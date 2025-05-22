Рубио высказался об уступках, на которые предстоит пойти России и Украине
09:57 22.05.2025 (обновлено: 10:00 22.05.2025)
США не станут заранее предопределять, на какие уступки предстоит пойти России и Украине в рамках возможного будущего соглашения по урегулированию конфликта. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио на слушаниях в палате представителей конгресса США
“Он (президент России Владимир Путин - ред.) должен будет пойти на уступки, а также и украинская сторона. Я не знаю, каковы они. Мы не собираемся предопределять их”, - сказал он
При этом американский госсекретарь подчеркнул, что только нахождение двух сторон за столом переговоров позволит завершить конфликт.
Он также указал, что американские власти будут судить о прогрессе в урегулировании конфликта на Украине по содержанию меморандума от России с необходимыми условиями для прекращения огня.
"Россияне, как ожидается, в ближайшие несколько дней подготовят документ или меморандум о мире, который будет указывать, что они требуют для прекращения огня, которое могло бы привести к более широким переговорам и затем к окончательному урегулированию. Думаю, что мы многое узнаем из содержимого меморандума о мире. Если он приемлемый, то думаю, что мы добились прогресса", - сообщил он.
Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели в понедельник телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Путин заявил, что Россия готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора. В свою очередь Трамп после разговора заявил, что не вводит новые санкции против России, потому что есть шанс урегулирования конфликта на Украине.
Подробнее о меморандуме - в материале Трамп попросил Путина предложить Украине то, с чем можно согласиться - Axios на сайте Украина.ру.
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