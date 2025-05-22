Рогов рассказал о росте "колоссальной ненависти" к Зеленскому в рядах ВСУ - 22.05.2025 Украина.ру
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Рогов рассказал о росте "колоссальной ненависти" к Зеленскому в рядах ВСУ
Рогов рассказал о росте "колоссальной ненависти" к Зеленскому в рядах ВСУ - 22.05.2025 Украина.ру
Рогов рассказал о росте "колоссальной ненависти" к Зеленскому в рядах ВСУ
В рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) растет колоссальная ненависть к Владимиру Зеленскому. На это указал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости
2025-05-22T07:31
2025-05-22T07:31
новости
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владимир зеленский
россия
владимир рогов
вооруженные силы украины
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"Однако человека, способного открыто выступить и объединить протестные настроения в единый кулак, на данный момент нет. В стране подавлено и растоптано любое инакомыслие и право на свободу выбора. Люди продолжают молчать, покорно принимая уготовленную им судьбу, а также выполнять преступные и абсурдные приказы, обслуживая шайку Зеленского", - сказал Рогов.По его словам, в рядах ВСУ царит страх и неспособность взять ситуацию в свои руки и спасти остатки Украины от узурпировавшего власть Зеленского.Подробнее о проблемах ВСУ - в материале "Погибло 100 тысяч солдат ВСУ": в интервью Зеленского подняли тему потерь на Украине на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, владимир зеленский, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Россия, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины

Рогов рассказал о росте "колоссальной ненависти" к Зеленскому в рядах ВСУ

07:31 22.05.2025
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкВладимир Рогов
Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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В рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) растет колоссальная ненависть к Владимиру Зеленскому. На это указал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости
"Однако человека, способного открыто выступить и объединить протестные настроения в единый кулак, на данный момент нет. В стране подавлено и растоптано любое инакомыслие и право на свободу выбора. Люди продолжают молчать, покорно принимая уготовленную им судьбу, а также выполнять преступные и абсурдные приказы, обслуживая шайку Зеленского", - сказал Рогов.
По его словам, в рядах ВСУ царит страх и неспособность взять ситуацию в свои руки и спасти остатки Украины от узурпировавшего власть Зеленского.

"Сейчас в ВСУ нет единой силы, способной начать действовать в интересах армии и народа, которые противоречат интересам Зеленского и его шайки", - посетовал Рогов.

Подробнее о проблемах ВСУ - в материале "Погибло 100 тысяч солдат ВСУ": в интервью Зеленского подняли тему потерь на Украине на сайте Украина.ру.
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