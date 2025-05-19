https://ukraina.ru/20250519/posledniy-uzel-vsu-pered-kramatorskom-ekspert-rasskazal-kak-vs-rf-prodvigayutsya-k-konstantinovke-1063225333.html

Последний узел ВСУ перед Краматорском: эксперт рассказал, как ВС РФ продвигаются к Константиновке

Последний узел ВСУ перед Краматорском: эксперт рассказал, как ВС РФ продвигаются к Константиновке - 19.05.2025 Украина.ру

Последний узел ВСУ перед Краматорском: эксперт рассказал, как ВС РФ продвигаются к Константиновке

Константиновка — последний крупный узел обороны ВСУ перед Славянско-Краматорской агломерацией. Его взятие позволит российским частям пробиться к восточным окраинам Краматорска, где находится ключевая высота — местный аэродром. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин

2025-05-19T05:45

2025-05-19T05:45

2025-05-19T05:45

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Опыт, приобретенный в ходе СВО, а также локальных конфликтов современности подтверждает, что контактный ("ближний") огневой бой остается основным видом борьбы при овладении отдельными участками местности и важными объектами: узлами дорог, господствующими высотами, населенными пунктами и отдельными зданиями, считает Алехин.По его мнению, в этой ситуации заменить человека боевыми роботами в полной мере не удается в силу уникальной роли "человека-оператора" при принятии неформальных решений, необходимых в большинстве нестандартных ситуаций, четкого взаимодействия и слаженности."Такая тенденция четко вырисовывается в боевой работе частей и подразделений ВС РФ на линии боевого соприкосновения. На Донбасском направлении давление на Красный Лиман обеспечит выход наших войск к Славянско-Краматорской агломерации с севера. В то же время наши части идут к ней и с Юга", — подчеркнул собеседник издания.Так, российская армия постепенно продвигается к Константиновке, этот город — правый фланг Покровского (Красноармейского) направления, однако именно с него открывается прямой путь к Краматорску, уточнил Алехин.Он отметил, что Константиновка — последний крупный узел обороны ВСУ перед Славянско-Краматорской агломерацией. Его взятие позволит российским частям пробиться к восточным окраинам Краматорска, где находится ключевая высота — местный аэродром. С него ВС РФ смогут заблокировать логистику ВСУ в городе, резюмировал автор.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Армия РФ давит на всех направлениях, но с учетом реалий современного боя" на сайте Украина.ру.Об особенностях тактики российской армии в ходе СВО — в статье Александра Чаленко "Почему армия России медленно продвигается и что сделать, чтобы ускорить победу. Мнения бойцов СВО".

https://ukraina.ru/20250518/vlast-zelenskogo-nachinaet-shatatsya-ukrainskie-eksperty-i-politiki-o-situatsii-v-strane-1063213147.html

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