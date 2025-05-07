СК РФ возбуждено 6999 уголовных дел в отношении украинских боевиков - 07.05.2025 Украина.ру
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СК РФ возбуждено 6999 уголовных дел в отношении украинских боевиков
СК РФ возбуждено 6999 уголовных дел в отношении украинских боевиков - 07.05.2025 Украина.ру
СК РФ возбуждено 6999 уголовных дел в отношении украинских боевиков
Результаты расследования уголовных дел в отношении украинских командиров и подчиненных им боевиков рассмотрены на совещании в Донецке под председательством главы СК РФ. Об этом 7 мая сообщило российское следственное ведомство.
2025-05-07T12:39
2025-05-07T12:39
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В совещании приняли участие первый зампред СКР Эдуард Кабурнеев сообщил, что всего возбуждено 6999 уголовных дел. С 2014 года пострадали 25 310 мирных жителей, из них 6934 погибли."Установлена причастность к теракту командира 360-й отдельной береговой ракетной бригады военно-морских сил Украины Юрия Яцкевича. В августе прошлого года он отдал преступный приказ об ударе противокорабельной ракетой "Нептун" по гражданскому порту "Кавказ" в Краснодарском крае. В результате теракта был поражен железнодорожный паром, два гражданских лица погибли, трое членов экипажа получили ранения, повреждено множество объектов инфраструктуры. Ущерб составил более 500 млн рублей. На основании собранных доказательств Яцкевичу заочно предъявлено обвинение, и он объявлен в розыск", - рассказали в следственном ведомстве.Также завершено расследование в отношении украинского военнослужащего Дмитрия Стрижевского и его пятерых соучастников. В 2022 году они, исполняя преступный приказ командира, из артиллерийского орудия "Гиацинт-Б" обстреливали Мариуполь, поселки Старый Крым, Володарское и село Бердянское в ДНР. В результате двое мирных жителей погибли, несколько человек были ранены. Также были разрушены жилые дома, школа и другие объекты на общую сумму более 479 миллионов рублей.На совещании были заслушаны доклады о завершении расследования уголовных дел в отношении граждан России, причастных к преступлениям против общественной безопасности. Среди них – житель Кировской области Максим Ковтун, публично демонстрировавший символ войск СС нацистской Германии, используемый и запрещенным в РФ украинским полком "Азов"*, а также Александр Филипцев, обвиняемый в участии в террористическом сообществе и приготовлении к террористическому акту – он искал информацию о местах сосредоточения военнослужащих, а также различных объектов с целью совершения терактов.СК РФ завершено расследование и в отношении гражданина России и Италии Руслана Сидики. Следователи установили, что в 2023 году Сидики под контролем украинских кураторов совершил нападение на аэродром "Дягилево" при помощи собственноручно изготовленных дронов. Он же подорвал железнодорожное полотно в Рязанской области, что привело к сходу локомотива и 19 вагонов грузового поезда. Также установлены и другие эпизоды его преступлений.Глава ведомства Александр Бастрыкин заслушал результаты работы следственных управлений по Донецкой и Луганской народным республикам, а также Херсонской и Запорожской областям. Ведется раскрытие и расследование особо тяжких преступлений, совершенных в этих регионах. СЭЦ СК России оценивает ущерб, причиненный преступными действиями украинских националистов.*террористическая организация, деятельность которой запрещена в РоссииБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Готовность к немедленному перемирию, зверства ВСУ, призывы к диалогу. Главное на Украине на утро 7 мая
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Новости, Россия, Украина, Донецк, Александр Бастрыкин, СК РФ, СКР, украинский неонацизм, СВО, новости СВО Россия, Донбасс, Новороссия, Новые регионы, уголовное дело, терроризм, "Азов", Мариуполь, диверсанты

СК РФ возбуждено 6999 уголовных дел в отношении украинских боевиков

12:39 07.05.2025
 
© Следком / Telegram
© Следком / Telegram
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Результаты расследования уголовных дел в отношении украинских командиров и подчиненных им боевиков рассмотрены на совещании в Донецке под председательством главы СК РФ. Об этом 7 мая сообщило российское следственное ведомство.
В совещании приняли участие первый зампред СКР Эдуард Кабурнеев сообщил, что всего возбуждено 6999 уголовных дел. С 2014 года пострадали 25 310 мирных жителей, из них 6934 погибли.
"Установлена причастность к теракту командира 360-й отдельной береговой ракетной бригады военно-морских сил Украины Юрия Яцкевича. В августе прошлого года он отдал преступный приказ об ударе противокорабельной ракетой "Нептун" по гражданскому порту "Кавказ" в Краснодарском крае. В результате теракта был поражен железнодорожный паром, два гражданских лица погибли, трое членов экипажа получили ранения, повреждено множество объектов инфраструктуры. Ущерб составил более 500 млн рублей. На основании собранных доказательств Яцкевичу заочно предъявлено обвинение, и он объявлен в розыск", - рассказали в следственном ведомстве.
Также завершено расследование в отношении украинского военнослужащего Дмитрия Стрижевского и его пятерых соучастников. В 2022 году они, исполняя преступный приказ командира, из артиллерийского орудия "Гиацинт-Б" обстреливали Мариуполь, поселки Старый Крым, Володарское и село Бердянское в ДНР. В результате двое мирных жителей погибли, несколько человек были ранены. Также были разрушены жилые дома, школа и другие объекты на общую сумму более 479 миллионов рублей.
"За два месяца судами рассмотрены уголовные дела в отношении 23 наемников из Грузии,Великобритании, Франции, Колумбии, Финляндии, Бразилии, Уругвая, Бельгии и Швеции", - отметили в следственном ведомстве.
На совещании были заслушаны доклады о завершении расследования уголовных дел в отношении граждан России, причастных к преступлениям против общественной безопасности. Среди них – житель Кировской области Максим Ковтун, публично демонстрировавший символ войск СС нацистской Германии, используемый и запрещенным в РФ украинским полком "Азов"*, а также Александр Филипцев, обвиняемый в участии в террористическом сообществе и приготовлении к террористическому акту – он искал информацию о местах сосредоточения военнослужащих, а также различных объектов с целью совершения терактов.
СК РФ завершено расследование и в отношении гражданина России и Италии Руслана Сидики. Следователи установили, что в 2023 году Сидики под контролем украинских кураторов совершил нападение на аэродром "Дягилево" при помощи собственноручно изготовленных дронов. Он же подорвал железнодорожное полотно в Рязанской области, что привело к сходу локомотива и 19 вагонов грузового поезда. Также установлены и другие эпизоды его преступлений.
село Большое Солдатское Большесолдатского района Курской области
30 апреля, 19:43
Хинштейн рассказал о военных преступлениях ВСУ в Курской областиВоенные преступления вторгшихся с Украины вооружённых формирований не отличались от тех, которые творили фашисты на Курской земле в годы Великой Отечественной войны. Об этом заявил врио губернатора российского региона Александр Хинштейн.
Глава ведомства Александр Бастрыкин заслушал результаты работы следственных управлений по Донецкой и Луганской народным республикам, а также Херсонской и Запорожской областям. Ведется раскрытие и расследование особо тяжких преступлений, совершенных в этих регионах. СЭЦ СК России оценивает ущерб, причиненный преступными действиями украинских националистов.
*террористическая организация, деятельность которой запрещена в России
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Готовность к немедленному перемирию, зверства ВСУ, призывы к диалогу. Главное на Украине на утро 7 мая
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