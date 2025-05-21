https://ukraina.ru/20250521/i-ne-podumaesh-chto-detey-ubival-bastrykin-rasskazal-kak-veseushniki-vedut-sebya-v-sude--1063312565.html

И не подумаешь, что детей убивал: Бастрыкин рассказал, как вэсэушники ведут себя в суде

И не подумаешь, что детей убивал: Бастрыкин рассказал, как вэсэушники ведут себя в суде - 21.05.2025 Украина.ру

И не подумаешь, что детей убивал: Бастрыкин рассказал, как вэсэушники ведут себя в суде

На следствии, во время допроса и судебного заседания украинские военнослужащие, совершившие даже самые жестокие преступления, ведут себя очень скромно. Об этом 21 мая заявил глава следственного комитета Александр Бастрыкин.

2025-05-21T17:49

2025-05-21T17:49

2025-05-21T17:49

новости

украина

россия

александр бастрыкин

санкт-петербург

владимир зеленский

вооруженные силы украины

ск рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/0e/1051002629_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1074b655ba86dfe442e21cbb0e4f6039.jpg

По его словам, многие боевики ВСУ сидят, опустив голову, когда слушают приговор, как будто раскаиваются в содеянном. Также Бастрыкин отметил, что для военнослужащих украинской армии были вынесены десятки заочных приговоров. Практически все они приговорены к длительным тюремным срокам, вплоть до пожизненного. Российские правоохранительные органы проводят тщательное расследование всех преступлений, совершенных солдатами ВСУ и иностранными наемниками, отметил Бастрыкин. Он также добавил, что силовики устанавливают причастных к ним лиц и привлекают их к уголовной ответственности. Подробнее об этом — в публикации СК РФ возбуждено 6999 уголовных дел в отношении украинских боевиков. Страшные истории о том, как ВСУ издеваются над мирным населением, появляются почти что каждую неделю. Вот только несколько из них: "Чтобы поиздеваться": боевик ВСУ раскрыл ужасные подробности расправы над жителями в Русском ПоречномИстребили мужчин. Минобороны рассказало о зверствах ВСУ в курском Николаево-ДарьиноУдар по интернату в Судже: провокация Зеленского, разоблачение лжи СветлейшегоПреступления ВСУ под Курском продолжатся, так как Украина “подпитывает” армию уголовниками — Скоробогатый

украина

россия

санкт-петербург

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, александр бастрыкин, санкт-петербург, владимир зеленский, вооруженные силы украины, ск рф