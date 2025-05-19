https://ukraina.ru/20250519/khvatit-na-odnu-dve-ataki-rozhin-obyasnil-pochemu-kievskiy-rezhim-ne-spasut-125-raket-dlya-patriotov-1063224993.html

Хватит на одну-две атаки: Рожин объяснил, почему киевский режим не спасут 125 ракет для "Патриотов"

Хватит на одну-две атаки: Рожин объяснил, почему киевский режим не спасут 125 ракет для "Патриотов" - 19.05.2025 Украина.ру

Хватит на одну-две атаки: Рожин объяснил, почему киевский режим не спасут 125 ракет для "Патриотов"

Ракеты для "Патриотов" нужны многим странам, но они очень дорогие и объемы их производства недостаточные. Поэтому сами комплексы у Киева есть, но количество ракет для них ограничено. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин

2025-05-19T05:15

2025-05-19T05:15

2025-05-19T05:15

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Ранее в СМИ появилась информация о передаче Украине 100 дальнобойных ракет и 125 ракет для "Пэтриота". По мнению Рожина, чуть больше 100 ракет для "Пэтриота" хватит только на одну-две атаки, а боеприпасы к этой системе стоят очень дорого. Такие ракеты нужны многим странам, но объемы их производства недостаточные. Поэтому Украине их то дают, то не дают. Точнее, сами комплексы есть, но количество ракет для них ограничено, отметил журналист."Что касается ракет для "Хаймарсов", то их периодически Украине передают, но мы сбиваем их 60-70%. Да, остальное прилетит и нанесет нам ущерб, но ситуацию на поле боя это не изменит, учитывая, что противник растратил тысячи таких ракет с 2022 года", – подчеркнул Рожин.Поставки были большие, но киевскому режим все равно сделать ничего не смог, добавил он."Сейчас мы запускаем 150 "Гераней" в сутки (сначала их было около 20). Не удивлюсь, если к концу лета их будет 250-300. Объемы производства наших дронов устойчиво растут с 2022 года. Сами украинцы жалуются, что на заводе в Алабуге строят новые цеха для производства БПЛА", – заключил собеседник Украина.ру.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Борис Рожин: ВС РФ на фоне происходящего в Стамбуле охватывают Покровск и отправляют Украине "Бандероли" на сайте Украина.ру.Про ситуацию в зоне СВО на прошедшей неделе — в статье Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Армия РФ давит на всех направлениях, но с учетом реалий современного боя" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250518/o-formate-ustoychivogo-planetarnogo-mira-1063224647.html

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