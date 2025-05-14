https://ukraina.ru/20250514/dmitriy-drobnitskiy-esli-tramp-ne-obyavit-ukrainu-i-evropu-svoimi-vragami-on-riskuet-poteryat-vlast-1063097955.html

Дмитрий Дробницкий: Если Трамп не объявит Украину и Европу своими врагами, он рискует потерять власть

Дмитрий Дробницкий: Если Трамп не объявит Украину и Европу своими врагами, он рискует потерять власть - 14.05.2025 Украина.ру

Дмитрий Дробницкий: Если Трамп не объявит Украину и Европу своими врагами, он рискует потерять власть

Трампа ждут очень неприятные дни в августе и сентябре, когда будут пытаться принять бюджет на новый финансовый год. Конгресс уже показал, что может собрать достаточное число голосов и среди республиканцев, чтобы принять закон, который Трампу не понравится. А может и преодолеть президентское вето. И это конец президентства Трампа.

2025-05-14T06:30

2025-05-14T06:30

2025-05-14T09:50

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Дмитрий Дробницкий.В ночь на 11 мая президент России Владимир Путин предложил возобновить переговоры в Стамбуле без предварительных условий. Зеленский уже неоднократно заявлял, что готов к прямым переговорам с российским президентом. Имена же представителей России на этой встрече будут объявлены, когда президент Путин сочтет это необходимым, заявил Дмитрий Песков.- Дмитрий Олегович, по каким сценариям могут развиваться переговоры в Стамбуле?- Я остаюсь сдержанным пессимистом. Очевидно, что либеральная элита Запада хочет продолжение концерта не столько из-за того, что Россия раздражает, а из-за того, что Трамп в случае остановки войны сосредоточится на ней и займется ее выкорчевыванием.Сможет он это сделать или нет, это другой вопрос, но его следующий ход после того, как пропадет военная необходимость Евроатлантики, будет именно таким. И европейские лидеры, а именно они представляют либеральную элиту, будут топить любую возможность под разными предлогами.Они уже говорили, что демилитаризация Украины невозможна ни в каком виде, и что Путин хочет войны. Трамп их пока не победил, и не очень понятно, как их побеждать. Единственное, что можно ожидать позитивного после всего этого, это то, что Трамп наберется смелости и бросит Украину.- Совпадение или нет, что Трамп именно в эти дни совершает свой ближневосточный вояж?- На самом деле, и во время первого срока Трамп первым делом отправился в Саудовскую Аравию, на втором сроке делает то же самое. Если говорить о Ближнем Востоке, то для Трампа очень важно, чтобы его не впихнули в войну Израиля с Ираном.Как только начнется война с Ираном, у Трампа будет два пути: либо пытаться опять стать в позу миротворца, что, как мы видим, контрпродуктивно в борьбе со всяческими лобби, либо становиться на сторону Израиля и втягивать США в ближневосточный конфликт, похерив все свои приоритеты.И хотя в некоторых вопросах Саудовская Аравия доходит с Ираном до антагонизма, есть общее желание, чтобы войны там не было.- Индо-пакистанский конфликт влияет на внешнюю политику администрации Трампа?- США не очень хотят в это лезть. Этот конфликт - мина замедленного действия, заложенная британцами при произвольном разделе Британской Индии, а иногда кажется, что все это было сделано специально. Как и в случае с британским мандатом в Палестине.Все это можно залечить, если внешние неевразийские интересы там перестанут проявляться. Трамп сначала проявил мало внимания к этому конфликту, потом сказал, что я им предложил, и они замирились. Скоро он будет говорить, что и солнце встает благодаря его торговой политике.Хотя попытки создать из Индии если не анти-Китай, то американского друга в Азии делаются. Но на каждый конкретный вопрос у Трампа недостаточно ресурсов. Конфликт этот полагаю, будет затухать. И Трампу будет, что сказать Конгрессу и американскому народу: только наша настойчивость не дала этому конфликту перерасти в ядерный.- Вернемся к возможной встрече в Стамбуле. Со стороны может показаться, что обе стороны вняли призывам, а то и ультиматумам американской стороны, и даже назначили дату переговоров, правда, непонятно, в каком составе.- Да, пока это непонятно. Могу повторить, что говорил вначале: все равно все это сорвут. В сентябре будет заседание Конгресса США по обсуждению бюджета, соберут всех ястребов в палате представителей и Сенате и будут продавливать билль о помощи Украине. Для этого все делается.Была встреча "коалиции желающих", и они стали давить на Трампа, чтобы он присоединился к требованию 30-дневного перемирия. Россия много раз говорила, что это для нее неприемлемо, а переговоры она может начать в любой момент.Трамп избрал очень простою тактику. Он понимает, что ничего позитивного он сделать не может, потому что всё ему разрушают европейцы. Тогда он начал гадить Европе. Они выкидывают план 30-дневного перемирия, принуждения Путина к миру, а Трамп говорит, что Украина должна немедленно последовать предложению Путина, чем обнуляется весь киевский саммит. Так они и будут гадить друг другу.Миротворческие усилия Трампа хороши в том, что восстанавливаются контакты между Россией и США. По крайней мере, наша позиция выслушивается, и, судя по всему, ее понимают. Трамп прекрасно понимает, что его враги - от Британии, Франции, Германии до Украины. Но объявить об этом он не может, поэтому постоянно ставит себя в сложную позицию, которую непросто защищать с любой стороны.И как только появляется антиевропейская инициатива, как предложение Путина о переговорах, он тут же ее поддерживает. Но реально создать условия для мира он не может. То есть он бы мог, но для этого надо объявлять Стармера, Макрона, фон дер Ляйен врагами, которые втягивают США в конфликт с ядерной державой, грозящий Америке неприемлемым ущербом. Это действия против США, поэтому Зеленского в розыск, посла Франции выслать. А если кто-то в Конгрессе не осудит этих людей, ими займется ФБР, которое бы выяснило, как Зеленский им платит. Так это могло бы выглядеть.Если бы это было сделано сразу, начался бы визг по поводу того, что путинская марионетка рушит НАТО. Но Трамп бы это пережил, и уже сейчас ситуация была бы другой для него, прежде всего.Но он своего врага не объявил, и это привело к отсутствию позитивной работы, которую можно имплементировать. Принудить Украину перестать воевать он не может, Европу прекратить ее поддержку тоже. Более того он не может полностью отрезать помощь Украине, потому что Конгресс ему точно не позволит. Трамп уже попытался это сделать, но не получилось. Судя по всему после выхода из переговорного процесса надо бросать Украину совсем, а это значит противодействие всех медиа и Конгресса. Либо опять становиться на сторону Украину, может, не столь агрессивно, как при Байдене, но дрейфовать в эту сторону. Тем самым усиливая своих врагов.Если не собирался сажать всех, кто был связан с Украиной, надо было вообще не лезть в это дело. А если начал переговорный процесс, то надо было очень жестко действовать с разжигателями войны.Поэтому ничего у Трампа не выйдет. Более того, его ждут очень неприятные дни в августе и сентябре, когда будут пытаться принять бюджет на новый финансовый год. Конгресс уже показал, что может собрать достаточное число голосов и среди республиканцев, чтобы принять закон, который Трампу не понравится. А может и преодолеть президентское вето. И это конец президентства Трампа. Конгресс вырывает рычаги влияния у президента, и он ничего сделать не может.А Конгресс это сосредоточение всяких лобби, и внутренних, и внешних. Трамп прекрасно понимает, кто его враги, но сделать ничего не может.Судя по реакции американской медийной машины, празднование 80-летия Победы произвело большое впечатление. Все засуетились, Трампу стало очевидно, что он не может надавить на Россию, значит, надо портить всю игру европейцам. То есть подвижка произошла, но расстановка сил остается прежней.- Россия еще может протянуть руку помощи Трампу на дипломатическом уровне?- Из России ему уже отправили спасательный плот с вертикальным взлетом (смеется).Уже столько пасов ему отдали, что дальше некуда. Но существенно оказать влияние на ситуацию в США Россия не может. Уже даже аннексию Гренландии Путин поддержал.Но и нельзя сказать, что за первые 100 дней у Трампа совсем ничего не получилось. Если Конгресс власть у Трампа в сентябре не отнимет, то можно будет сказать, что с единым Западом покончено. Уже понятно, что Запад не выстоит. Он еще долго будет распадаться, будут попытки его заново сшить, но он уже выдыхается. И это сделал Трамп своей торговой политикой, откровенным пренебрежением к Европе, попыткой продавить через губернаторов-демократов свои тарифные планы. Эта часть ему удалась. А дальнейшее будет зависеть от того, насколько четко он назовет своих врагов. Пока он упирается в то, что Европа его не слушается. В США происходят исторические процессы, и идти по нотам они не могут.Чего ждут от возможной встречи в Стамбуле на Украине читайте в материале Василия Стоякина С чем Зеленский поедет в Стамбул: послание от социологов украинского центра имени Разумкова

https://ukraina.ru/20250513/1063094221.html

https://ukraina.ru/20250513/predchuvstvie-novoy-buchi-kak-ukraina-umeet-sryvat-peregovory-1063092853.html

https://ukraina.ru/20250513/1063073276.html

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Денис Рудометов

интервью, украина, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, украина.ру, сенат, фбр