https://ukraina.ru/20250514/dmitriy-babich-makron-trus-no-esli-u-rossii-v-stambule-vyrvut-soglasie-na-peremirie-on-budet-1063132463.html

Дмитрий Бабич: Макрон трус, но если у России в Стамбуле вырвут согласие на перемирие, он будет беспощаден

Дмитрий Бабич: Макрон трус, но если у России в Стамбуле вырвут согласие на перемирие, он будет беспощаден - 14.05.2025 Украина.ру

Дмитрий Бабич: Макрон трус, но если у России в Стамбуле вырвут согласие на перемирие, он будет беспощаден

Евросоюз хочет войны с Россией, только он хочет вести ее руками Украины. В США президент против продолжения кровопролития, но его желания нестабильны и эгоистичны. Он хочет получить Нобелевскую премию мира и настроен очень меркантильно. К тому же он человек импульсивный, нервный. У него может и не хватить терпения на мирный процесс.

2025-05-14T19:16

2025-05-14T19:16

2025-05-14T19:16

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель редактора международного отдела газеты "Комсомольская правда" Дмитрий Бабич.В ночь на 11 мая президент России Владимир Путин предложил возобновить переговоры в Стамбуле без предварительных условий. Зеленский уже неоднократно заявлял, что готов к прямым переговорам с российским президентом. Имена же представителей России на этой встрече будут объявлены, когда президент Путин сочтет это необходимым, заявил Дмитрий Песков.- Дмитрий, для какой из сторон переговоры в Стамбуле важнее?- Вся эта история представляет собой многослойный пирог. Если задать вопрос в модной нынче форме "У кого сильнее подгорает?" - то ответ на него не будет однозначным. На поле боя преимущество у российской стороны. Но, во-первых, украинская сторона способна на более жестокие и непредсказуемые действия на территории противника.А во-вторых, россияне более уязвимы, поскольку более болезненно воспринимают людские потери, включая потери украинцев. Российская сторона не считает украинцев чужими, она считает, что и народ Украины, и россияне в будущем могут составить население или одного государства, или двух дружественных стран.Переговорщики со стороны Зеленского рассматривают людей как расходный материал и по поводу гибели российских граждан не переживают. Но человеческий потенциал украинской стороны истощен, поэтому она будет стараться выйти на перемирие, которое позволит ей перегруппировать силы, подтянуть оружие из ЕС и набрать людей, способных носить оружие.Российская сторона, конечно, сильнее, поэтому ей нужна не передышка, а мир. Мир, при котором через год снова не возникнет ситуация, когда территории России будут грозить ракеты рядом с границей и не посыплются словесные угрозы из Киева или из западных столиц.- О чем, возможно, удастся договориться в Стамбуле?- Для России пока неясны намерения противоположной стороны. Поэтому пока не объявляется состав делегации. Если поедут Лавров и Ушаков, это значит, что Россия воспринимает переговоры серьезно. Это государевы люди, которых нельзя унижать, заставлять ждать, вести себя с ними несерьезно. А если поедет делегация, подобная той, которая была в 2022 году (то есть парламентарии, общественные деятели) - значит, Россия допускает вариант подвоха с противоположной стороны. И нарочно посылает людей, унижение которых не будет оскорблением для Москвы.- Возможно, что и Россия могла бы использовать передышку в боевых действиях для ротации подразделений, обучения личного состава, подтягивания резервов?- Тут надо спросить военных. Если же говорить о политической стороне, то главный интерес России - это мир. Вариант: "Давайте начнем с 30 дней, а дальше мирный процесс пойдет сам" вряд ли устроит Москву. Известно, что сторонники такого варианта в качестве примера вспоминают Северную и Южную Кореи, где в 1953 году четырехлетняя война была прекращена именно временным перемирием. Все начиналось с перемирия с нескольких недель. Потом его продлили, и, поскольку ни Сеул, ни Пхеньян не хотели выглядеть разрушителями мира, война так и не возобновилась. Мир продолжается до сих пор, хотя нет мирного договора. Главное – войны тоже нет.Но сейчас ситуация другая. В 1953 году решения принимало более спокойное разумное американское руководство, которое пережило травму Второй мировой войны и не поощряло Южную Корею завоевывать Север любой ценой. То же можно было сказать и о советской стороне: Сталин к тому времени поумнел, перестал быть ортодоксальным коммунистом. Он уже не мечтал о мировой революции, как это было в 1920-е годы, и был настроен на компромисс. Северокорейское руководство наверняка учитывало мнение советского союзника, а потому согласилось на мир.Сейчас ситуация хуже. Евросоюз хочет войны с Россией, только он хочет вести ее руками Украины. В США президент против продолжения кровопролития, но его желания нестабильны и эгоистичны. Он хочет получить Нобелевскую премию мира и настроен очень меркантильно. С точки же зрения американских интересов, мир нужен Трампу по сугубо материальным соображениям, чтобы сохранить американские ресурсы. К тому же он человек импульсивный, нервный. У него может и не хватить терпения на мирный процесс.Есть и еще одно отличие от 1953 года: если тогда ООН была сильной молодой организацией, то сейчас она дискредитирована и бессильна. Поэтому договориться по той схеме, которая использовалась на Корейском полуострове, не получится.Российская сторона исходит из ответственности перед русским народом. Она мыслит так: "Нам не простят, если мы оставим часть Донбасса врагу, если не обеспечим безопасность Крыма, поэтому России нужна сильная переговорная позиция". Отсюда продолжение очень болезненной для России борьбы.Украина и ЕС используют это для пропаганды. Они говорят: смотрите, Россия не хочет 30-дненого перемирия – значит, она не хочет мира. И пытаются наябедничать Трампу. И возмущаются тем, что Трамп не оскорбляет Путина. Сами-то европейские лидеры уже давно занимаются такими безответственными оскорблениями. И делают вид, что не понимают, почему Трамп к ним не присоединяется. Намекают, что Трампа связывает с Путиным какой-то заговор.Причина, почему Трамп не оскорбляет Путина, - никакой не заговор. Вот причина: Трамп смотрит на мир сквозь призму собственных впечатлений. Он не забыл, как глобалистские силы, которые правят сейчас в Европе и Киеве, подвергали его сильному давлению во время первого президентского срока и в период до выборов 2024 года. Он затаил на глобалистов обиду. При этом Трамп знает: сильнее, чем Трампа, глобалисты ненавидят только Владимира Путина. Поэтому Трамп психологически испытывает симпатию к Путину.Тем не менее Европейский Союз и Зеленский давят на Трампа. Они говорят: смотри, у тебя был дедлайн в 100 дней для установления мира на Украине. А Путин тебя подводит – он не хочет 30-дневного перемирия. Но Трамп прекрасно помнит, кто его заставлял страдать и мешал прийти к власти, и понимает, что это те же силы, которые ненавидят Путина. Поэтому пока что мосты к Путину Трамп не сжигает. И это надежда для мира – тот факт, что Трамп не отвергает возможность договориться с Путиным.- Тем не менее Макрон недавно заявил, что Франция исчерпала ресурсы для военной помощи Украине, и в Киеве должны осознать невозможность военным путем вернуть утраченные территории. Это признаки отрезвления в европейской политической элите?- Макрон просто струсил. С обеих сторон ставки очень велики. Русскому миру хочется прекратить кровопролитие, потому что гибнут наши люди. Россия воюет потому, что альтернатива – постепенное выжигание русского мира на Украине и огромная угроза самой России. Но и со стороны европейских политиков ставки высоки. Если они проиграют, то их уберут от власти. А могут и посадить, потому что начнется разбирательство, кто растратил деньги Евросоюза на помощь Украине, если эти деньги не дали эффекта.И вот – Макрон начинает бояться. Он начинает готовить пути к отходу не от хорошей жизни. Еще недавно он заявлял, что нельзя допустить победу России, надо отправить на Украину войска НАТО или каких-то французско-британских "миротворцев". И, конечно, никаких уступок России. А теперь вдруг оказалось, что утраченное Киеву не вернуть. Почему Макрон так поменял риторику? Потому, что он не только болтун и врун, но и трус.Но Макрон может вернуться к воинственной риторике, если удастся вырвать у русских 30 дней перемирия, усилить украинскую армию, вернуть американскую поддержку, как при Байдене. И вот Макрон с британским премьером Стармером работают в этом направлении: стараются поссорить Трампа и Путина, требуют, угрожая санкциями, согласия Москвы на перемирие. Цель все та же – нанести России поражение. Вот в этом случае Макрон будет беспощаден, он будет требовать для Украины все территории до границ 1991 года. Но сейчас никакого поражения России нет, ситуация "на земле" такая, что Украина может начать крупно проигрывать. Макрон это видит и трусит, поэтому начинает предлагать серединные варианты. Мол, что-то надо и оставить России, но я не знаю, что…- Интересно, что бывшая президент Литвы Даля Грибаускайте называет российский ядерный потенциал ничего не значащим, а Макрон собирается поделиться ядерным зонтиком Франции с другими странами. Как на самом деле в европейских элитах оценивают ядерную угрозу?- Там существует дихотомия. С одной стороны, глобалисты, захватившие власть в Евросоюзе, говорят, что в России правит слабый "клептократический" режим, нечего его бояться. С другой стороны, они пугают свое население Путиным, который, по их словам правит очень сильной, а также непредсказуемой и опасной Россией. Собственное население ловит их при этом на лжи: если Россия такая слабая и коррумпированная, то чего ее бояться, тратить миллиарды на оружие? Где-то вы, господа политики, лжете.Но европейские лидеры лгут на самом деле, в обоих составляющих этой противоречивой формулы. Принижая значение России, они выступают авантюристами: мол, чего бояться этих русских, давайте хамить им. А когда представляют Россию опасной, играют на паранойе своего населения.Вранье Грибаускайте о том, что нечего бояться ядерного потенциала России, - это враньё авантюристское. Ее подтекст: давайте, не боясь ничего, нападать, режим прогнил. А вот когда польский премьер Туск говорит, что "война с Россией" уже идет, а Зеленский божится, что Путин не остановится на Львове - это враньё параноидальное, попытка напугать обывателя.Правда, как всегда, ни в первой, ни во второй крайности. У России есть ядерное оружие, она может себя защитить. С другой стороны, если бы вы, европейцы, не создавали на Украине антироссийский режим, никакая опасность вам бы не грозила.В ЕС это многие знают, но за озвучивание этой правды в Европе политиков и журналистов отлучают от общественной жизни. Идет шизофренический нарратив: с одной стороны, Россия страшна и опасна, надо строить границу с колючей проволокой и трехметровыми заборами. С другой стороны, там якобы прогнивший режим, кого пугает его ядерная бомба, - значит, Западу можно нагло действовать и на Украине, и в Белоруссии, и в Молдавии. И вот это – опасное сочетание двух ложных нарративов.Чего ждут от возможной встречи в Стамбуле на Украине читайте в материале Василия Стоякина С чем Зеленский поедет в Стамбул: послание от социологов украинского центра имени Разумкова

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интервью, россия, украина, киев, дональд трамп, владимир путин, эммануэль макрон, ес, оон