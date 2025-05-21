https://ukraina.ru/20250521/na-voprosy-chitateley-otvechaet-voennyy-obozrevatel-izdaniya-ukrainaru-gennadiy-alkhin-1063262917.html

На вопросы читателей отвечает военный обозреватель издания Украина.ру. Геннадий Алёхин

На вопросы читателей отвечает военный обозреватель издания Украина.ру. Геннадий Алёхин - 21.05.2025 Украина.ру

На вопросы читателей отвечает военный обозреватель издания Украина.ру. Геннадий Алёхин

Военный обозреватель Геннадий Алёхин регулярно бывает в боевых подразделениях специальной военной операции, среди военнослужащих пользуется авторитетом, как специалист и военный эксперт высочайшего класса

2025-05-21T12:10

2025-05-21T12:10

2025-05-21T12:13

каменск-шахтинский

ростовская область

украина

геннадий алехин

эксклюзив

таганрог

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/14/1063262715_72:0:1978:1072_1920x0_80_0_0_9c306dc8616a6b98444b46e5e9702350.jpg

Почему именно Каменск-Шахтинск? Во-первых, это Ростовская область — территория бывшего Северо-Кавказского, а ныне Южного военного округа. Ещё с советских времён там располагались полигоны, аэродромы, учебные центры, в том числе и в районе Каменск-Шахтинска. Это — раз. Во-вторых, в регионе находятся промышленные объекты — как в Таганроге, так и в самом Каменске-Шахтинском. Поэтому туда и прилетает. Надо отметить: наши средства ПВО работают эффективно. Но обломки сбитых целей, несущие боевую часть (взрывчатку, мины, гранаты и т.д.), при падении могут наносить ущерб инфраструктуре — особенно промышленной: цехам, ангарам, зданиям, нефтехранилищам и другим объектам в Ростовской области.Вопрос: Для чего наши войска хотят взять Купянск?Потому что взятие Купянска с северного и южного фланга даёт нам хорошую возможность для наступательных действий оперативного характера. Это позволяет заходить в тыл группировки противника в районе Чугуева и Печенег, используя автомобильную трассу и железнодорожную ветку, проходящую через Шевченково.Уважаемые читатели! Если у вас есть вопросы о ситуации, истории и других аспектах существования и будущего Украины, вы можете задать их нашим весьма опытным и знающим ситуацию и страну экспертам. Присылайте любой вопрос, который вас волнует, к нам в бот @RUkrainarubotСамые интересные и важные темы попадут на сайт с разбором и комментарием.

https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html

каменск-шахтинский

ростовская область

украина

таганрог

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

каменск-шахтинский, ростовская область, украина, геннадий алехин, эксклюзив, таганрог, украина.ру