https://ukraina.ru/20250517/podsoznatelnaya-simpatiya-babich-raskryl-pochemu-tramp-psikhologicheski-na-storone-putina-1063194030.html

Подсознательная симпатия: Бабич раскрыл, почему Трамп психологически на стороне Путина

Подсознательная симпатия: Бабич раскрыл, почему Трамп психологически на стороне Путина - 17.05.2025 Украина.ру

Подсознательная симпатия: Бабич раскрыл, почему Трамп психологически на стороне Путина

Президент США Дональд Трамп не забыл, как глобалистские силы, которые правят сейчас в Европе и на Украине, подвергали его сильному давлению во время первого президентского срока и в период до выборов 2024 года. При этом Трамп знает: сильнее, чем его, глобалисты ненавидят только российского лидера Владимира Путина

2025-05-17T07:45

2025-05-17T07:45

2025-05-17T07:45

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Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился заместитель редактора международного отдела газеты "Комсомольская правда" Дмитрий Бабич.Он напомнил, что российская сторона исходит из ответственности перед русским народом. Она, по словам собеседника издания, мыслит так:"Нам не простят, если мы оставим часть Донбасса врагу, если не обеспечим безопасность Крыма, поэтому России нужна сильная переговорная позиция".Украина и ЕС используют это для пропаганды, отметил журналист. Они говорят: “Смотрите, Россия не хочет 30-дневного перемирия — значит, она не хочет мира”. Этим самым, считает Бабич, они пытаются наябедничать Трампу, якобы не понимая, почему американский лидер не присоединяется к их оскорблениям Путина.По его словам, Трамп прекрасно помнит, кто его заставлял страдать и мешал прийти к власти, и понимает, что это те же силы, которые ненавидят Путина.“Поэтому пока что мосты с Россией американский президент не сжигает. И это надежда для мира — тот факт, что Трамп не отвергает возможность договориться с Путиным”, — заключил Бабич.Полный текст интервью Дмитрия Бабича: Макрон трус, но если у России в Стамбуле вырвут согласие на перемирие, он будет беспощаден читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250515/ssha-davyat-na-ukrainu-silnee-chem-na-rossiyu---zelenskiy-1063160294.html

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новости, россия, украина, сша, дональд трамп, владимир путин