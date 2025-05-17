Подсознательная симпатия: Бабич раскрыл, почему Трамп психологически на стороне Путина
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
Президент США Дональд Трамп не забыл, как глобалистские силы, которые правят сейчас в Европе и на Украине, подвергали его сильному давлению во время первого президентского срока и в период до выборов 2024 года. При этом Трамп знает: сильнее, чем его, глобалисты ненавидят только российского лидера Владимира Путина
Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился заместитель редактора международного отдела газеты "Комсомольская правда" Дмитрий Бабич.
Он напомнил, что российская сторона исходит из ответственности перед русским народом. Она, по словам собеседника издания, мыслит так:
Украина и ЕС используют это для пропаганды, отметил журналист. Они говорят: “Смотрите, Россия не хочет 30-дневного перемирия — значит, она не хочет мира”. Этим самым, считает Бабич, они пытаются наябедничать Трампу, якобы не понимая, почему американский лидер не присоединяется к их оскорблениям Путина.
“Причина, почему Трамп не оскорбляет Путина, — никакой не заговор. Президент США не забыл, как глобалистские силы, которые правят сейчас в Европе и на Украине, подвергали его сильному давлению во время первого президентского срока и в период до выборов 2024 года. При этом Трамп знает: сильнее, чем его, глобалисты ненавидят только Путина. Именно поэтому глава Белого дома психологически испытывает симпатию к своему российскому коллеге”, — заявил журналист.
По его словам, Трамп прекрасно помнит, кто его заставлял страдать и мешал прийти к власти, и понимает, что это те же силы, которые ненавидят Путина.
“Поэтому пока что мосты с Россией американский президент не сжигает. И это надежда для мира — тот факт, что Трамп не отвергает возможность договориться с Путиным”, — заключил Бабич.
Полный текст интервью Дмитрия Бабича: Макрон трус, но если у России в Стамбуле вырвут согласие на перемирие, он будет беспощаден читайте на сайте Украина.ру.
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