосновения, где работает система "Старлинк", как правило, это Херсонская, Запорожская, Донецкая и Луганская области, сообщил эксперт.
"На Белгородском и Курском направление [мультикоптер "Баба-яга"] появился сравнительно недавно. Именно от этого дрона идут основные потери нашей техники, в некоторых подразделениях - больше 50%", — подчеркнул Алехин.
У таких беспилотников есть конкретная цель, будь то техника, блиндаж, или участок для минирования. После выполнения сброса дрон летит обратно по схожему маршруту, но редко по такому же, причем обратно он часто летит быстрее, так как разгружен, объяснил эксперт.
По его словам, "Бабу-ягу" очень трудно заглушить средствами РЭБ, поэтому уничтожить или посадить ее можно, только физически повредив. Иногда такие дроны садятся сами из-за неисправности или ошибки пилота, указал полковник запаса.
"Для уничтожения такого коварного беспилотника применяется как стрелковое оружие, так и возможные дроны-перехватчики, начиная от простых таранов "Мавиками" и заканчивая FPV или сеткометами для коммерческих дронов", — подчеркнул Алехин.
В большинстве случаев поражение данного мультикоптера происходит при попадании в батарейный отсек, который расположен прямо по центру дрона, резюмировал автор материала.
Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Армия РФ давит на всех направлениях, но с учетом реалий современного боя" на сайте Украина.ру.
Об особенностях тактики российской армии в ходе СВО — в статье Александра Чаленко "Почему армия России медленно продвигается и что сделать, чтобы ускорить победу. Мнения бойцов СВО".
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Заголовок открываемого материала
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