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Захарова сказала, что у Трампа "написано на лбу"
Захарова сказала, что у Трампа "написано на лбу" - 21.05.2025 Украина.ру
Захарова сказала, что у Трампа "написано на лбу"
Президент США Дональд Трамп занимается урегулированием конфликта на Украине в интересах своей страны. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik
2025-05-21T10:58
2025-05-21T10:58
2025-05-21T10:58
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"Есть его посыл, что ситуацию на Украине - он четко артикулировал - которую спровоцировал, развязал и, по сути, создал предыдущий президент США Байден и вся эта камарилья, нужно урегулировать. Я не берусь утверждать, чувствует ли он ответственность Америки за это, чувствует ли он желание и в этом смысле сделать Америку опять великой… Он об этом сказал, что это его цель, урегулирование ситуации на Украине, поэтому он этим и занимается. Он занимается этим в интересах своей страны и своей политической кампании, своей политической карьеры", - сказала Захарова.Она отметила, что обвинения в адрес Трампа, что он каким-то образом помогает России или находится на ее стороне, беспочвенны.Подробнее об отношении Трампа к конфликту - в материале Сергея Зуева Отказ от санкций, провалы ВСУ, надежды на РФ. Главное на Украине на утро 21 мая на сайте Украина.ру.
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Новости, Украина, Дональд Трамп, Россия, Америка, Джо Байден, Вооруженные силы Украины, Мария Захарова
Захарова сказала, что у Трампа "написано на лбу"
Президент США Дональд Трамп занимается урегулированием конфликта на Украине в интересах своей страны. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik