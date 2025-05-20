Ломовое каратэ вместо мягкого дзюдо: Выдрин о важных переменах в диалоге России с Западом - 20.05.2025 Украина.ру
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Ломовое каратэ вместо мягкого дзюдо: Выдрин о важных переменах в диалоге России с Западом
Ломовое каратэ вместо мягкого дзюдо: Выдрин о важных переменах в диалоге России с Западом - 20.05.2025 Украина.ру
Ломовое каратэ вместо мягкого дзюдо: Выдрин о важных переменах в диалоге России с Западом
Политолог и писатель Дмитрий Выдрин в эфире Украина.ру прокомментировал различные аспекты переговоров в Стамбуле, перспективы возвращения украинцев к разуму, а также варианты будущего переустройства мира
2025-05-20T09:15
2025-05-20T09:15
видео
запад
россия
стамбул
дмитрий выдрин
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00:28 – Почему стороны пошли на переговоры? 03:13 – Будущая геополитическая перестройка.09:44 – Твёрдость российской позиции.14:07 – Как взаимодействовать с Западом? 18:29 – Вернётся ли к украинцам разум?
запад
россия
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видео, запад, россия, стамбул, дмитрий выдрин, видео
Видео, Запад, Россия, Стамбул, Дмитрий Выдрин

Ломовое каратэ вместо мягкого дзюдо: Выдрин о важных переменах в диалоге России с Западом

09:15 20.05.2025
 
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Политолог и писатель Дмитрий Выдрин в эфире Украина.ру прокомментировал различные аспекты переговоров в Стамбуле, перспективы возвращения украинцев к разуму, а также варианты будущего переустройства мира
00:28 – Почему стороны пошли на переговоры?
03:13 – Будущая геополитическая перестройка.
09:44 – Твёрдость российской позиции.
14:07 – Как взаимодействовать с Западом?
18:29 – Вернётся ли к украинцам разум?
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