https://ukraina.ru/20250521/koalitsiya-zhelayuschikh-khochet-ustanovit-na-ukraine-okkupatsionnyy-rezhim-zayavil-medvedev--1063289364.html

"Коалиция желающих" хочет установить на Украине оккупационный режим, заявил Медведев

"Коалиция желающих" хочет установить на Украине оккупационный режим, заявил Медведев - 21.05.2025 Украина.ру

"Коалиция желающих" хочет установить на Украине оккупационный режим, заявил Медведев

Говоря о намерении разместить контингент на Украине, "коалиция желающих" стремится втянуть стороны в более масштабный военный конфликт. Об этом 21 мая заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев во время выступления на Петербургском международном юридическом форуме

2025-05-21T10:56

2025-05-21T10:56

2025-05-21T10:56

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По его мнению, на сегодняшний день видны истинные цели авторов разного рода инициатив, которые предлагает так называемая "коалиция желающих". За словами о вводе якобы миротворческих сил — стремление не только осуществить установить на территории оставшейся Украины оккупационный режим, но и в итоге втянуть все стороны в новый, гораздо более масштабный военный конфликт.Медведев подчеркнул, что размеры подобного конфликта могут стать глобальными, а последствия фатальными. Ранее норвежское издание Steigan сообщило, что "коалиция желающих" попыталась надавить на президента России Владимира Путина, но проиграла. Подчеркивается, что Москва их переиграла, выступив с инициативой о прямых переговорах без предварительных условий. Кроме того, это предложение поддержал президент США Дональд Трамп.В развитии этой ситуации разбирался автор Украины.ру Павел Котов в публикации Европа не собирается отправлять войска на Украину. Но это еще ничего не значит.

https://ukraina.ru/20250520/koshmar-evropy-i-ukrainy-tramp-ne-zhelaet-perekhodit-v-voennyy-lager-vragov-rossii-1063275185.html

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