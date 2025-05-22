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Российские военные уничтожили две пусковые установки Patriot - Минобороны

Российские военные уничтожили две пусковые установки Patriot - Минобороны - 22.05.2025 Украина.ру

Российские военные уничтожили две пусковые установки Patriot - Минобороны

Российские военнослужащие уничтожили две пусковые установки зенитно-ракетного комплекса Patriot, радиолокационную станцию и кабину боевого управления. Об этом сообщили в МО РФ

2025-05-22T12:00

2025-05-22T12:00

2025-05-22T12:00

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Удар нанес расчет оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" в районе населенного пункта Орджоникидзе в Днепропетровской области.Ведомство опубликовало видеоролик с кадрами поражения украинской техники.О других успехах россиян - в материале ВСУ бьют тревогу: Угольный о перспективах продвижения ВС РФ между Мирноградом и Константиновкой на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, днепропетровская область, минобороны, вооруженные силы украины