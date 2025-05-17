Западные СМИ опубликовали список требований РФ на переговорах с Украиной в Стамбуле - 17.05.2025 Украина.ру
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Западные СМИ опубликовали список требований РФ на переговорах с Украиной в Стамбуле
Западные СМИ опубликовали список требований РФ на переговорах с Украиной в Стамбуле - 17.05.2025 Украина.ру
Западные СМИ опубликовали список требований РФ на переговорах с Украиной в Стамбуле
Агентство Bloomberg представило список требований, которые Россия, как утверждается, выставила на переговорах с Украиной в Стамбуле. Об этом стало известно 17 мая
2025-05-17T10:09
2025-05-17T10:09
новости
россия
украина
владимир мединский
владимир путин
переговоры
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Издание утверждает, что Москва заявила о следующих требованиях: Ранее о подобных "требованиях" российской делегации на переговорах с Украиной писали и другие СМИ. Так, турецкое издание Clash Reports представило свой список условий, которые Москва якобы поставила Киеву. Накануне, 16 мая, в Стамбуле прошли переговоры российской и украинкой делегаций. Москву на них представляла ранее сформированная президентом РФ группа, которую возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. По итогам встречи он заявил, что Россия удовлетворена результатом переговоров. Кроме того, Мединский анонсировал масштабный обмен пленными по формуле "1000 на 1000" с Украиной. Отмечалось, что Москва приняла к сведению запрос Киева на встречу глав государств. Помощник президента РФ заявил, что Россия готова продолжать переговоры с Украиной. Также он сказал, что Москва и Киев договорились представить свое видение прекращения огня, детально прописать свои предложения.Подробнее об этом — в публикации Обмен пленными и продолжение контакта: итоги переговоров в Стамбуле.
https://ukraina.ru/20250517/razumnyy-kompromiss-glavnoe-na-utro-17-maya-1063204074.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, владимир мединский, владимир путин, переговоры
Новости, Россия, Украина, Владимир Мединский, Владимир Путин, переговоры

Западные СМИ опубликовали список требований РФ на переговорах с Украиной в Стамбуле

10:09 17.05.2025
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПереговоры России и Украины в Стамбуле
Переговоры России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Агентство Bloomberg представило список требований, которые Россия, как утверждается, выставила на переговорах с Украиной в Стамбуле. Об этом стало известно 17 мая
Издание утверждает, что Москва заявила о следующих требованиях:
  • Украина должна принять нейтральный статус без присутствия иностранных войск или оружия массового уничтожения на своей территории;
  • Киев должен отказаться от требований репараций с Москвы;
  • Украина должна смириться с потерей Крыма и четырех других регионов;
  • Президент России Владимир Путин согласится на прекращение огня только после того, как Украина выведет свои войска из этих регионов;
  • Москва хочет, чтобы все пять регионов были признаны российскими на международном уровне;
Ранее о подобных "требованиях" российской делегации на переговорах с Украиной писали и другие СМИ. Так, турецкое издание Clash Reports представило свой список условий, которые Москва якобы поставила Киеву.
  • Нейтральная Украина аналогично модели нейтралитета Австрии – никаких иностранных войск или оружия массового поражения на украинской земле;
  • Отсутствие репараций – взаимный отказ от каких-либо претензий по возмещению ущерба, нанесенного войной;
  • Права русскоязычных – Украина должна принять европейские стандарты по правам меньшинств и положить конец националистической пропаганде;
  • Признание территорий – Украина не должна претендовать и выдвигать конституционные претензии России на пять регионов (Донецкая, Луганская, Херсонская, Запорожская области и Крым) и не противодействовать в действиях по их международному признанию;
  • Условие немедленного прекращения огня – украинские войска должны выйти из всех регионов, на которые претендует РФ. То есть, со всей территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.
Переговоры России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
09:47
Разумный компромисс. Главное на утро 17 маяЗападные СМИ продолжают делиться "деталями" переговоров между Украиной и Россией в Стамбуле
Накануне, 16 мая, в Стамбуле прошли переговоры российской и украинкой делегаций. Москву на них представляла ранее сформированная президентом РФ группа, которую возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. По итогам встречи он заявил, что Россия удовлетворена результатом переговоров.
Кроме того, Мединский анонсировал масштабный обмен пленными по формуле "1000 на 1000" с Украиной. Отмечалось, что Москва приняла к сведению запрос Киева на встречу глав государств. Помощник президента РФ заявил, что Россия готова продолжать переговоры с Украиной. Также он сказал, что Москва и Киев договорились представить свое видение прекращения огня, детально прописать свои предложения.
Подробнее об этом — в публикации Обмен пленными и продолжение контакта: итоги переговоров в Стамбуле.
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