“Пакетное решение”: Крамаренко объяснил слова Путина о меморандуме и прекращении огня - 21.05.2025 Украина.ру
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“Пакетное решение”: Крамаренко объяснил слова Путина о меморандуме и прекращении огня
“Пакетное решение”: Крамаренко объяснил слова Путина о меморандуме и прекращении огня - 21.05.2025 Украина.ру
“Пакетное решение”: Крамаренко объяснил слова Путина о меморандуме и прекращении огня
Заявления России о меморандуме, который включает в себя в частности прекращение огня на Украине, сигнализируют о том, что предполагается пакетное решение: принципиальные договоренности, которые войдут в мирный договор. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал Чрезвычайный и полномочный посол Александр Крамаренко
2025-05-21T05:15
2025-05-21T05:15
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По итогам телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом, прошедшего в понедельник, 19 мая, президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова работать над меморандумом с Киевом, включающим прекращение огня. Странам необходимо найти компромиссы, которые устроили бы все стороны.Собеседник издания отметил, что меморандум упоминался и на встрече в Стамбуле, которая возобновила прямые, двусторонние контакты России с Украиной. То есть говорилось, что стороны через какое-то время обменяются проектами меморандумов — как они видят режим прекращения огня, пояснил Крамаренко.Кроме того, Крамаренко напомнил, что 14 июня 2023 года на встрече с руководством МИД России Путин сказал, что Москва готова немедленно прекратить огонь, как только украинские войска покинут территорию наших исторических регионов, которые называют новыми.“Так что для нас прекращение огня не проблема, но должно быть обусловлен тем, о чем мы договоримся в принципе и тем, что войдет в мирный договор. Он должен иметь основополагающее правовое значение не только для России и Украины, но и для широкого международного сообщества”, — заключил собеседник издания.Подробнее о разговоре лидеров РФ и США — в материале Алексея Туманова После разговора с Путиным Трамп заявил о готовности выйти из игры по Украине и сообщил о красных линиях.Полный текст интервью Александра Крамаренко: После разговора Трампа и Путина Украина останется один на один с Россией читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250520/prodolzhenie-peregovorov--posle-letney-kampanii-vs-rf-o-chm-pogovorili-putin-i-tramp-1063267246.html
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новости, россия, москва, украина, владимир путин, дональд трамп, переговоры, сша
Новости, Россия, Москва, Украина, Владимир Путин, Дональд Трамп, переговоры, США

“Пакетное решение”: Крамаренко объяснил слова Путина о меморандуме и прекращении огня

05:15 21.05.2025
 
© POOL / Перейти в фотобанкРабочая поездка президента Владимира Путина в Сочи
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Сочи
© POOL
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Заявления России о меморандуме, который включает в себя в частности прекращение огня на Украине, сигнализируют о том, что предполагается пакетное решение: принципиальные договоренности, которые войдут в мирный договор. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал Чрезвычайный и полномочный посол Александр Крамаренко
По итогам телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом, прошедшего в понедельник, 19 мая, президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова работать над меморандумом с Киевом, включающим прекращение огня. Странам необходимо найти компромиссы, которые устроили бы все стороны.
Собеседник издания отметил, что меморандум упоминался и на встрече в Стамбуле, которая возобновила прямые, двусторонние контакты России с Украиной. То есть говорилось, что стороны через какое-то время обменяются проектами меморандумов — как они видят режим прекращения огня, пояснил Крамаренко.
“Я думаю, что заявления Владимира Путина сигнализируют, что предполагается пакетное решение: принципиальные договоренности, которые войдут в мирный договор (а это прежде всего границы и удовлетворение наших принципиальных требований), и частью этого процесса будет прекращение огня”, — предположил он.
Кроме того, Крамаренко напомнил, что 14 июня 2023 года на встрече с руководством МИД России Путин сказал, что Москва готова немедленно прекратить огонь, как только украинские войска покинут территорию наших исторических регионов, которые называют новыми.
“Так что для нас прекращение огня не проблема, но должно быть обусловлен тем, о чем мы договоримся в принципе и тем, что войдет в мирный договор. Он должен иметь основополагающее правовое значение не только для России и Украины, но и для широкого международного сообщества”, — заключил собеседник издания.
Подробнее о разговоре лидеров РФ и США — в материале Алексея Туманова После разговора с Путиным Трамп заявил о готовности выйти из игры по Украине и сообщил о красных линиях.
Вчера, 15:08
Продолжение переговоров — после летней кампании ВС РФ. О чём поговорили Путин и Трамп?Итак, 19 мая состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа. Оба лидера назвали беседу конструктивной и взаимоуважительной. Судя по короткому заявлению Владимира Путина для прессы, он в двухчасовом разговоре с американским коллегой Россия настаивает на решении украинского конфликта на основе долгосрочных гарантий безопасности
Полный текст интервью Александра Крамаренко: После разговора Трампа и Путина Украина останется один на один с Россией читайте на сайте Украина.ру.
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