“Пакетное решение”: Крамаренко объяснил слова Путина о меморандуме и прекращении огня
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Заявления России о меморандуме, который включает в себя в частности прекращение огня на Украине, сигнализируют о том, что предполагается пакетное решение: принципиальные договоренности, которые войдут в мирный договор. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал Чрезвычайный и полномочный посол Александр Крамаренко
По итогам телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом, прошедшего в понедельник, 19 мая, президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова работать над меморандумом с Киевом, включающим прекращение огня. Странам необходимо найти компромиссы, которые устроили бы все стороны.
Собеседник издания отметил, что меморандум упоминался и на встрече в Стамбуле, которая возобновила прямые, двусторонние контакты России с Украиной. То есть говорилось, что стороны через какое-то время обменяются проектами меморандумов — как они видят режим прекращения огня, пояснил Крамаренко.
“Я думаю, что заявления Владимира Путина сигнализируют, что предполагается пакетное решение: принципиальные договоренности, которые войдут в мирный договор (а это прежде всего границы и удовлетворение наших принципиальных требований), и частью этого процесса будет прекращение огня”, — предположил он.
“Так что для нас прекращение огня не проблема, но должно быть обусловлен тем, о чем мы договоримся в принципе и тем, что войдет в мирный договор. Он должен иметь основополагающее правовое значение не только для России и Украины, но и для широкого международного сообщества”, — заключил собеседник издания.
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