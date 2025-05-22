https://ukraina.ru/20250522/rubio-vyskazalsya-ob-ustupkakh-na-kotorye-predstoit-poyti-rossii-i-ukraine-1063322003.html

Рубио высказался об уступках, на которые предстоит пойти России и Украине

Рубио высказался об уступках, на которые предстоит пойти России и Украине - 22.05.2025 Украина.ру

Рубио высказался об уступках, на которые предстоит пойти России и Украине

США не станут заранее предопределять, на какие уступки предстоит пойти России и Украине в рамках возможного будущего соглашения по урегулированию конфликта. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио на слушаниях в палате представителей конгресса США

2025-05-22T09:57

2025-05-22T09:57

2025-05-22T10:00

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“Он (президент России Владимир Путин - ред.) должен будет пойти на уступки, а также и украинская сторона. Я не знаю, каковы они. Мы не собираемся предопределять их”, - сказал онПри этом американский госсекретарь подчеркнул, что только нахождение двух сторон за столом переговоров позволит завершить конфликт.По его словам, США открыты для любого мирного соглашению между Россией и Украиной, но считают трудным вести переговоры без действующего режима прекращения огня.Он также указал, что американские власти будут судить о прогрессе в урегулировании конфликта на Украине по содержанию меморандума от России с необходимыми условиями для прекращения огня.Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели в понедельник телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Путин заявил, что Россия готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора. В свою очередь Трамп после разговора заявил, что не вводит новые санкции против России, потому что есть шанс урегулирования конфликта на Украине.Подробнее о меморандуме - в материале Трамп попросил Путина предложить Украине то, с чем можно согласиться - Axios на сайте Украина.ру.

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новости, россия, владимир путин, украина, сша, дональд трамп, марко рубио