https://ukraina.ru/20250520/lomovoe-karate-vmesto-myagkogo-dzyudo-vydrin-o-vazhnykh-peremenakh-v-dialoge-rossii-s-zapadom-1063257897.html

Ломовое каратэ вместо мягкого дзюдо: Выдрин о важных переменах в диалоге России с Западом

Ломовое каратэ вместо мягкого дзюдо: Выдрин о важных переменах в диалоге России с Западом - 20.05.2025 Украина.ру

Ломовое каратэ вместо мягкого дзюдо: Выдрин о важных переменах в диалоге России с Западом

Политолог и писатель Дмитрий Выдрин в эфире Украина.ру прокомментировал различные аспекты переговоров в Стамбуле, перспективы возвращения украинцев к разуму, а также варианты будущего переустройства мира

2025-05-20T09:15

2025-05-20T09:15

2025-05-20T09:15

видео

запад

россия

стамбул

дмитрий выдрин

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00:28 – Почему стороны пошли на переговоры? 03:13 – Будущая геополитическая перестройка.09:44 – Твёрдость российской позиции.14:07 – Как взаимодействовать с Западом? 18:29 – Вернётся ли к украинцам разум?

запад

россия

стамбул

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2025

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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