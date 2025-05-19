Последний узел ВСУ перед Краматорском: эксперт рассказал, как ВС РФ продвигаются к Константиновке - 19.05.2025 Украина.ру
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Последний узел ВСУ перед Краматорском: эксперт рассказал, как ВС РФ продвигаются к Константиновке
Последний узел ВСУ перед Краматорском: эксперт рассказал, как ВС РФ продвигаются к Константиновке - 19.05.2025 Украина.ру
Последний узел ВСУ перед Краматорском: эксперт рассказал, как ВС РФ продвигаются к Константиновке
Константиновка — последний крупный узел обороны ВСУ перед Славянско-Краматорской агломерацией. Его взятие позволит российским частям пробиться к восточным окраинам Краматорска, где находится ключевая высота — местный аэродром. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
2025-05-19T05:45
2025-05-19T05:45
новости
россия
константиновка
краматорск
геннадий алехин
всу
донбасс
красный лиман
покровск/красноармейск
славянско-краматорская агломерация
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Опыт, приобретенный в ходе СВО, а также локальных конфликтов современности подтверждает, что контактный ("ближний") огневой бой остается основным видом борьбы при овладении отдельными участками местности и важными объектами: узлами дорог, господствующими высотами, населенными пунктами и отдельными зданиями, считает Алехин.По его мнению, в этой ситуации заменить человека боевыми роботами в полной мере не удается в силу уникальной роли "человека-оператора" при принятии неформальных решений, необходимых в большинстве нестандартных ситуаций, четкого взаимодействия и слаженности."Такая тенденция четко вырисовывается в боевой работе частей и подразделений ВС РФ на линии боевого соприкосновения. На Донбасском направлении давление на Красный Лиман обеспечит выход наших войск к Славянско-Краматорской агломерации с севера. В то же время наши части идут к ней и с Юга", — подчеркнул собеседник издания.Так, российская армия постепенно продвигается к Константиновке, этот город — правый фланг Покровского (Красноармейского) направления, однако именно с него открывается прямой путь к Краматорску, уточнил Алехин.Он отметил, что Константиновка — последний крупный узел обороны ВСУ перед Славянско-Краматорской агломерацией. Его взятие позволит российским частям пробиться к восточным окраинам Краматорска, где находится ключевая высота — местный аэродром. С него ВС РФ смогут заблокировать логистику ВСУ в городе, резюмировал автор.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Армия РФ давит на всех направлениях, но с учетом реалий современного боя" на сайте Украина.ру.Об особенностях тактики российской армии в ходе СВО — в статье Александра Чаленко "Почему армия России медленно продвигается и что сделать, чтобы ускорить победу. Мнения бойцов СВО".
https://ukraina.ru/20250518/vlast-zelenskogo-nachinaet-shatatsya-ukrainskie-eksperty-i-politiki-o-situatsii-v-strane-1063213147.html
россия
константиновка
краматорск
донбасс
красный лиман
покровск/красноармейск
славянско-краматорская агломерация
славянск
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Новости
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новости, россия, константиновка, краматорск, геннадий алехин, всу, донбасс, красный лиман, покровск/красноармейск, славянско-краматорская агломерация, славянск, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, наступление вс рф, наступление россии
Новости, Россия, Константиновка, Краматорск, Геннадий Алехин, ВСУ, Донбасс, Красный Лиман, Покровск/Красноармейск, Славянско-Краматорская агломерация, Славянск, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, наступление ВС РФ, наступление России

Последний узел ВСУ перед Краматорском: эксперт рассказал, как ВС РФ продвигаются к Константиновке

05:45 19.05.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкОтработка боевого слаживания подразделениями ВДВ в Курской области
Отработка боевого слаживания подразделениями ВДВ в Курской области - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Константиновка — последний крупный узел обороны ВСУ перед Славянско-Краматорской агломерацией. Его взятие позволит российским частям пробиться к восточным окраинам Краматорска, где находится ключевая высота — местный аэродром. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
Опыт, приобретенный в ходе СВО, а также локальных конфликтов современности подтверждает, что контактный ("ближний") огневой бой остается основным видом борьбы при овладении отдельными участками местности и важными объектами: узлами дорог, господствующими высотами, населенными пунктами и отдельными зданиями, считает Алехин.
По его мнению, в этой ситуации заменить человека боевыми роботами в полной мере не удается в силу уникальной роли "человека-оператора" при принятии неформальных решений, необходимых в большинстве нестандартных ситуаций, четкого взаимодействия и слаженности.
"Такая тенденция четко вырисовывается в боевой работе частей и подразделений ВС РФ на линии боевого соприкосновения. На Донбасском направлении давление на Красный Лиман обеспечит выход наших войск к Славянско-Краматорской агломерации с севера. В то же время наши части идут к ней и с Юга", — подчеркнул собеседник издания.
Так, российская армия постепенно продвигается к Константиновке, этот город — правый фланг Покровского (Красноармейского) направления, однако именно с него открывается прямой путь к Краматорску, уточнил Алехин.
Он отметил, что Константиновка — последний крупный узел обороны ВСУ перед Славянско-Краматорской агломерацией.
Его взятие позволит российским частям пробиться к восточным окраинам Краматорска, где находится ключевая высота — местный аэродром. С него ВС РФ смогут заблокировать логистику ВСУ в городе, резюмировал автор.
Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Армия РФ давит на всех направлениях, но с учетом реалий современного боя" на сайте Украина.ру.
Об особенностях тактики российской армии в ходе СВО — в статье Александра Чаленко "Почему армия России медленно продвигается и что сделать, чтобы ускорить победу. Мнения бойцов СВО".
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