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И не подумаешь, что детей убивал: Бастрыкин рассказал, как вэсэушники ведут себя в суде
И не подумаешь, что детей убивал: Бастрыкин рассказал, как вэсэушники ведут себя в суде - 21.05.2025 Украина.ру
И не подумаешь, что детей убивал: Бастрыкин рассказал, как вэсэушники ведут себя в суде
На следствии, во время допроса и судебного заседания украинские военнослужащие, совершившие даже самые жестокие преступления, ведут себя очень скромно. Об этом 21 мая заявил глава следственного комитета Александр Бастрыкин.
2025-05-21T17:49
2025-05-21T17:49
2025-05-21T17:49
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По его словам, многие боевики ВСУ сидят, опустив голову, когда слушают приговор, как будто раскаиваются в содеянном. Также Бастрыкин отметил, что для военнослужащих украинской армии были вынесены десятки заочных приговоров. Практически все они приговорены к длительным тюремным срокам, вплоть до пожизненного. Российские правоохранительные органы проводят тщательное расследование всех преступлений, совершенных солдатами ВСУ и иностранными наемниками, отметил Бастрыкин. Он также добавил, что силовики устанавливают причастных к ним лиц и привлекают их к уголовной ответственности. Подробнее об этом — в публикации СК РФ возбуждено 6999 уголовных дел в отношении украинских боевиков. Страшные истории о том, как ВСУ издеваются над мирным населением, появляются почти что каждую неделю. Вот только несколько из них: "Чтобы поиздеваться": боевик ВСУ раскрыл ужасные подробности расправы над жителями в Русском ПоречномИстребили мужчин. Минобороны рассказало о зверствах ВСУ в курском Николаево-ДарьиноУдар по интернату в Судже: провокация Зеленского, разоблачение лжи СветлейшегоПреступления ВСУ под Курском продолжатся, так как Украина “подпитывает” армию уголовниками — Скоробогатый
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новости, украина, россия, александр бастрыкин, санкт-петербург, владимир зеленский, вооруженные силы украины, ск рф
Новости, Украина, Россия, Александр Бастрыкин, Санкт-Петербург, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, СК РФ
И не подумаешь, что детей убивал: Бастрыкин рассказал, как вэсэушники ведут себя в суде
На следствии, во время допроса и судебного заседания украинские военнослужащие, совершившие даже самые жестокие преступления, ведут себя очень скромно. Об этом 21 мая заявил глава следственного комитета Александр Бастрыкин.