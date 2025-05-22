Российские военные уничтожили две пусковые установки Patriot - Минобороны - 22.05.2025 Украина.ру
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Российские военные уничтожили две пусковые установки Patriot - Минобороны
Российские военные уничтожили две пусковые установки Patriot - Минобороны - 22.05.2025 Украина.ру
Российские военные уничтожили две пусковые установки Patriot - Минобороны
Российские военнослужащие уничтожили две пусковые установки зенитно-ракетного комплекса Patriot, радиолокационную станцию и кабину боевого управления. Об этом сообщили в МО РФ
2025-05-22T12:00
2025-05-22T12:00
новости
россия
днепропетровская область
минобороны
вооруженные силы украины
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Удар нанес расчет оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" в районе населенного пункта Орджоникидзе в Днепропетровской области.Ведомство опубликовало видеоролик с кадрами поражения украинской техники.О других успехах россиян - в материале ВСУ бьют тревогу: Угольный о перспективах продвижения ВС РФ между Мирноградом и Константиновкой на сайте Украина.ру.
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новости, россия, днепропетровская область, минобороны, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Днепропетровская область, Минобороны, Вооруженные силы Украины

Российские военные уничтожили две пусковые установки Patriot - Минобороны

12:00 22.05.2025
 
© РИА Новости . Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкГорода России. Москва
Города России. Москва - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости . Владимир Вяткин
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Российские военнослужащие уничтожили две пусковые установки зенитно-ракетного комплекса Patriot, радиолокационную станцию и кабину боевого управления. Об этом сообщили в МО РФ
Удар нанес расчет оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" в районе населенного пункта Орджоникидзе в Днепропетровской области.
Ведомство опубликовало видеоролик с кадрами поражения украинской техники.
О других успехах россиян - в материале ВСУ бьют тревогу: Угольный о перспективах продвижения ВС РФ между Мирноградом и Константиновкой на сайте Украина.ру.
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