Последний узел ВСУ перед Краматорском: эксперт рассказал, как ВС РФ продвигаются к Константиновке
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкОтработка боевого слаживания подразделениями ВДВ в Курской области
Константиновка — последний крупный узел обороны ВСУ перед Славянско-Краматорской агломерацией. Его взятие позволит российским частям пробиться к восточным окраинам Краматорска, где находится ключевая высота — местный аэродром. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
Опыт, приобретенный в ходе СВО, а также локальных конфликтов современности подтверждает, что контактный ("ближний") огневой бой остается основным видом борьбы при овладении отдельными участками местности и важными объектами: узлами дорог, господствующими высотами, населенными пунктами и отдельными зданиями, считает Алехин.
По его мнению, в этой ситуации заменить человека боевыми роботами в полной мере не удается в силу уникальной роли "человека-оператора" при принятии неформальных решений, необходимых в большинстве нестандартных ситуаций, четкого взаимодействия и слаженности.
"Такая тенденция четко вырисовывается в боевой работе частей и подразделений ВС РФ на линии боевого соприкосновения. На Донбасском направлении давление на Красный Лиман обеспечит выход наших войск к Славянско-Краматорской агломерации с севера. В то же время наши части идут к ней и с Юга", — подчеркнул собеседник издания.
Так, российская армия постепенно продвигается к Константиновке, этот город — правый фланг Покровского (Красноармейского) направления, однако именно с него открывается прямой путь к Краматорску, уточнил Алехин.
Он отметил, что Константиновка — последний крупный узел обороны ВСУ перед Славянско-Краматорской агломерацией.
Его взятие позволит российским частям пробиться к восточным окраинам Краматорска, где находится ключевая высота — местный аэродром. С него ВС РФ смогут заблокировать логистику ВСУ в городе, резюмировал автор.
Об особенностях тактики российской армии в ходе СВО — в статье Александра Чаленко "Почему армия России медленно продвигается и что сделать, чтобы ускорить победу. Мнения бойцов СВО".
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