"Лоскутное одеяло". Историк о том, почему Россия должна договориться с Трампом о федерализации Украины - 21.05.2025 Украина.ру
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"Лоскутное одеяло". Историк о том, почему Россия должна договориться с Трампом о федерализации Украины
"Лоскутное одеяло". Историк о том, почему Россия должна договориться с Трампом о федерализации Украины - 21.05.2025 Украина.ру
"Лоскутное одеяло". Историк о том, почему Россия должна договориться с Трампом о федерализации Украины
Украина в качестве унитарного государства показала свою несостоятельность. Население Украины крайне неоднородно, "полищуки" не имеют ничего общего с одесситами. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Россия и Украина. Когда заговорят пушки" Александр Широкорад
2025-05-21T05:45
2025-05-21T05:45
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Чтобы Запад стал более сговорчивым, а киевский режим настолько ослаб, что был бы вынужден пойти на Стамбульский мир, России нужно решительное наступление на каком-то участке фронта, уверен историк.И во время этого решительного наступления Москва должна договариваться с Трампом о федерализации Украины, подчеркнул Широкорад."Нужно объяснить ему как "дважды два – четыре": "Украина – это лоскутное государство. Оно не может быть унитарным. Все территории Украины в границах 1991 года фактически собирались на протяжении столетий и были включены в ее состав в разное время", – указал эксперт.Во-первых, пояснил Широкорад, территория нынешнего Донбасса никогда не входила в состав Гетманства или Речи Посполитой. Это было или Дикое Поле, или территория Московского государства, уточнил он."Во-вторых, Закарпатье никогда не входило в состав Московского государства или Российской Империи. Только в 1945 году оно вошло в состав СССР. Причем русины Закарпатья просили, чтобы их включили в состав РСФСР, но Сталин включил их в состав Украинской ССР", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Александр Широкорад: Сейчас России нужно большое наступление и договор с Трампом о федерализации Украины" на сайте Украина.ру.Про ситуацию на разных направлениях СВО – в материале "Владислав Угольный: Россия после взятия Богатыря будет ломать логистику ВСУ в Дружковке и Константиновке" на сайте Украина.ру.
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Новости, Украина, Россия, Закарпатье, Дональд Трамп, Украина.ру, Донбасс, Московское царство, Российская империя, территория, государство, РСФСР, Закарпатская область, СССР, наступление, СВО

"Лоскутное одеяло". Историк о том, почему Россия должна договориться с Трампом о федерализации Украины

05:45 21.05.2025
 
© РИА Новости . Александр Максименко / Перейти в фотобанкНародное вече в Киеве
Народное вече в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости . Александр Максименко
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Украина в качестве унитарного государства показала свою несостоятельность. Население Украины крайне неоднородно, "полищуки" не имеют ничего общего с одесситами. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Россия и Украина. Когда заговорят пушки" Александр Широкорад
Чтобы Запад стал более сговорчивым, а киевский режим настолько ослаб, что был бы вынужден пойти на Стамбульский мир, России нужно решительное наступление на каком-то участке фронта, уверен историк.
И во время этого решительного наступления Москва должна договариваться с Трампом о федерализации Украины, подчеркнул Широкорад.
"Нужно объяснить ему как "дважды два – четыре": "Украина – это лоскутное государство. Оно не может быть унитарным. Все территории Украины в границах 1991 года фактически собирались на протяжении столетий и были включены в ее состав в разное время", – указал эксперт.
Во-первых, пояснил Широкорад, территория нынешнего Донбасса никогда не входила в состав Гетманства или Речи Посполитой. Это было или Дикое Поле, или территория Московского государства, уточнил он.
"Во-вторых, Закарпатье никогда не входило в состав Московского государства или Российской Империи. Только в 1945 году оно вошло в состав СССР. Причем русины Закарпатья просили, чтобы их включили в состав РСФСР, но Сталин включил их в состав Украинской ССР", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Александр Широкорад: Сейчас России нужно большое наступление и договор с Трампом о федерализации Украины" на сайте Украина.ру.
Про ситуацию на разных направлениях СВО – в материале "Владислав Угольный: Россия после взятия Богатыря будет ломать логистику ВСУ в Дружковке и Константиновке" на сайте Украина.ру.
Алехин. Карта СВО. - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
Вчера, 17:44
Полковник Геннадий Алехин: Россия нацелилась на ключевой треугольник, чтобы обвалить фронт ВСУ в ДонбассеЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
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