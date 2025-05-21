И не подумаешь, что детей убивал: Бастрыкин рассказал, как вэсэушники ведут себя в суде - 21.05.2025 Украина.ру
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И не подумаешь, что детей убивал: Бастрыкин рассказал, как вэсэушники ведут себя в суде
И не подумаешь, что детей убивал: Бастрыкин рассказал, как вэсэушники ведут себя в суде - 21.05.2025 Украина.ру
И не подумаешь, что детей убивал: Бастрыкин рассказал, как вэсэушники ведут себя в суде
На следствии, во время допроса и судебного заседания украинские военнослужащие, совершившие даже самые жестокие преступления, ведут себя очень скромно. Об этом 21 мая заявил глава следственного комитета Александр Бастрыкин.
2025-05-21T17:49
2025-05-21T17:49
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По его словам, многие боевики ВСУ сидят, опустив голову, когда слушают приговор, как будто раскаиваются в содеянном. Также Бастрыкин отметил, что для военнослужащих украинской армии были вынесены десятки заочных приговоров. Практически все они приговорены к длительным тюремным срокам, вплоть до пожизненного. Российские правоохранительные органы проводят тщательное расследование всех преступлений, совершенных солдатами ВСУ и иностранными наемниками, отметил Бастрыкин. Он также добавил, что силовики устанавливают причастных к ним лиц и привлекают их к уголовной ответственности. Подробнее об этом — в публикации СК РФ возбуждено 6999 уголовных дел в отношении украинских боевиков. Страшные истории о том, как ВСУ издеваются над мирным населением, появляются почти что каждую неделю. Вот только несколько из них: "Чтобы поиздеваться": боевик ВСУ раскрыл ужасные подробности расправы над жителями в Русском ПоречномИстребили мужчин. Минобороны рассказало о зверствах ВСУ в курском Николаево-ДарьиноУдар по интернату в Судже: провокация Зеленского, разоблачение лжи СветлейшегоПреступления ВСУ под Курском продолжатся, так как Украина “подпитывает” армию уголовниками — Скоробогатый
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, россия, александр бастрыкин, санкт-петербург, владимир зеленский, вооруженные силы украины, ск рф
Новости, Украина, Россия, Александр Бастрыкин, Санкт-Петербург, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, СК РФ

И не подумаешь, что детей убивал: Бастрыкин рассказал, как вэсэушники ведут себя в суде

17:49 21.05.2025
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВоеннопленные ВСУ на Запорожском направлении
Военнопленные ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости . Павел Лисицын
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На следствии, во время допроса и судебного заседания украинские военнослужащие, совершившие даже самые жестокие преступления, ведут себя очень скромно. Об этом 21 мая заявил глава следственного комитета Александр Бастрыкин.
По его словам, многие боевики ВСУ сидят, опустив голову, когда слушают приговор, как будто раскаиваются в содеянном. Также Бастрыкин отметил, что для военнослужащих украинской армии были вынесены десятки заочных приговоров. Практически все они приговорены к длительным тюремным срокам, вплоть до пожизненного.
"Вот с такими поникшими головами военнослужащие Украины выслушивают приговор. Такой смирный, что и не подумаешь, что мог убивать детей", — прокомментировал Бастрыкин фотографии на слайдах во время выступления на полях Международного юридического форума в Санкт-Петербурге.
Российские правоохранительные органы проводят тщательное расследование всех преступлений, совершенных солдатами ВСУ и иностранными наемниками, отметил Бастрыкин. Он также добавил, что силовики устанавливают причастных к ним лиц и привлекают их к уголовной ответственности. Подробнее об этом — в публикации СК РФ возбуждено 6999 уголовных дел в отношении украинских боевиков.
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