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Дробницкий: если Трамп не собирался сажать всех, кто связан с Украиной, не нужно было лезть

Дробницкий: если Трамп не собирался сажать всех, кто связан с Украиной, не нужно было лезть - 17.05.2025 Украина.ру

Дробницкий: если Трамп не собирался сажать всех, кто связан с Украиной, не нужно было лезть

Так как президент США Дональд Трамп изначально не занял четкую позицию касательно того, кого американский лидер поддерживает, то теперь его пул действий становится все более ограниченным. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог, американист Дмитрий Дробницкий

2025-05-17T07:00

2025-05-17T07:00

2025-05-17T07:00

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По его словам, Трамп “не объявил своего врага, и это привело к отсутствию позитивной работы, которую можно имплементировать. Он не может принудить Украину перестать воевать, а Европу прекратить ее поддерживать”. Судя по всему, подчеркнул собеседник издания, американскому лидеру надо было либо бросать Украину совсем, либо опять становиться на сторону Киева, тем самым усиливая своих врагов.Поэтому ничего у Трампа не выйдет, пришел к выводу политолог. Он считает, что президента США ждут очень неприятные времена в августе и сентябре, когда в Вашингтоне будут пытаться принять бюджет на новый финансовый год. "Конгресс уже показал, что может собрать достаточное число голосов и среди республиканцев, чтобы принять закон, который Трампу не понравится. А может и преодолеть президентское вето. И это конец президентства Трампа. Конгресс вырывает рычаги влияния у президента, и он ничего сделать не может", — отметил Дробницкий.По его словам, судя по реакции американской медийной машины, празднование 80-летия Победы произвело большое впечатление. Все засуетились, Трампу стало очевидно, что он не может надавить на Россию, значит, "надо портить всю игру европейцам", заявил американист. То есть подвижка произошла, но расстановка сил остается прежней, резюмировал он.Полный текст интервью Дмитрия Дробницкого: Если Трамп не объявит Украину и Европу своими врагами, он рискует потерять власть читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250514/ermak-raskryl-kogda-zelenskiy-nameren-vstretitsya-s-mirovymi-liderami-1063111799.html

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