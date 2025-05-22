https://ukraina.ru/20250522/rogov-rasskazal-o-roste-kolossalnoy-nenavisti-k-zelenskomu-v-ryadakh-vsu-1063320620.html

Рогов рассказал о росте "колоссальной ненависти" к Зеленскому в рядах ВСУ

Рогов рассказал о росте "колоссальной ненависти" к Зеленскому в рядах ВСУ - 22.05.2025 Украина.ру

Рогов рассказал о росте "колоссальной ненависти" к Зеленскому в рядах ВСУ

В рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) растет колоссальная ненависть к Владимиру Зеленскому. На это указал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости

2025-05-22T07:31

2025-05-22T07:31

2025-05-22T07:31

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"Однако человека, способного открыто выступить и объединить протестные настроения в единый кулак, на данный момент нет. В стране подавлено и растоптано любое инакомыслие и право на свободу выбора. Люди продолжают молчать, покорно принимая уготовленную им судьбу, а также выполнять преступные и абсурдные приказы, обслуживая шайку Зеленского", - сказал Рогов.По его словам, в рядах ВСУ царит страх и неспособность взять ситуацию в свои руки и спасти остатки Украины от узурпировавшего власть Зеленского.Подробнее о проблемах ВСУ - в материале "Погибло 100 тысяч солдат ВСУ": в интервью Зеленского подняли тему потерь на Украине на сайте Украина.ру.

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новости, украина, владимир зеленский, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины