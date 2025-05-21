https://ukraina.ru/20250521/loskutnoe-odeyalo-istorik-o-tom-pochemu-rossiya-dolzhna-dogovoritsya-s-trampom-o-federalizatsii-ukrainy-1063280636.html

"Лоскутное одеяло". Историк о том, почему Россия должна договориться с Трампом о федерализации Украины

"Лоскутное одеяло". Историк о том, почему Россия должна договориться с Трампом о федерализации Украины - 21.05.2025 Украина.ру

"Лоскутное одеяло". Историк о том, почему Россия должна договориться с Трампом о федерализации Украины

Украина в качестве унитарного государства показала свою несостоятельность. Население Украины крайне неоднородно, "полищуки" не имеют ничего общего с одесситами. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Россия и Украина. Когда заговорят пушки" Александр Широкорад

2025-05-21T05:45

2025-05-21T05:45

2025-05-21T05:45

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Чтобы Запад стал более сговорчивым, а киевский режим настолько ослаб, что был бы вынужден пойти на Стамбульский мир, России нужно решительное наступление на каком-то участке фронта, уверен историк.И во время этого решительного наступления Москва должна договариваться с Трампом о федерализации Украины, подчеркнул Широкорад."Нужно объяснить ему как "дважды два – четыре": "Украина – это лоскутное государство. Оно не может быть унитарным. Все территории Украины в границах 1991 года фактически собирались на протяжении столетий и были включены в ее состав в разное время", – указал эксперт.Во-первых, пояснил Широкорад, территория нынешнего Донбасса никогда не входила в состав Гетманства или Речи Посполитой. Это было или Дикое Поле, или территория Московского государства, уточнил он."Во-вторых, Закарпатье никогда не входило в состав Московского государства или Российской Империи. Только в 1945 году оно вошло в состав СССР. Причем русины Закарпатья просили, чтобы их включили в состав РСФСР, но Сталин включил их в состав Украинской ССР", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Александр Широкорад: Сейчас России нужно большое наступление и договор с Трампом о федерализации Украины" на сайте Украина.ру.Про ситуацию на разных направлениях СВО – в материале "Владислав Угольный: Россия после взятия Богатыря будет ломать логистику ВСУ в Дружковке и Константиновке" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250520/1063260916.html

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