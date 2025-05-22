Рубио высказался об уступках, на которые предстоит пойти России и Украине - 22.05.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250522/rubio-vyskazalsya-ob-ustupkakh-na-kotorye-predstoit-poyti-rossii-i-ukraine-1063322003.html
Рубио высказался об уступках, на которые предстоит пойти России и Украине
Рубио высказался об уступках, на которые предстоит пойти России и Украине - 22.05.2025 Украина.ру
Рубио высказался об уступках, на которые предстоит пойти России и Украине
США не станут заранее предопределять, на какие уступки предстоит пойти России и Украине в рамках возможного будущего соглашения по урегулированию конфликта. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио на слушаниях в палате представителей конгресса США
2025-05-22T09:57
2025-05-22T10:00
новости
россия
владимир путин
украина
сша
дональд трамп
марко рубио
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/15/1060425074_0:114:1920:1194_1920x0_80_0_0_4cef98e98cb087411ecdaf996d3b8617.jpg
“Он (президент России Владимир Путин - ред.) должен будет пойти на уступки, а также и украинская сторона. Я не знаю, каковы они. Мы не собираемся предопределять их”, - сказал онПри этом американский госсекретарь подчеркнул, что только нахождение двух сторон за столом переговоров позволит завершить конфликт.По его словам, США открыты для любого мирного соглашению между Россией и Украиной, но считают трудным вести переговоры без действующего режима прекращения огня.Он также указал, что американские власти будут судить о прогрессе в урегулировании конфликта на Украине по содержанию меморандума от России с необходимыми условиями для прекращения огня.Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели в понедельник телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Путин заявил, что Россия готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора. В свою очередь Трамп после разговора заявил, что не вводит новые санкции против России, потому что есть шанс урегулирования конфликта на Украине.Подробнее о меморандуме - в материале Трамп попросил Путина предложить Украине то, с чем можно согласиться - Axios на сайте Украина.ру.
россия
украина
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/15/1060425074_54:0:1761:1280_1920x0_80_0_0_cc8b636ad4b3da367d830562363453f4.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, владимир путин, украина, сша, дональд трамп, марко рубио
Новости, Россия, Владимир Путин, Украина, США, Дональд Трамп, Марко Рубио

Рубио высказался об уступках, на которые предстоит пойти России и Украине

09:57 22.05.2025 (обновлено: 10:00 22.05.2025)
 
© commons.wikimedia.org / Michael Vadon
- РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© commons.wikimedia.org / Michael Vadon
Читать в
ДзенTelegram
США не станут заранее предопределять, на какие уступки предстоит пойти России и Украине в рамках возможного будущего соглашения по урегулированию конфликта. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио на слушаниях в палате представителей конгресса США
“Он (президент России Владимир Путин - ред.) должен будет пойти на уступки, а также и украинская сторона. Я не знаю, каковы они. Мы не собираемся предопределять их”, - сказал он
При этом американский госсекретарь подчеркнул, что только нахождение двух сторон за столом переговоров позволит завершить конфликт.
По его словам, США открыты для любого мирного соглашению между Россией и Украиной, но считают трудным вести переговоры без действующего режима прекращения огня.
Он также указал, что американские власти будут судить о прогрессе в урегулировании конфликта на Украине по содержанию меморандума от России с необходимыми условиями для прекращения огня.
"Россияне, как ожидается, в ближайшие несколько дней подготовят документ или меморандум о мире, который будет указывать, что они требуют для прекращения огня, которое могло бы привести к более широким переговорам и затем к окончательному урегулированию. Думаю, что мы многое узнаем из содержимого меморандума о мире. Если он приемлемый, то думаю, что мы добились прогресса", - сообщил он.
Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели в понедельник телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Путин заявил, что Россия готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора. В свою очередь Трамп после разговора заявил, что не вводит новые санкции против России, потому что есть шанс урегулирования конфликта на Украине.
Подробнее о меморандуме - в материале Трамп попросил Путина предложить Украине то, с чем можно согласиться - Axios на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияВладимир ПутинУкраинаСШАДональд ТрампМарко Рубио
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:57Рубио высказался об уступках, на которые предстоит пойти России и Украине
09:50Переговоры в Ватикане: когда состоятся и кто примет участие. Главное на утро 22 мая
09:20Трамп признал, что ситуация на Украине не касается США
09:12Убийство памяти. Тяжелая судьба памятников Великой Отечественной войны на Украине
08:50ПВО сбила больше ста украинских беспилотников за ночь — Минобороны
08:32Мотивом убийства Портнова могла быть месть - Царев
08:06Главное за ночь 22 мая
08:00Петлюра и революция
07:51Сенатор Грэм* пригрозил Китаю и другим партнерам России
07:31Рогов рассказал о росте "колоссальной ненависти" к Зеленскому в рядах ВСУ
07:10Откуда ВС России будут наступать на Запорожье, как могут зайти в Полтавскую область — Рамм
07:08Какие страны Россия позовёт за стол переговоров по Украине - Кочетков
06:15Роман Алехин: После удара ВС РФ по полигону в Шостке каждый следующий штурм ВСУ станет еще более "мясным"
05:45Финал битвы за Часов Яр: эксперт объяснил, почему выход ВС РФ к Дружковке "обнулит" оборону ВСУ
05:30Знакомьтесь: Shahed-238/Герань-3. Алехин рассказал про появление на фронте новой модели дрона-камикадзе
05:23Фотоальбом Победы: Знаменная группа Кубанского казачьего кавалерийского корпуса генерала Иссы Плиева
05:20Дмитрий Краснов: Прямой диалог Путина и Трампа вывел Зеленского на чистую воду
05:15Радость Польши от прекращения беспошлинной торговли ЕС с Украиной может оказаться преждевременной
05:10Каково семя, таково и племя: о ликвидации киевской властью государственного резервного семенного фонда
05:05"Украина встала на дорожку самоубийства": украинские эксперты о мрачном будущем страны
Лента новостейМолния