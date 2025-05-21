На вопросы читателей отвечает военный обозреватель издания Украина.ру. Геннадий Алёхин
12:10 21.05.2025 (обновлено: 12:13 21.05.2025)
Военный обозреватель Геннадий Алёхин регулярно бывает в боевых подразделениях специальной военной операции, среди военнослужащих пользуется авторитетом, как специалист и военный эксперт высочайшего класса
Почему именно Каменск-Шахтинск?
Во-первых, это Ростовская область — территория бывшего Северо-Кавказского, а ныне Южного военного округа. Ещё с советских времён там располагались полигоны, аэродромы, учебные центры, в том числе и в районе Каменск-Шахтинска. Это — раз.
Во-вторых, в регионе находятся промышленные объекты — как в Таганроге, так и в самом Каменске-Шахтинском. Поэтому туда и прилетает.
Надо отметить: наши средства ПВО работают эффективно. Но обломки сбитых целей, несущие боевую часть (взрывчатку, мины, гранаты и т.д.), при падении могут наносить ущерб инфраструктуре — особенно промышленной: цехам, ангарам, зданиям, нефтехранилищам и другим объектам в Ростовской области.
Вопрос: Для чего наши войска хотят взять Купянск?
Потому что взятие Купянска с северного и южного фланга даёт нам хорошую возможность для наступательных действий оперативного характера. Это позволяет заходить в тыл группировки противника в районе Чугуева и Печенег, используя автомобильную трассу и железнодорожную ветку, проходящую через Шевченково.
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