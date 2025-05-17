https://ukraina.ru/20250517/zapadnye-smi-opublikovali-spisok-trebovaniy-rf-na-peregovorakh-s-ukrainoy-v-stambule-1063204665.html

Западные СМИ опубликовали список требований РФ на переговорах с Украиной в Стамбуле

Западные СМИ опубликовали список требований РФ на переговорах с Украиной в Стамбуле - 17.05.2025 Украина.ру

Западные СМИ опубликовали список требований РФ на переговорах с Украиной в Стамбуле

Агентство Bloomberg представило список требований, которые Россия, как утверждается, выставила на переговорах с Украиной в Стамбуле. Об этом стало известно 17 мая

2025-05-17T10:09

2025-05-17T10:09

2025-05-17T10:09

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Издание утверждает, что Москва заявила о следующих требованиях: Ранее о подобных "требованиях" российской делегации на переговорах с Украиной писали и другие СМИ. Так, турецкое издание Clash Reports представило свой список условий, которые Москва якобы поставила Киеву. Накануне, 16 мая, в Стамбуле прошли переговоры российской и украинкой делегаций. Москву на них представляла ранее сформированная президентом РФ группа, которую возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. По итогам встречи он заявил, что Россия удовлетворена результатом переговоров. Кроме того, Мединский анонсировал масштабный обмен пленными по формуле "1000 на 1000" с Украиной. Отмечалось, что Москва приняла к сведению запрос Киева на встречу глав государств. Помощник президента РФ заявил, что Россия готова продолжать переговоры с Украиной. Также он сказал, что Москва и Киев договорились представить свое видение прекращения огня, детально прописать свои предложения.Подробнее об этом — в публикации Обмен пленными и продолжение контакта: итоги переговоров в Стамбуле.

https://ukraina.ru/20250517/razumnyy-kompromiss-glavnoe-na-utro-17-maya-1063204074.html

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