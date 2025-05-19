https://ukraina.ru/20250519/evropa-ne-sobiraetsya-otpravlyat-voyska-na-ukrainu-no-eto-esche-nichego-ne-znachit-1063251650.html

Европа не собирается отправлять войска на Украину. Но это еще ничего не значит

Европа не собирается отправлять войска на Украину. Но это еще ничего не значит - 19.05.2025 Украина.ру

Европа не собирается отправлять войска на Украину. Но это еще ничего не значит

Европа, если верить лидерам ключевых стран ЕС, все дальше отходит от идеи размещения своих войск на Украине. С подачи США мейнстримом стали мирные переговоры и все вокруг них, а европейские милитаристские призывы и ультиматумы отошли на второй план. Но остается вопрос, действительно ли эта тема окончательно ушла из повестки дня

2025-05-19T17:45

2025-05-19T17:45

2025-05-19T17:45

эксклюзив

украина

европа

россия

фридрих мерц

дональд трамп

эммануэль макрон

ес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/0c/1063051388_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_8763989af97b9c8cd802b38d1a7052cd.jpg

Вне политической реальностиПоследнее, что заявлялось на эту тему – это реплика канцлера Германии о том, что страны Европы в настоящий момент не рассматривают возможность отправки своих войск на Украину. Об этом он рассказал на пресс-конференции после встречи с премьером Италии Джорджей Мелони.Как передает его слова агентство DPA, Европа сейчас далека от разговоров об отправке своего воинского контингента на Украину, так как все усилия сосредоточены на достижении безоговорочного прекращения огня.Согласно Мерцу, нужно уделить больше внимание подготовке следующего раунда переговоров между Москвой и Киевом. На прошлой неделе в Стамбуле впервые с марта 2022 года делегации двух стран провели прямой диалог и договорились продолжить его в будущем."Следующим шагом должно стать уточнение формата мирных переговоров и определение того, какие гарантии безопасности могут однажды понадобиться Украине", - заявил канцлер.Он также еще раз подчеркнул, что какие-либо разговоры об отправке миротворцев на Украину сейчас в Европе не ведутся.По его словам, обсуждение этого вопроса сейчас "совершенно вне какой-либо политической реальности".Желающие и их коалицияЕще недавно европейские лидеры придерживались другой риторики и излучали уверенность, что Россию либо удастся принудить к миру по украинско-европейскому сценарию, либо же поставить ее в крайне сложное положение, оккупировав своими войсками часть территории Украины.Такая линия была выработана в ответ на приход к власти в США Дональда Трампа, который поставил под сомнение дальнейшую оплату не только украинского конфликта, но и европейской безопасности из американского кошелька.Сторонники продолжения войны против РФ руками украинцев даже объединились в т.н. коалицию желающих, которая провела несколько заседаний и продолжает кормить киевский режим обещаниями поддержки до гробовой доски."Сыграть в ящик", однако, украинское государство может значительно раньше срока, который отвели режиму Владимира Зеленского в европейских столицах. Этому способствует как неудачи на поле боя, так и настойчивое подталкивание Киева со стороны Вашингтона к переговорам с Москвой.И вот уже бряцанье оружием со стороны Лондона, Парижа и Берлина сменилось мирными заверениями и чуть ли не превозношением миротворческого гения Трампа.Возможности есть не у всехСама идея с миротворцами так и не получила по сей день какого-либо конкретного оформления. За последние месяцы замысел претерпел изменения, от былой залихватской риторики практически ничего не осталось.От отправки контингента в 10 тыс. военнослужащих, которые встанут на правом берегу Днепра, через патрулирование воздушного и морского пространства, до обычной группы европейских военных инструкторов, которые дальше западных украинских регионов своего носа показывать не будут.Не способствует успешной работе "коалиции желающих" и малая популярность самой идеи военного столкновения с Россией, а также междоусобица, которая в связи с этим приключилась в европейских рядах.Западные СМИ пишут о напряженности между президентом Франции Эммануэлем Макроном и итальянским премьером Джорджей Мелони, которая недовольна тем, что ее задвинули на вторые роли в этой коалиции, а все коллективные контакты лидеров ЕС с Трампом по Украине проходят без нее.Так было, например, несколько дней назад на саммите Европейского политического сообщества в Албании. На полях этого мероприятия Макрон, Мерц, премьер-министр Британии Кир Стармер, а также Зеленский созвонились с американским президентом после окончания переговоров в Стамбуле.Мелони сделала вид, что больно оно ей надо и заявила, что будет участвовать только в тех обсуждениях по миротворцам на Украине, которые будут касаться реальных действий, а не ради совместных фотографий их участников."Италия уже давно заявляет, что не располагает возможностями отправить войска на Украину. [Нам] нет смысла участвовать в форматах с целями, в отношении которых мы не заявляли о своей готовности", - сказала она.Именно после этой ремарки последовали заявления Мерца, а также Макрона, что тема отправки европейских военных на Украину сейчас не обсуждается.Альтернатива "миротворцам"При всем желании, план с европейскими военными на Украине имеет ряд сложностей, которые не дают этой идее вырваться за пределы разговоров.Первое – без поддержки Соединенных Штатов, хотя бы на уровне концептуального одобрения, вся затея не имеет шансов на реализацию. Слишком многое в военном хозяйстве Европы завязано на американцев, поэтому самостоятельно передвигать такие воинские контингенты у Парижа, Лондона и Берлина получится разве что на карте.Второе – это соотношение затрат (военных, экономических, политических) и конечного результата. Не следует питать иллюзий, ЕС давно и крепко обосновался на Украине: в эту страну влито безмерное количество миллиардов, множество единиц самого разного вооружения, а иностранные военные и так воюют на стороне ВСУ в качестве наемников.Конечно, ввод своих "миротворцев" позволил бы европейцам плотнее заняться украинскими активами, однако в эту сторону с присущим ему напором уже двинул Трамп со своей ресурсной сделкой, поэтому здесь придется отступить.Во всем остальном завывания о необходимости достижения мира на Украине никак не противоречат новой милитаризации Европы, пусть и без конкретного пока воплощения в оккупационной команде на Украине.Под такой милитаризацией следует понимать дальнейший рост военных расходов под прикрытием "российской угрозы", дальнейшее перевооружение украинской армии и т.д. Тот же Мерц уже обозначил как свою цель превращение бундесвера в сильнейшую армию на континенте. В той же парадигме обещал ранее действовать и Макрон.С этой точки зрения новый аналог Минских соглашений, если он вдруг будет продвинут на переговорах России с Украиной, в чем-то даже будет выгоднее европейским ястребам, чем авантюра с миротворцами, так как эта пауза позволит им залатать дыры и перевооружаться с новой силой в надежде "пересидеть" Трампа.О том, какие антироссийские планы вынашивает "коалиция желающих" - в материале издания Украина.ру "Коалиция желающих" посовещалась в Киеве. Лондон и Париж собрались на войну против России?

https://ukraina.ru/20250410/i-khochetsya-i-koletsya-koalitsiya-zhelayuschikh-nikak-ne-mozhet-ponyat-v-kakom-vide-lezt-na-ukrainu-1062448779.html

украина

европа

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Павел Котов

Павел Котов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Котов

эксклюзив, украина, европа, россия, фридрих мерц, дональд трамп, эммануэль макрон, ес