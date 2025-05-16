Обмен пленными и продолжение контакта: итоги переговоров в Стамбуле - 16.05.2025 Украина.ру
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Обмен пленными и продолжение контакта: итоги переговоров в Стамбуле
Обмен пленными и продолжение контакта: итоги переговоров в Стамбуле - 16.05.2025 Украина.ру
Обмен пленными и продолжение контакта: итоги переговоров в Стамбуле
Переговоры России и Украины по состоянию на пятницу завершены, ситуация с возможным их продолжением пока не ясна. Такое сообщение опубликовало информационное агентство РИА Новости
2025-05-16T16:44
2025-05-16T17:18
новости
россия
стамбул
киев
алексей гончаренко
рустем умеров
владимир зеленский
reuters
верховная рада
переговоры
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При этом, например, французское издание AFP со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника параллельно сообщает, что "возобновление российско-украинских переговоров возможно сегодня, но пока не запланировано на данном этапе".По информации СМИ, после примерно двух часов разговора стороны прервались на паузу. Затем пресса пестрела противоречащими друг другу сообщениями: одни утверждали, что делегации ушли на перерыв, другие - что разговор закончен и его участники в переговорный зал уже не вернутся. По крайней мере в пятницу.Чуть позже издание Reuters написало, что делегация России в Стамбуле обозначила основное условие для заключения договора о прекращении огня - вывод украинских войск из регионов, вошедших в состав РФ.Киев с этим не согласился, в частности, депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко* написал в своих соцсетях, что "россияне [нецензурное ругательство] и начали говорить о Сумской области. Они требуют создания зоны безопасности".Глава украинской делегации, министр обороны страны Рустем Умеров дал официальный комментарий, отметив, что представители Киева на переговорах обсуждали прежде всего прекращение огня.Также он заявил, что в Стамбуле достигнута договоренность об обмене пленными по формуле 1 000 на 1 000, а также пообещал, что скоро сообщит о повестке следующего раунда переговоров.При этом Владимир Зеленский остался недоволен результатами встречи, заявив: "очевидно, что прибывшая российская делегация очень низкого уровня, в ее составе нет ни одного человека, действительно принимающего решения в России". Также он потребовал от Путина "предоставить своей делегации реальные полномочия"А глава российской делегации, помощник российского лидера Владимир Мединский сказал прессе, что Москва удовлетворена результатом переговоров с украинской стороной и намерена продолжить контакты. Он подтвердил обмен пленными по формуле 1000 на 1000 и отметил, что Россия приняла запрос Киева на встречу глав государств. Мединский также добавил, что Россия и Украина договорились детально прописать свои предложения по установлению прекращения огня. Однако четких сроков диалога о сторон на эту тему озвучено не было.Интересное обстоятельство встречи делегаций: представители России и Турции выбрали классические костюмы, соблюдая официальный формат переговоров. Украинская делегация прибыла на переговоры в камуфляже, отказавшись от делового дресс-кода.Как заметили многие журналисты, в этом они последовали примеру главаря киевского режима, ранее пришедшего в Белый дом на встречу с президентом США Дональдом Трампом в одежде стиля милитари. Американский лидер отчитал его за несоблюдение протокола на что Владимир Зеленский сказал, быть в костюме во время войны для него было бы очень странно, ведь "времена изменились".Другие подробности о встрече в Стамбуле - в материале В камуфляже, но по-русски? СМИ сообщают о паузе в переговорах Москвы и Киева.По окончании переговоров России и Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьеры Британии и Польши Кир Стармер и Дональд Туск провели телефонную беседу с главой Белого дома. Подробностей разговора пока нет, Банковая обещает представить их в ближайшее время.Параллельно американское издание CNN сообщило, что Трамп не исключает возможности провести телефонный разговор с российским коллегой для обсуждения урегулирования вооруженного конфликта на Украине.Весной 2022 года, то есть почти сразу после начала спецоперации, Россия и Украина начали вести переговоры. Стамбульский раунд был наиболее результативным, тогда стороны разработали и предварительно подписали проект Договора о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины. Согласно этому документу, Киев обязывался соблюдать "постоянный нейтралитет", не вступать в НАТО, и отказаться от производства и получения ядерного оружия.Однако подписи поставить так и не удалось, а позже глава фракции партии Зеленского "Слуга народа" в украинском парламенте - член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке, глава украинской делегации на стамбульских переговорах-2022 Давид Арахамия заявил, что военные действия в стране могли завершиться еще весной 2022-го. Однако премьер-министр Британии Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с Москвой и "просто воевать".* Признан в РФ террористом и экстремистом.
https://ukraina.ru/20250516/zelenskiy-v-okruzhenii-svoey-svity-pozvonil-trampu--1063196800.html
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стамбул
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Марина Полякова
Марина Полякова
Новости
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Украина.ру
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5
4.7
96
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Украина.ру
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5
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, стамбул, киев, алексей гончаренко, рустем умеров, владимир зеленский, reuters, верховная рада, переговоры, пленные, обмен пленными, эксклюзив
Новости, Россия, Стамбул, Киев, Алексей Гончаренко, Рустем Умеров, Владимир Зеленский, Reuters, Верховная Рада, переговоры, Пленные, обмен пленными, Эксклюзив

Обмен пленными и продолжение контакта: итоги переговоров в Стамбуле

16:44 16.05.2025 (обновлено: 17:18 16.05.2025)
 
© Getty Images / Anadolu
- РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© Getty Images / Anadolu
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Марина Полякова
автор Украина.ру
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Переговоры России и Украины по состоянию на пятницу завершены, ситуация с возможным их продолжением пока не ясна. Такое сообщение опубликовало информационное агентство РИА Новости
При этом, например, французское издание AFP со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника параллельно сообщает, что "возобновление российско-украинских переговоров возможно сегодня, но пока не запланировано на данном этапе".
По информации СМИ, после примерно двух часов разговора стороны прервались на паузу. Затем пресса пестрела противоречащими друг другу сообщениями: одни утверждали, что делегации ушли на перерыв, другие - что разговор закончен и его участники в переговорный зал уже не вернутся. По крайней мере в пятницу.
Чуть позже издание Reuters написало, что делегация России в Стамбуле обозначила основное условие для заключения договора о прекращении огня - вывод украинских войск из регионов, вошедших в состав РФ.
Киев с этим не согласился, в частности, депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко* написал в своих соцсетях, что "россияне [нецензурное ругательство] и начали говорить о Сумской области. Они требуют создания зоны безопасности".
Глава украинской делегации, министр обороны страны Рустем Умеров дал официальный комментарий, отметив, что представители Киева на переговорах обсуждали прежде всего прекращение огня.
Также он заявил, что в Стамбуле достигнута договоренность об обмене пленными по формуле 1 000 на 1 000, а также пообещал, что скоро сообщит о повестке следующего раунда переговоров.
При этом Владимир Зеленский остался недоволен результатами встречи, заявив: "очевидно, что прибывшая российская делегация очень низкого уровня, в ее составе нет ни одного человека, действительно принимающего решения в России". Также он потребовал от Путина "предоставить своей делегации реальные полномочия"
А глава российской делегации, помощник российского лидера Владимир Мединский сказал прессе, что Москва удовлетворена результатом переговоров с украинской стороной и намерена продолжить контакты. Он подтвердил обмен пленными по формуле 1000 на 1000 и отметил, что Россия приняла запрос Киева на встречу глав государств. Мединский также добавил, что Россия и Украина договорились детально прописать свои предложения по установлению прекращения огня. Однако четких сроков диалога о сторон на эту тему озвучено не было.
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкУчастники украинской делегации на переговорах между делегациями России и Украины в Стамбуле.
Переговоры России и Украины в Стамбуле
1 из 2
Участники украинской делегации на переговорах между делегациями России и Украины в Стамбуле.
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПомощник президента РФ Владимир Мединский (четвертый слева) на переговорах между делегациями России и Украины в Стамбуле.
Переговоры России и Украины в Стамбуле
2 из 2
Помощник президента РФ Владимир Мединский (четвертый слева) на переговорах между делегациями России и Украины в Стамбуле.
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
1 из 2
Участники украинской делегации на переговорах между делегациями России и Украины в Стамбуле.
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
2 из 2
Помощник президента РФ Владимир Мединский (четвертый слева) на переговорах между делегациями России и Украины в Стамбуле.
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Интересное обстоятельство встречи делегаций: представители России и Турции выбрали классические костюмы, соблюдая официальный формат переговоров. Украинская делегация прибыла на переговоры в камуфляже, отказавшись от делового дресс-кода.
Как заметили многие журналисты, в этом они последовали примеру главаря киевского режима, ранее пришедшего в Белый дом на встречу с президентом США Дональдом Трампом в одежде стиля милитари. Американский лидер отчитал его за несоблюдение протокола на что Владимир Зеленский сказал, быть в костюме во время войны для него было бы очень странно, ведь "времена изменились".
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМинистр обороны Украины Рустем Умеров (в центре) на переговорах между делегациями России и Украины в Стамбуле.
Переговоры России и Украины в Стамбуле
1 из 2
Министр обороны Украины Рустем Умеров (в центре) на переговорах между делегациями России и Украины в Стамбуле.
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПомощник президента РФ Владимир Мединский (второй справа) на переговорах между делегациями России и Украины в Стамбуле.
Переговоры России и Украины в Стамбуле
2 из 2
Помощник президента РФ Владимир Мединский (второй справа) на переговорах между делегациями России и Украины в Стамбуле.
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
1 из 2
Министр обороны Украины Рустем Умеров (в центре) на переговорах между делегациями России и Украины в Стамбуле.
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
2 из 2
Помощник президента РФ Владимир Мединский (второй справа) на переговорах между делегациями России и Украины в Стамбуле.
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Другие подробности о встрече в Стамбуле - в материале В камуфляже, но по-русски? СМИ сообщают о паузе в переговорах Москвы и Киева.
По окончании переговоров России и Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьеры Британии и Польши Кир Стармер и Дональд Туск провели телефонную беседу с главой Белого дома. Подробностей разговора пока нет, Банковая обещает представить их в ближайшее время.
Параллельно американское издание CNN сообщило, что Трамп не исключает возможности провести телефонный разговор с российским коллегой для обсуждения урегулирования вооруженного конфликта на Украине.
16:41
Зеленский позвонил Трампу в окружении своей "свиты" По окончании переговоров России и Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьеры Британии и Польши Кир Стармер и Дональд Туск провели телефонную беседу с главой Белого дома. Об этом 16 мая написали украинские СМИ со ссылкой на главу Офиса президента Андрея Ермака
Весной 2022 года, то есть почти сразу после начала спецоперации, Россия и Украина начали вести переговоры. Стамбульский раунд был наиболее результативным, тогда стороны разработали и предварительно подписали проект Договора о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины. Согласно этому документу, Киев обязывался соблюдать "постоянный нейтралитет", не вступать в НАТО, и отказаться от производства и получения ядерного оружия.
Однако подписи поставить так и не удалось, а позже глава фракции партии Зеленского "Слуга народа" в украинском парламенте - член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке, глава украинской делегации на стамбульских переговорах-2022 Давид Арахамия заявил, что военные действия в стране могли завершиться еще весной 2022-го. Однако премьер-министр Британии Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с Москвой и "просто воевать".
* Признан в РФ террористом и экстремистом.
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