https://ukraina.ru/20250202/1060752982.html

Удар по интернату в Судже: провокация Зеленского, разоблачение лжи Светлейшего

Удар по интернату в Судже: провокация Зеленского, разоблачение лжи Светлейшего - 02.02.2025 Украина.ру

Удар по интернату в Судже: провокация Зеленского, разоблачение лжи Светлейшего

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по интернату в контролируемом ими же населенном пункте Суджа Курской области. Среди погибших и раненых - мирные жители

2025-02-02T14:47

2025-02-02T14:47

2025-02-02T14:47

эксклюзив

суджа

россия

украина

ск рф

интернат

всу

теракт

курская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/02/1060747538_0:265:522:559_1920x0_80_0_0_9163dd7f4951a8ae2d98f8c3077a66d2.jpg

Что произошлоУкраинская армия контролирует Суджу с августа прошлого года, когда в результате наступления ВСУ удалось закрепиться в ряде приграничных российских населенных пунктов.Согласно сообщению Министерства обороны РФ, 1 февраля Вооруженные силы Украины нанесли удар по зданию интерната в Судже.Минобороны назвало произошедшее в Судже провокацией, которая призвана отвлечь внимание мирового сообщества от "зверств киевского режима", которые произошли в той же Курской области в населенном пункте Русское Поречное. Ранее российские военные, выбившие противника оттуда, обнаружили там несколько десятков тел мирных жителей, убитых украинцами. Главное военное следственное управление Следственного комитета (СК) РФ возбудило уголовное дело, отмечалось, что преступления украинские военные совершали с особой жестокостью, часть жертв подвергались пыткам и изнасилованию.И.о. губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал, что в настоящий момент нет информации, сколько людей могли погибнуть в интернате."Достоверной информации о числе пострадавших пока нет. В любом случае удар ракетами по интернату, где могли находиться люди, - это преступление, у которого нет прощения и нет сроков давности. Дорогие суджане, молюсь вместе с вами!" - написал он в своем телеграм-канале.Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении командира 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ Ростислава Карпуши по статье о теракте."По данным следствия, 1 февраля 2025 года Карпуша отдал незаконный приказ своим подчиненным о нанесении ракетного удара по зданию школы-интерната, расположенной в городе Суджа Суджанского района Курской области, где находились мирные жители. В результате совершенного Карпушей преступления есть погибшие и раненые", - говорится в сообщении СК.Как отмечает телеграм-канал "Военная хроника", именно 19-я бригада наносила удары ракетой "Точка-У" по вокзалу в Краматорске в апреле 2022 года (64 погибших) и по центру Донецка в марте того же года (17 погибших).Версия Украины, реакция РФФакт удара по интернату в Судже подтверждает и украинская сторона, однако вина за трагедию возлагается на Россию, которая якобы атаковала здание корректируемой авиационной бомбой (КАБ).Украинские телеграмм-каналы опубликовали несколько коротких видео с места удара, на которых видно частично разрушенное здание, а также тела погибших. Эти же каналы сообщают о гибели четырех человек в результате этого удара.Вскоре к раскручиваю этой истории подключился Владимир Зеленский, сделавший на эту тему запись в соцсетях на украинском и английском языках. По его словам, Россия будто бы специально убивает мирных жителей, так якобы было в Чечне и Сирии, а теперь на Украине и в Курской области.В качестве доказательства связанные с украинской армией ресурсы опубликовали скриншот с системы координации сил ПВО ВСУ "Вираж-Планшет". Как пишет популярный российский телеграм-канал "Война с фейками", данная картинка является фальшивой."Представленная в проукраинских тг-каналах "картинка" из системы "Вираж-Планшет" даже близко не похожа на то, что в действительности видит ее оператор. На фейковом скрине — видно только один самолет, обозначенный красной пиктограммой, КАБ, траекторию полета и конкретную цель. На настоящем скрине было бы значительно больше информации, включая другие самолеты и их условные обозначения", - говорится в материале.Авторы канала также отмечают, что получить указанную на фейковом скрине информацию операторы ВСУ не смогли бы при всем желании."В радиолокации есть параметр "эффективная площадь рассеяния" — площадь поверхности, которая отражает радиоволны. Чем он ниже, тем сложнее средствам РЛС обнаружить объект в небе. У ФАБ-500 с УМПК, по аналогии с "одноклассником" GBU-39, этот показатель составляет примерно 0,015 м2. Для понимания, лучшее из имеющихся у ВСУ, система Patriot способна засечь головную часть ракеты площадью 0,1 м2 примерно за 60-70 км, саму ракету - за 80-100 км. Следовательно, чтобы обнаружить и отследить КАБ, ВСУ необходимо было разместить работающий комплекс Patriot непосредственно в границах Суджи, а это невозможно. Вполне вероятно, что картинку нарисовал графический дизайнер в фотошопе", - говорится в сообщении.Телеграм-канал "Северный ветер", освещающий работу российской группировки войск (ГВ) "Север" пишет, что удар по интернату в Судже наносился из американской РСЗО HIMARS.Канал сообщил, что расчеты ПВО ГВ "Север" зафиксировали 1 февраля шесть пусков ракет HIMARS из населенного пункта Малая Рыбица Сумской области по Судже: в 18:43, 18:48 и запуск четырех ракет в 18:53.Отмечается, что по версии Киева, ВС РФ якобы нанесли удар по Судже в 18:54 (по другим заявлениям - в 18:58), то есть примерно в то же самое время, когда ВСУ ударили при помощи HIMARS, что свидетельствует о попытке подтасовать факты и выдать свой удар за российский."Помимо этого, представители ВКС России подтвердили, что наша авиация сегодня (1 февраля - ред.) не работала в районе Суджи банально из-за плохой погоды. Любой пользователь сети может удостовериться в этом: сегодня весь день в городе шел дождь, небо было затянуто облаками, а влажность составляла свыше 95%", - пишет "Северный ветер".Многие СМИ и телеграм-каналы обратили также внимание на то, что первым с украинской стороны о событиях в Судже рассказал пресс-офицер так называемой временной комендатуры ВСУ в контролируемой Киевом части Курской области Алексей Дмитрашковский.Как написал у себя в телеграм-канале военный эксперт Борис Рожин, Дмитрашковский был "организатором киевского вранья в АТО еще с 2014 года"."Позже он признавался, что в начале войны был причастен к массовой лжи о потерях и преступлениях всу в ДНР и ЛНР. Дмитрашкивский - профессиональный провокатор на крови с позывным Светлейший", - написал Рожин.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что ответственность за удар по интернату в Судже несут западные спонсоры Киева."Очевидно, что вину за этот теракт несут все страны, продолжающие упрямо и безответственно накачивать киевский режим вооружениями, тем самым способствуя его кровавым преступным деяниям", - заявила она.Еще один представитель российского внешнеполитического ведомства - посол по особым поручениям Родион Мирошник - назвал произошедшее в Курской области "зверством и военным преступлением киевского режима". Он подчеркнул, что попытка обвинить в этом Россию - акт вероломства и зашкаливающего цинизма.Аргументы депутата Госдумы Евгения Федорова в пользу того, почему Украину не стоит признавать террористическим государством - в материале издания Украина.ру Евгений Федоров: США делают все, чтобы Россия втянулась в ядерную войну с Францией или с Украиной.

https://ukraina.ru/20250202/1060745859.html

суджа

россия

украина

курская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Павел Котов

Павел Котов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Котов

эксклюзив, суджа, россия, украина, ск рф, интернат, всу, теракт, курская область