"Коалиция желающих" хочет установить на Украине оккупационный режим, заявил Медведев - 21.05.2025 Украина.ру
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"Коалиция желающих" хочет установить на Украине оккупационный режим, заявил Медведев
"Коалиция желающих" хочет установить на Украине оккупационный режим, заявил Медведев - 21.05.2025 Украина.ру
"Коалиция желающих" хочет установить на Украине оккупационный режим, заявил Медведев
Говоря о намерении разместить контингент на Украине, "коалиция желающих" стремится втянуть стороны в более масштабный военный конфликт. Об этом 21 мая заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев во время выступления на Петербургском международном юридическом форуме
2025-05-21T10:56
2025-05-21T10:56
новости
россия
украина
военные коалиции
владимир путин
дональд трамп
москва
дмитрий медведев
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По его мнению, на сегодняшний день видны истинные цели авторов разного рода инициатив, которые предлагает так называемая "коалиция желающих". За словами о вводе якобы миротворческих сил — стремление не только осуществить установить на территории оставшейся Украины оккупационный режим, но и в итоге втянуть все стороны в новый, гораздо более масштабный военный конфликт.Медведев подчеркнул, что размеры подобного конфликта могут стать глобальными, а последствия фатальными. Ранее норвежское издание Steigan сообщило, что "коалиция желающих" попыталась надавить на президента России Владимира Путина, но проиграла. Подчеркивается, что Москва их переиграла, выступив с инициативой о прямых переговорах без предварительных условий. Кроме того, это предложение поддержал президент США Дональд Трамп.В развитии этой ситуации разбирался автор Украины.ру Павел Котов в публикации Европа не собирается отправлять войска на Украину. Но это еще ничего не значит.
https://ukraina.ru/20250520/koshmar-evropy-i-ukrainy-tramp-ne-zhelaet-perekhodit-v-voennyy-lager-vragov-rossii-1063275185.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, россия, украина, военные коалиции, владимир путин, дональд трамп, москва, дмитрий медведев
Новости, Россия, Украина, военные коалиции, Владимир Путин, Дональд Трамп, Москва, Дмитрий Медведев

"Коалиция желающих" хочет установить на Украине оккупационный режим, заявил Медведев

10:56 21.05.2025
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости . Алексей Никольский
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Говоря о намерении разместить контингент на Украине, "коалиция желающих" стремится втянуть стороны в более масштабный военный конфликт. Об этом 21 мая заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев во время выступления на Петербургском международном юридическом форуме
По его мнению, на сегодняшний день видны истинные цели авторов разного рода инициатив, которые предлагает так называемая "коалиция желающих". За словами о вводе якобы миротворческих сил — стремление не только осуществить установить на территории оставшейся Украины оккупационный режим, но и в итоге втянуть все стороны в новый, гораздо более масштабный военный конфликт.
Медведев подчеркнул, что размеры подобного конфликта могут стать глобальными, а последствия фатальными.
Ранее норвежское издание Steigan сообщило, что "коалиция желающих" попыталась надавить на президента России Владимира Путина, но проиграла. Подчеркивается, что Москва их переиграла, выступив с инициативой о прямых переговорах без предварительных условий. Кроме того, это предложение поддержал президент США Дональд Трамп.
Вчера, 18:38
Кошмар Европы и Украины. Трамп не желает переходить в военный лагерь врагов РоссииЛидеры европейских стран, руководство ЕС и Владимир Зеленский изо всех сил пытают противодействовать миротворческим инициативам Белого дома, но безрезультатно. Более того, сейчас у США больше общего с Россией, нежели с Евросоюзом
В развитии этой ситуации разбирался автор Украины.ру Павел Котов в публикации Европа не собирается отправлять войска на Украину. Но это еще ничего не значит.
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