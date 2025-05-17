Что будет с украинцами, когда закончим СВО и кто будет жить на Украине: Гаспарян о "ждунах" и не только - 17.05.2025 Украина.ру
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Что будет с украинцами, когда закончим СВО и кто будет жить на Украине: Гаспарян о "ждунах" и не только
Что будет с украинцами, когда закончим СВО и кто будет жить на Украине: Гаспарян о "ждунах" и не только - 17.05.2025 Украина.ру
Что будет с украинцами, когда закончим СВО и кто будет жить на Украине: Гаспарян о "ждунах" и не только
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели: Украина.ру, 17.05.2025
2025-05-17T09:50
2025-05-17T09:50
видео
россия
украина
стамбул
переговоры
армен гаспарян
андрей билецкий
алексей гончаренко
петр порошенко
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Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели: 00:28 – Переговоры в Стамбуле; 08:16 – Демографическая катастрофа на Украине; 12:03 – "Ждуны" в новых регионах России; 20:54 – О продвижении ВС России на фронте *В материале говорится об Андрее Билецком, Алексее Гончаренко и Петре Порошенко, которые внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов. ТГ-канал Армена Гаспаряна: https://t.me/ASGasparyan
https://ukraina.ru/20250517/medinskiy-obyasnil-peredachu-kryma-ukraine-v-1954-godu-1063203788.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, россия, украина, стамбул, переговоры, армен гаспарян, андрей билецкий, алексей гончаренко, петр порошенко
Видео, Россия, Украина, Стамбул, переговоры, Армен Гаспарян, Андрей Билецкий, Алексей Гончаренко, Петр Порошенко

Что будет с украинцами, когда закончим СВО и кто будет жить на Украине: Гаспарян о "ждунах" и не только

09:50 17.05.2025
 
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Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:
00:28 – Переговоры в Стамбуле;
08:16 – Демографическая катастрофа на Украине;
12:03 – "Ждуны" в новых регионах России;
20:54 – О продвижении ВС России на фронте
*В материале говорится об Андрее Билецком, Алексее Гончаренко и Петре Порошенко, которые внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
ТГ-канал Армена Гаспаряна: https://t.me/ASGasparyan
Пресс-конференция российской делегации в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
09:22
Мединский объяснил передачу Крыма Украине в 1954 годуПомощник президента РФ Владимир Мединский объяснил, с какой целью Россия передала Крым Украине в 1954 году. Об этом он рассказал 17 мая в программе "Рассказы из русской истории" на телеканале "Соловьев.Live"
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09:50Что будет с украинцами, когда закончим СВО и кто будет жить на Украине: Гаспарян о "ждунах" и не только
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