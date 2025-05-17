https://ukraina.ru/20250517/chto-budet-s-ukraintsami-kogda-zakonchim-svo-i-kto-budet-zhit-na-ukraine-gasparyan-o-zhdunakh-i-ne-tolko-1063204515.html

Что будет с украинцами, когда закончим СВО и кто будет жить на Украине: Гаспарян о "ждунах" и не только

Что будет с украинцами, когда закончим СВО и кто будет жить на Украине: Гаспарян о "ждунах" и не только - 17.05.2025 Украина.ру

Что будет с украинцами, когда закончим СВО и кто будет жить на Украине: Гаспарян о "ждунах" и не только

Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели: Украина.ру, 17.05.2025

2025-05-17T09:50

2025-05-17T09:50

2025-05-17T09:50

видео

россия

украина

стамбул

переговоры

армен гаспарян

андрей билецкий

алексей гончаренко

петр порошенко

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Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели: 00:28 – Переговоры в Стамбуле; 08:16 – Демографическая катастрофа на Украине; 12:03 – "Ждуны" в новых регионах России; 20:54 – О продвижении ВС России на фронте *В материале говорится об Андрее Билецком, Алексее Гончаренко и Петре Порошенко, которые внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов. ТГ-канал Армена Гаспаряна: https://t.me/ASGasparyan

https://ukraina.ru/20250517/medinskiy-obyasnil-peredachu-kryma-ukraine-v-1954-godu-1063203788.html

россия

украина

стамбул

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видео, россия, украина, стамбул, переговоры, армен гаспарян, андрей билецкий, алексей гончаренко, петр порошенко