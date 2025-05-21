Отказ от санкций, провалы ВСУ, надежды на РФ. Главное на Украине на утро 21 мая - 21.05.2025 Украина.ру
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Отказ от санкций, провалы ВСУ, надежды на РФ. Главное на Украине на утро 21 мая
Отказ от санкций, провалы ВСУ, надежды на РФ. Главное на Украине на утро 21 мая - 21.05.2025 Украина.ру
Отказ от санкций, провалы ВСУ, надежды на РФ. Главное на Украине на утро 21 мая
Трамп на призыв Зеленского о санкциях против РФ заявил, что это решать президенту США. Российские военные уничтожают противника и технику. США надеются, что Россия на этой неделе представит условия для прекращения огня
2025-05-21T09:00
2025-05-21T09:04
хроники
эксклюзив
спецоперация
сво
сша
россия
украина
дональд трамп
марко рубио
вооруженные силы украины
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Президент США Дональд Трамп в ответ на призыв Владимира Зеленского к новым санкциям против России заявил, что только американский лидер принимает такие решения."Это будет мое решение, ничье больше, Мы посмотрим, что сделает Россия, как поведет себя", - сказал Трамп в Белом доме.По его словам, для украинского урегулирования настал "критический момент".В то же время госсекретарь Марко Рубио отметил, что администрация президента в настоящее время не готова говорить о поддержке законопроекта сенатора-республиканца Линдси Грэма*, который предусматривает введение новых санкций против России.По словам главы госдепартамента, нынешняя позиция Вашингтона связана со стремлением американских властей продолжать играть роль в урегулировании конфликта на Украине.Как указал Рубио ранее во вторник, если Соединенные Штаты будут угрожать России санкциями, это приведет к прекращению Москвой диалога с Вашингтоном.В начале апреля в сенат США был внесен законопроект Грэма "Акт о санкциях против России в 2025 году". Согласно тексту документа, законопроект вводит санкции и иные меры по отношению к Российской Федерации под предлогом отказа Москвы от переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине или нарушения возможного будущего соглашения. Текстом документа предусмотрено введение США импортных пошлин в размере 500 процентов на импортируемые США товары из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Также гражданам США запрещается участие в операциях по покупке российских долговых бумаг, вводятся иные ограничительные меры.Что касается других западных санкций, накануне Европейский союз (ЕС) одобрил 17-й пакет санкций против России. Об этом сообщила глава евродипломатии Кая Каллас.Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что антироссийские пакеты, принятые Европейским Союзом, никакого отношения к урегулированию ситуации на Украине не имеют, это элемент политики сдерживания, торговой войны, попытка компенсировать проблемы Франции в научно-технической сфере, желание не допустить нормального гуманитарного развития по линии гражданского общества."Разумеется, как вы знаете, ни один из этих пакетов не остается без надлежащей реакции с российской стороны. Выверенные ответные меры, которые учитывают в первую очередь наши интересы, интересы нашей страны и ее граждан, будут предприниматься в ответ на подобные действия впредь", - рассказала Захарова.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать.Провалы ВСУВ ночь на среду в Киевской, Черниговской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях Украины объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.Утром сигнал распространился также на Николаевскую, Днепропетровскую, Кировоградскую, Одесскую, Черкасскую области.Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев рассказал, что ВС РФ держат под огневым контролем артерии снабжения ВСУ под Купянском."Обстановка на территории Харьковской области остается достаточно сложной, каких-то серьезных изменений по линии фронта мы сейчас не наблюдаем, но поступают сведения о том, что наши войска продвигаются со стороны Двуречной, уже Минобороны объявило об освобождении поселка Дорошовка. Видно, что все-таки фронт достаточно динамичен, несмотря на то что общая линия фронта пока еще неизменна, но это говорит о том, что все-таки наши войска приближаются к северу Купянска, уже до города осталось около семи километров и основные артерии снабжения и ротации вооруженных формирований Украины уже находятся под нашим огневым контролем", - заверил Ганчев.По его мнению, огневой контроль над логистическими путями ВСУ на данном участке является стратегическим преимуществом на поле боя.Минобороны РФ сообщило, что расчет оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" ударом уничтожил 70 украинских военнослужащих в лагере подготовки ВСУ в Сумской области.Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко** в своем телеграм-канале признал поражение лагеря.Он отметил, что полигон находился в менее чем 50 километрах от границы с Россией."Над ним долгое время висел дрон, который и скорректировал удар", — уточнил нардеп.Украинский генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко в эфире YouTube-канала Politeka Online признал, что Вооруженные силы Украины оказались в тяжелом положении на ряде направлений фронта."К сожалению, [положение] тяжелое. Это направление и Новопавловское в сторону Днепропетровской области, &lt;...&gt; это Сумская область", — уточнил он.Как указал Романенко, "упорные бои" ведутся за два населенных пункта в Сумской области. Он также рассказал о "тяжелейших боях" близ Купянска и Купянска-Узлового в Харьковской области. Помимо этого, Романенко признал, что украинским войскам не хватает военной помощи.В свою очередь РИА Новости со ссылкой на силовые структуры писало, что украинские командиры отправляют доклады руководству в Киеве с ложной информацией об "успехах" в сдерживании ВС РФ в Курской области, несмотря на то, что она полностью освобождена российскими войсками.Несмотря на провалы, ВСУ не оставляют попыток атаковать.Так, за минувшие сутки они восемь раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 25 боеприпасов, сообщает управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.Также они пытались атаковать с помощью беспилотников, однако российские средства противовоздушной обороны за ночь сбили 127 украинских БПЛА, сообщило Минобороны РФ.Из них 41 БПЛА - над территорией Брянской области, 37 - над Орловской областью, 31 над Курской, шесть над территорией Московского региона, пять над Владимирской, три над Рязанской и по одному над Белгородской, Тульской, Калужской областями и над акваторией Черного моря, перечислили в ведомстве.Позже глава Орловской области Андрей Клычков уточнил, что над регионом утром сбили еще 16 беспилотников.Надежда на РоссиюСША надеются, что Россия уже на этой неделе представит широкий перечень условий для прекращения огня в конфликте на Украине, заявил американский госсекретарь Марко Рубио."Основываясь на... телефонном разговоре президентов и моем разговоре на выходных с господином (Сергеем) Лавровым, в определенный момент, довольно скоро, возможно, в течение дней, надеюсь, на этой неделе, российская сторона представит условия, которые они хотят увидеть. Широкие условия, которые позволят нам двигаться в сторону прекращения огня", - сообщил он на слушаниях в сенате США.Вообще эксперты подчеркивают, что США заняты решением своих проблем, Киев и Европа только затягивают конфликт, поэтому надежды на урегулирование возлагаются на РФ.Так, блогер и политический комментатор из США Джексон Хинкл рассказал, что внешняя политика президента США строится вокруг обогащения страны, для чего он пытается лучшим для Вашингтона образом завершить конфликт на Украине.Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в свою очередь высказался о Киеве и Европе, у которых отсутствует стратегический план по урегулированию украинско-российского конфликта и обеспечению стабильности.Политик считает, что предложения о прекращении боевых действий без четкого плана приведут лишь к очередному "Минску-3"."Вернемся к главному вопросу. А у киевского режима или Европы есть стратегический план урегулирования конфликта? Так положите его на стол! Просто прекратить конфликт и остановиться? А что дальше? А дальше мы получаем Минск-3 по замыслу тех, кто об этом так говорит и так печется", - написал Азаров в своем телеграм-канале.По его мнению, в области мировой стабильности нет ни серьезного разговора, ни серьезного плана. Он также считает, что американский лидер Дональд Трамп не реализовал "концепцию в области внешней политики" поскольку пока сосредоточен на внутренних вопросах.Подробнее о вероятных действиях Трампа по Украине - в материале Марины Поляковой Теперь у Трампа на Украине три дороги. Какую он выберет, покажет время на сайте Украина.ру. * Внесен в РФ в список террористов и экстремистов.** Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
https://ukraina.ru/20250520/otlichnyy-razgovor-po-konfliktu-uspekhi-vs-rf-upryamstvo-zelenskogo-glavnoe-na-ukraine-na-utro-20-maya-1063256996.html
https://ukraina.ru/20250519/podgotovka-k-vazhnym-peregovoram-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-ukraine-na-1300-19-maya-1063235529.html
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хроники, эксклюзив, спецоперация, сво, сша, россия, украина, дональд трамп, марко рубио, вооруженные силы украины, ес, минобороны
Хроники, Эксклюзив, Спецоперация, СВО, США, Россия, Украина, Дональд Трамп, Марко Рубио, Вооруженные силы Украины, ЕС, Минобороны

Отказ от санкций, провалы ВСУ, надежды на РФ. Главное на Украине на утро 21 мая

09:00 21.05.2025 (обновлено: 09:04 21.05.2025)
 
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- РИА Новости, 1920, 21.05.2025
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Сергей Зуев
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Трамп на призыв Зеленского о санкциях против РФ заявил, что это решать президенту США. Российские военные уничтожают противника и технику. США надеются, что Россия на этой неделе представит условия для прекращения огня
Президент США Дональд Трамп в ответ на призыв Владимира Зеленского к новым санкциям против России заявил, что только американский лидер принимает такие решения.
"Это будет мое решение, ничье больше, Мы посмотрим, что сделает Россия, как поведет себя", - сказал Трамп в Белом доме.
По его словам, для украинского урегулирования настал "критический момент".
В то же время госсекретарь Марко Рубио отметил, что администрация президента в настоящее время не готова говорить о поддержке законопроекта сенатора-республиканца Линдси Грэма*, который предусматривает введение новых санкций против России.
"Мы определенно в курсе этого законодательства. Сегодня я не нахожусь в том положении, чтобы говорить о том, поддержим ли мы его", - сообщил он на слушаниях в сенате США.
По словам главы госдепартамента, нынешняя позиция Вашингтона связана со стремлением американских властей продолжать играть роль в урегулировании конфликта на Украине.
Как указал Рубио ранее во вторник, если Соединенные Штаты будут угрожать России санкциями, это приведет к прекращению Москвой диалога с Вашингтоном.
В начале апреля в сенат США был внесен законопроект Грэма "Акт о санкциях против России в 2025 году". Согласно тексту документа, законопроект вводит санкции и иные меры по отношению к Российской Федерации под предлогом отказа Москвы от переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине или нарушения возможного будущего соглашения. Текстом документа предусмотрено введение США импортных пошлин в размере 500 процентов на импортируемые США товары из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Также гражданам США запрещается участие в операциях по покупке российских долговых бумаг, вводятся иные ограничительные меры.
Вчера, 09:00
"Отличный" разговор по конфликту, успехи ВС РФ, упрямство Зеленского. Главное на Украине на утро 20 маяТрамп после беседы с Путиным похвалил российского президента и пожаловался на Зеленского. Российские военные уничтожают противника и технику. Зеленский упрямо не хочет выводить войска из новых регионов России и пытается затянуть конфликт, Путин готов работать над меморандумом с Украиной
Что касается других западных санкций, накануне Европейский союз (ЕС) одобрил 17-й пакет санкций против России. Об этом сообщила глава евродипломатии Кая Каллас.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что антироссийские пакеты, принятые Европейским Союзом, никакого отношения к урегулированию ситуации на Украине не имеют, это элемент политики сдерживания, торговой войны, попытка компенсировать проблемы Франции в научно-технической сфере, желание не допустить нормального гуманитарного развития по линии гражданского общества.
"Разумеется, как вы знаете, ни один из этих пакетов не остается без надлежащей реакции с российской стороны. Выверенные ответные меры, которые учитывают в первую очередь наши интересы, интересы нашей страны и ее граждан, будут предприниматься в ответ на подобные действия впредь", - рассказала Захарова.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать.
Провалы ВСУ
В ночь на среду в Киевской, Черниговской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях Украины объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
Утром сигнал распространился также на Николаевскую, Днепропетровскую, Кировоградскую, Одесскую, Черкасскую области.
Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев рассказал, что ВС РФ держат под огневым контролем артерии снабжения ВСУ под Купянском.
"Обстановка на территории Харьковской области остается достаточно сложной, каких-то серьезных изменений по линии фронта мы сейчас не наблюдаем, но поступают сведения о том, что наши войска продвигаются со стороны Двуречной, уже Минобороны объявило об освобождении поселка Дорошовка. Видно, что все-таки фронт достаточно динамичен, несмотря на то что общая линия фронта пока еще неизменна, но это говорит о том, что все-таки наши войска приближаются к северу Купянска, уже до города осталось около семи километров и основные артерии снабжения и ротации вооруженных формирований Украины уже находятся под нашим огневым контролем", - заверил Ганчев.
По его мнению, огневой контроль над логистическими путями ВСУ на данном участке является стратегическим преимуществом на поле боя.
Минобороны РФ сообщило, что расчет оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" ударом уничтожил 70 украинских военнослужащих в лагере подготовки ВСУ в Сумской области.
"Также уничтожены склад боеприпасов и до 10 единиц автомобильной техники", - говорится в материале
Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко** в своем телеграм-канале признал поражение лагеря.
Он отметил, что полигон находился в менее чем 50 километрах от границы с Россией.
"Над ним долгое время висел дрон, который и скорректировал удар", — уточнил нардеп.
Украинский генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко в эфире YouTube-канала Politeka Online признал, что Вооруженные силы Украины оказались в тяжелом положении на ряде направлений фронта.
"К сожалению, [положение] тяжелое. Это направление и Новопавловское в сторону Днепропетровской области, <...> это Сумская область", — уточнил он.
Как указал Романенко, "упорные бои" ведутся за два населенных пункта в Сумской области. Он также рассказал о "тяжелейших боях" близ Купянска и Купянска-Узлового в Харьковской области. Помимо этого, Романенко признал, что украинским войскам не хватает военной помощи.
В свою очередь РИА Новости со ссылкой на силовые структуры писало, что украинские командиры отправляют доклады руководству в Киеве с ложной информацией об "успехах" в сдерживании ВС РФ в Курской области, несмотря на то, что она полностью освобождена российскими войсками.
19 мая, 13:09
Подготовка к важным переговорам, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 19 маяВ Кремле рассказали о готовящемся разговоре между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом, на Украине обеспокоены этим разговором, а также разговором Трампа с Владимиром Зеленским. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
Несмотря на провалы, ВСУ не оставляют попыток атаковать.
Так, за минувшие сутки они восемь раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 25 боеприпасов, сообщает управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.
Также они пытались атаковать с помощью беспилотников, однако российские средства противовоздушной обороны за ночь сбили 127 украинских БПЛА, сообщило Минобороны РФ.
Из них 41 БПЛА - над территорией Брянской области, 37 - над Орловской областью, 31 над Курской, шесть над территорией Московского региона, пять над Владимирской, три над Рязанской и по одному над Белгородской, Тульской, Калужской областями и над акваторией Черного моря, перечислили в ведомстве.
Позже глава Орловской области Андрей Клычков уточнил, что над регионом утром сбили еще 16 беспилотников.
Надежда на Россию
США надеются, что Россия уже на этой неделе представит широкий перечень условий для прекращения огня в конфликте на Украине, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.
"Основываясь на... телефонном разговоре президентов и моем разговоре на выходных с господином (Сергеем) Лавровым, в определенный момент, довольно скоро, возможно, в течение дней, надеюсь, на этой неделе, российская сторона представит условия, которые они хотят увидеть. Широкие условия, которые позволят нам двигаться в сторону прекращения огня", - сообщил он на слушаниях в сенате США.
Вообще эксперты подчеркивают, что США заняты решением своих проблем, Киев и Европа только затягивают конфликт, поэтому надежды на урегулирование возлагаются на РФ.
Так, блогер и политический комментатор из США Джексон Хинкл рассказал, что внешняя политика президента США строится вокруг обогащения страны, для чего он пытается лучшим для Вашингтона образом завершить конфликт на Украине.
"Я не думаю, что ему есть дело, кто контролирует какие территории. Думаю, он хочет возможности заработать как можно больше с Россией", - полагает он.
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в свою очередь высказался о Киеве и Европе, у которых отсутствует стратегический план по урегулированию украинско-российского конфликта и обеспечению стабильности.
Политик считает, что предложения о прекращении боевых действий без четкого плана приведут лишь к очередному "Минску-3".
"Вернемся к главному вопросу. А у киевского режима или Европы есть стратегический план урегулирования конфликта? Так положите его на стол! Просто прекратить конфликт и остановиться? А что дальше? А дальше мы получаем Минск-3 по замыслу тех, кто об этом так говорит и так печется", - написал Азаров в своем телеграм-канале.
По его мнению, в области мировой стабильности нет ни серьезного разговора, ни серьезного плана. Он также считает, что американский лидер Дональд Трамп не реализовал "концепцию в области внешней политики" поскольку пока сосредоточен на внутренних вопросах.
Подробнее о вероятных действиях Трампа по Украине - в материале Марины Поляковой Теперь у Трампа на Украине три дороги. Какую он выберет, покажет время на сайте Украина.ру.
* Внесен в РФ в список террористов и экстремистов.
** Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
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Заголовок открываемого материала
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