https://ukraina.ru/20250522/rogov-rasskazal-o-roste-kolossalnoy-nenavisti-k-zelenskomu-v-ryadakh-vsu-1063320620.html
Рогов рассказал о росте "колоссальной ненависти" к Зеленскому в рядах ВСУ
Рогов рассказал о росте "колоссальной ненависти" к Зеленскому в рядах ВСУ - 22.05.2025 Украина.ру
Рогов рассказал о росте "колоссальной ненависти" к Зеленскому в рядах ВСУ
В рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) растет колоссальная ненависть к Владимиру Зеленскому. На это указал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости
2025-05-22T07:31
2025-05-22T07:31
2025-05-22T07:31
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"Однако человека, способного открыто выступить и объединить протестные настроения в единый кулак, на данный момент нет. В стране подавлено и растоптано любое инакомыслие и право на свободу выбора. Люди продолжают молчать, покорно принимая уготовленную им судьбу, а также выполнять преступные и абсурдные приказы, обслуживая шайку Зеленского", - сказал Рогов.По его словам, в рядах ВСУ царит страх и неспособность взять ситуацию в свои руки и спасти остатки Украины от узурпировавшего власть Зеленского.Подробнее о проблемах ВСУ - в материале "Погибло 100 тысяч солдат ВСУ": в интервью Зеленского подняли тему потерь на Украине на сайте Украина.ру.
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Новости, Украина, Владимир Зеленский, Россия, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Рогов рассказал о росте "колоссальной ненависти" к Зеленскому в рядах ВСУ
В рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) растет колоссальная ненависть к Владимиру Зеленскому. На это указал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости