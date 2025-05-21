На вопросы читателей отвечает военный обозреватель издания Украина.ру. Геннадий Алёхин - 21.05.2025 Украина.ру
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На вопросы читателей отвечает военный обозреватель издания Украина.ру. Геннадий Алёхин
На вопросы читателей отвечает военный обозреватель издания Украина.ру. Геннадий Алёхин - 21.05.2025 Украина.ру
На вопросы читателей отвечает военный обозреватель издания Украина.ру. Геннадий Алёхин
Военный обозреватель Геннадий Алёхин регулярно бывает в боевых подразделениях специальной военной операции, среди военнослужащих пользуется авторитетом, как специалист и военный эксперт высочайшего класса
2025-05-21T12:10
2025-05-21T12:13
каменск-шахтинский
ростовская область
украина
геннадий алехин
эксклюзив
таганрог
украина.ру
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Почему именно Каменск-Шахтинск? Во-первых, это Ростовская область — территория бывшего Северо-Кавказского, а ныне Южного военного округа. Ещё с советских времён там располагались полигоны, аэродромы, учебные центры, в том числе и в районе Каменск-Шахтинска. Это — раз. Во-вторых, в регионе находятся промышленные объекты — как в Таганроге, так и в самом Каменске-Шахтинском. Поэтому туда и прилетает. Надо отметить: наши средства ПВО работают эффективно. Но обломки сбитых целей, несущие боевую часть (взрывчатку, мины, гранаты и т.д.), при падении могут наносить ущерб инфраструктуре — особенно промышленной: цехам, ангарам, зданиям, нефтехранилищам и другим объектам в Ростовской области.Вопрос: Для чего наши войска хотят взять Купянск?Потому что взятие Купянска с северного и южного фланга даёт нам хорошую возможность для наступательных действий оперативного характера. Это позволяет заходить в тыл группировки противника в районе Чугуева и Печенег, используя автомобильную трассу и железнодорожную ветку, проходящую через Шевченково.Уважаемые читатели! Если у вас есть вопросы о ситуации, истории и других аспектах существования и будущего Украины, вы можете задать их нашим весьма опытным и знающим ситуацию и страну экспертам. Присылайте любой вопрос, который вас волнует, к нам в бот @RUkrainarubotСамые интересные и важные темы попадут на сайт с разбором и комментарием.
https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html
каменск-шахтинский
ростовская область
украина
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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Украина.ру
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5
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
каменск-шахтинский, ростовская область, украина, геннадий алехин, эксклюзив, таганрог, украина.ру
Каменск-Шахтинский, Ростовская область, Украина, Геннадий Алехин, Эксклюзив, Таганрог, Украина.ру

На вопросы читателей отвечает военный обозреватель издания Украина.ру. Геннадий Алёхин

12:10 21.05.2025 (обновлено: 12:13 21.05.2025)
 
© Украина.ру / коллаж Украина.РуРубрика "Вопрос-ответ" с экспертами Украина.ру Геннадий Алехин
Рубрика Вопрос-ответ с экспертами Украина.ру Геннадий Алехин - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© Украина.ру / коллаж Украина.Ру
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Сергей Зуев
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Военный обозреватель Геннадий Алёхин регулярно бывает в боевых подразделениях специальной военной операции, среди военнослужащих пользуется авторитетом, как специалист и военный эксперт высочайшего класса
Почему именно Каменск-Шахтинск?
Во-первых, это Ростовская область — территория бывшего Северо-Кавказского, а ныне Южного военного округа. Ещё с советских времён там располагались полигоны, аэродромы, учебные центры, в том числе и в районе Каменск-Шахтинска. Это — раз.
Во-вторых, в регионе находятся промышленные объекты — как в Таганроге, так и в самом Каменске-Шахтинском. Поэтому туда и прилетает.
Надо отметить: наши средства ПВО работают эффективно. Но обломки сбитых целей, несущие боевую часть (взрывчатку, мины, гранаты и т.д.), при падении могут наносить ущерб инфраструктуре — особенно промышленной: цехам, ангарам, зданиям, нефтехранилищам и другим объектам в Ростовской области.
Геннадий Алехин
13 мая 2022, 15:32
Геннадий Алехин: Кто онБывший харьковчанин, боевой офицер, руководитель информационной службы группировки федеральных войск во время Второй чеченской войны, ныне военный обозреватель
Вопрос: Для чего наши войска хотят взять Купянск?
Потому что взятие Купянска с северного и южного фланга даёт нам хорошую возможность для наступательных действий оперативного характера. Это позволяет заходить в тыл группировки противника в районе Чугуева и Печенег, используя автомобильную трассу и железнодорожную ветку, проходящую через Шевченково.
Уважаемые читатели! Если у вас есть вопросы о ситуации, истории и других аспектах существования и будущего Украины, вы можете задать их нашим весьма опытным и знающим ситуацию и страну экспертам.
Присылайте любой вопрос, который вас волнует, к нам в бот @RUkrainarubot
Самые интересные и важные темы попадут на сайт с разбором и комментарием.
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Каменск-ШахтинскийРостовская областьУкраинаГеннадий АлехинЭксклюзивТаганрогУкраина.ру
 
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Заголовок открываемого материала
12:25ВС РФ уничтожили пункт управления дронами ВСУ в Сумской области
12:10На вопросы читателей отвечает военный обозреватель издания Украина.ру. Геннадий Алёхин
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