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Первый тур президентских выборов в Польше: борьба за четвёртое место

Первый тур президентских выборов в Польше: борьба за четвёртое место - 17.05.2025 Украина.ру

Первый тур президентских выборов в Польше: борьба за четвёртое место

В воскресенье, 18 мая, состоится первый тур выборов президента Польши. Неизбежность второго тура и обладатели трёх "призовых" мест определились уже давно, единственная интрига – кто займёт четвёртое место.

2025-05-17T15:14

2025-05-17T15:14

2025-05-17T15:55

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Польша является парламентской республикой, и власть президента в ней в целом представительская и номинальная. Однако польская Конституция всё же закрепила за президентом страны отдельные полномочия, которые правительство не может обойти, – в частности, назначение послов и принятие окончательного решения об отправке польских военных за границу.Именно последний момент отличает текущую президентскую кампанию в Польше от всех предыдущих, ведь ввод польских регулярных войск на территорию Украины ныне перешёл из разряда "невероятное" в перечень текущих вопросов, которые регулярно дискутируются в обществе и власти. С одной стороны, подавляющее большинство поляков против этого, а президент Польши Анджей Дуда, премьер Дональд Туск и министр обороны Владислав Косиняк-Камыш неоднократно заявляли, что Войска Польского на Украине не будет.С другой стороны – на того же Туска давят его европейские коллеги, и он вынужден следовать курсом Стармера, Макрона и Мерца. В частности, после недавнего заседания "коалиции желающих" в Киеве спецпредставитель президента США генерал Кит Келлог заявил: "Мы говорим и о "силах устойчивости"... Речь идет о британцах, французах, немцах, а теперь и поляках, которые разместят силы [на Украине] к западу от реки Днепр". Польским властям пришлось оправдываться, что речь шла лишь о "логистической поддержке" союзников исключительно с территории Польши, – но осадок, как говорится, остался.Таким образом, личность и политическая принадлежность будущего президента Польши стала весьма важным моментом для поляков. Ведь нынешнее правительство страны во главе с Дональдом Туском, лидером либеральной партии "Гражданская коалиция" (ГК), уравновешивается президентом Анджеем Дудой, выдвиженцем консервативной политической силы "Право и Справедливость" (ПиС). При этом самые высокие шансы занять президентское кресло ныне имеет однопартиец Туска, мэр Варшавы Рафал Тшасковский. Если этот тандем получит всю полноту власти в стране, никто не помешает втянуть Польшу в военную авантюру на Украине.Идущий вторым кандидат от ПиС, директор Института национальной памяти Кароль Навроцкий, который не согласится отправить польские войска в помощь Киеву из принципа, по всем опросам проигрывает Тшасковскому как в первом, так и во втором туре. Однако Навроцкий всё же сохраняет шансы на победу в случае мобилизации консервативного электората.Стоит отметить, что в плане русофобии между Тшасковским и Навроцким отличий немного. На последних президентских дебатах, состоявшихся 12 мая, первый заявил, что "во время своей работы в Европарламенте всегда говорил, что Россия – это угроза", а второй – что "наш стратегический интерес – как можно дальше оттолкнуть от нас угрозу неоимперской посткоммунистической России".Позиции двух лидеров польской президентской гонки относительно Украины имеют больше различий. Кароль Навроцкий, как директор Института национальной помощи, много лет требует официальных извинений Киева за "Волынскую резню" (убийство украинскими националистами около 100 тысяч мирных поляков в годы Второй мировой войны), и эксгумации могил погибших поляков. Кроме того, он призывает "не впадать в ура-оптимизм относительно Украины в ЕС и НАТО".Рафал Тшасковский же, как и правящая ныне в Польше леволиберальная коалиция, многие годы выступал за увеличение помощи Киеву и ускоренный приём Украины в НАТО и ЕС. Лишь в последние месяцы кампании, пытаясь получить голоса консервативно настроенных избирателей, мэр Варшавы начал выступать за ограничение помощи украинским беженцам в Польше и учёт вопросов исторической памяти в процессе евроинтеграции Украины. А в ходе упомянутых дебатов Тшасковский заявил, что "Украина должна быть буферной зоной между Польшей и Россией".Если говорить о рейтингах лидеров, то по состоянию на средину мая усреднённый результат (по нескольким опросам) Навроцкого составлял 24,6%, а Тшасковского – 32,6%. При этом у Навроцкого есть резерв в первом туре, ведь популярность поддерживающей его партии "Право и Справедливость" составляет 29-30%, а больше избирателям ПиС голосовать не за кого.Намного интереснее будет ситуация во втором туре, и повлияет на неё не только результат идущего третьим кандидата от оппозиционной националистической партии "Конфедерация" Славомира Ментцена (12,8%), на голоса избирателей которого может рассчитывать Кароль Навроцкий. Примечательно, что Ментцен – один из немногих кандидатов, который прямо выступает с антиукраинскими лозунгами. В этом плане компанию ему составляет Гжегож Браун (3-4% поддержки), который с 2022 года ведёт кампанию "Остановить украинизацию Польши".Но не менее важными будут также результаты борющейся за четвёртое место группы кандидатов, выдвинутых партиями, входящими в правящую коалицию. Это спикер Сейма Шимон Головня (лидер блока "Третий путь"), кандидат от "Объединённых левых" Магдалена Беят и лидер маргинальной левой партии "Вместе" Адриан Зандберг. Вместе у этой троицы, по усреднённым данным опросов, не менее 15% голосов, и подавляющее большинство их избирателей готово проголосовать за Рафала Тшасковского во втором туре.Исходя из анализа средних показателей социологических опросов, сюрпризов быть не должно. Ожидается, что Тшасковский опередит Навроцкого где-то на 6-8 процентных пунктов в первом туре, и примерно таким же будет разрыв между ними во втором. Однако есть сразу несколько причин ожидать, что для мэра Варшавы всё будет не так гладко. Во-первых, рейтинги правительства леволибералов ныне крайне низкие, – примерно такие же, как в 2015 и 2023 годах, когда произошла смена власти в Сейме, а в 2015 году – ещё и в президентском дворце.Во-вторых, средние рейтинги двух правых сил, ПиС и "Конфедерации" (в сумме 44,3%), в последних партийных опросах почти совпадают с совокупной поддержкой ГК, "Третьего пути" и всех левых (текущий средний показатель – 45,1%). Несмотря на споры Ментцена и Навроцкого, трудно поверить, что жёстко критикующие правительство "конфедераты" поддержат Тшасковского. Да, частично это произошло в 2020 году, когда Тшасковский вышел во второй тур с Дудой, но тогда ГК была в оппозиции, а сейчас она у власти.За Навроцкого также явно проголосует и часть избирателей Брауна, несмотря на позицию последнего в стиле "ПиС и ГК – одна сатана". Свою роль может сыграть и поддержка консервативного кандидата со стороны Дональда Трампа, с которым Кароль Навроцкий встречался в начале мая.Кроме всего прочего, как отмечает политический обозреватель Пётр Пацевич, президентская кампания вялая, и она может вызвать гнев и разочарование по разным причинам. "Можно ожидать неожиданной смены настроений, чьего-то электорального скачка уже в первом туре. Это, вероятно, не изменит состав второго тура Тшасковский-Навроцкий, но 18 мая может нас удивить, и спровоцировать новую динамику перед голосованием 1 июня", – написал Пацевич на портале OKO.press.Пока команда кандидата от власти более успешна в попытках вызвать гнев и разочарование. Так, в начале мая политтехнологи Тшасковского обвинили Навроцкого в том, что тот в 2017 году обманом купил однокомнатную квартиру у пенсионера, которая за 8 лет выросла в цене в 2,5 раза. Хотя оппозиционер объяснил, что до того много лет содержал этого пенсионера, – в том числе выделил ему деньги на выкуп коммунальной квартиры, которую сам потом купил дороже, – но эти оправдания утонули в скоординированной кампании травли в большинстве СМИ.Кроме этого, за несколько дней до первого тура стало известно, что два акаунта в социальной сети Facebook*, которые опубликовали десятки весьма креативных роликов за Тшасковского и против Навроцкого/Менцена, принадлежат фонду Akcja Demokracja, связанному с депутатом Сейма от "Гражданской коалиции". При этом их анонимный администратор потратил на интернет-рекламу 420 тысяч злотых (более 100 тысяч евро), в том числе более 230 тысяч злотых только за последнюю неделю. Это больше, чем официально потратила на аналогичные цели любой из кандидатов.Наконец, накануне президентских выборов в Польше на бизнес-конгресс Impact’25 в Познани прибыли экс-президент США Барак Обама и Алекс Сорос**, нынешний председатель Фонда Open Society**. Приезд Сороса-младшего связывают с "инвестициями" его семейства в польскую политику, включая поддержку Рафала Тшасковского, чья кампания, как считается, частично финансировалась через соросовкие структуры типа Фонда Стефана Батория.Команда Навроцкого пока смогла ответить только упомянутой выше встречей с Дональдом Трампом, открытой поддержкой со стороны уходящего президента Анджея Дуды и приездом на одно из мероприятий кандидата в президенты Румынии Джордже Симиона, которого 18 мая ждёт второй тур голосования. Польский и румынский политики совместно провозгласили идею "Европы Отчизн", порассуждав о приоритете национальных интересов над общеевропейскими и совместной борьбе с глобализацией.Однако в целом можно согласиться с оценкой Пётра Пацевича о том, что на данный момент президентская кампания в Польше достаточно вялая. На этом фоне выделяются результаты опроса, который накануне провела социологическая компания IBRiS по заказу польского таблоида Fakt. Полякам задали шуточный на первый взгляд вопрос: кого из кандидатов они хотели бы отправить на необитаемый остров, чтобы больше никогда не видеть?Первое место с результатом 23,4% занял Рафал Тшасковский, слегка уступает ему Гжегож Браун (22%), дальше идут Кароль Навроцкий (12,5%) и Славомир Ментцен (9,8%). Как известно, в каждой шутке – лишь доля шутки, и высокий антирейтинг фаворита избирательной гонки вполне может оказаться ключевым фактором в ней.* Организация, деятельность которой запрещена в РФ**Фонд Сороса "Открытое общество" признана нежелательным в РФИтоги первого раунда переговоров России и Украины - в статье Алексея Туманова "Переговоры с Украиной завершены. Кислица показал V, Скибицкий приветствует павших бойцов ВСУ"

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

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эксклюзив, выборы, польша, украина, киев, рафал тшасковски, анджей дуда, джекован браун, сейм, ес, нато