ВСУ бьют тревогу: Угольный о перспективах продвижения ВС РФ между Мирноградом и Константиновкой
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета САУ 2С7М "Малка" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Освобождение Богатыря поможет ВС РФ изолировать и быстро занять Алексеевку. Если это произойдет, российские войска смогут выйти на государственную границу и даже зайти в Днепропетровскую область в сторону Новопавловки. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель Владислав Угольный
Южнее Богатыря за ВСУ пока остаются важные села Отрадное и Комар. Село Комар – это серьезный логистический центр. Российским войскам нужно его занять, чтобы развивать наступление на запад в сторону Днепропетровской области, сообщил эксперт.
Что касается освобождения Новой Полтавки и продвижения между Мирноградом и Константиновкой, то это одно из самых перспективных направлений, отметил собеседник издания.
"Темпы нашего наступления там регулярно растут. Наверняка именно туда украинское командование будет направлять свои резервы", — подчеркнул Угольный.
Украинцы совершенно справедливо бьют тревогу по поводу того, что если ВС РФ выйдут на линию "Русин Яр — Александро-Калиново", то это создаст непосредственную угрозу для Славянско-Краматорской агломерации, добавил он.
По мнению Угольного, если войска выйдут севернее Русин Яра в сторону Долгой Балки, то с помощью дронов бойцы смогут парализовать вражескую логистику на трассе Дружковка-Константиновка.
К тому же в перспективе можно выйти и к самой Дружковке. Неизвестно, можно ли уже говорить о Дружковском направлении, но в целом от передовых позиций ВС РФ до поселка осталось 19 километров, сказал обозреватель.
"И в перспективе это делает украинскую оборону Часов Яра абсолютно бессмысленной. Противнику придется отступать с огромного количества территорий", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Владислава Угольного: Россия после взятия Богатыря будет ломать логистику ВСУ в Дружковке и Константиновке на сайте Украина.ру.
О других важных аспектах СВО – в материале "Полковник Геннадий Алехин: Россия нацелилась на ключевой треугольник, чтобы обвалить фронт ВСУ в Донбассе".
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