https://ukraina.ru/20250516/vmesto-osvobozhdeniya--chrnyy-flag-dzhikhada-o-gegemonii-ssha-i-sudbe-kurdskogo-soprotivleniya-1063151317.html

Вместо освобождения – чёрный флаг джихада. О гегемонии США и судьбе курдского сопротивления

Вместо освобождения – чёрный флаг джихада. О гегемонии США и судьбе курдского сопротивления - 16.05.2025 Украина.ру

Вместо освобождения – чёрный флаг джихада. О гегемонии США и судьбе курдского сопротивления

Турецкий оппозиционный журналист и общественный деятель, пишущий под псевдонимом Деврим Умут, поделился с изданием "Украина.ру" своим видением процессов, будоражащих Ближний Восток

2025-05-16T04:50

2025-05-16T04:50

2025-05-16T04:50

сша

сирия

ближний восток

башар асад

игил

аль-каида

турция

курды

американская гегемония

эксклюзив

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В частности, речь идёт о роли США в замещении прогрессивных светских правительств в регионе ультрарелигиозными джихадистами и тем, какой политический смысл имеет самороспуск Рабочей партии Курдистана. Мы обработали его повествование и делимся им с вами.Не демократизация, но рыночная экспансияРаздробленность Ближнего Востока — это не вина его народов, а результат искусственно очерченных границ, тактики "разделяй и властвуй" и разграбления ресурсов. Это результат тщательно разработанного империалистического проекта. Единственная сила, которая может разрушить этот проект, — память и солидарность самих народов. Эта борьба ведется не только за землю — она ведется за смысл, за право существовать как человеку, за достоинство.Некоторые мыслители говорят: не только наши земли, но и наш образ мышления были колонизированы. Вот почему необходим новый язык — тот, который исходит не из дипломатического лицемерия или имперской благотворительности, а из живой солидарности угнетенных.В эпоху, когда война ведется не только танками, но и словами, судьбу народов Ближнего Востока переписывают. Но кто держит ручку, а кого стирают? Ближний Восток — это больше, чем география. Это память, сопротивление и территория разбитых мечтаний, а также несокрушимой надежды. Сегодня карты, которые перерисовываются на основе этой памяти, являются стратегиями, разработанными в западных лабораториях.Каждая бомба, сброшенная в Ираке, разрушает не только здания, но и право людей помнить об этом. Крах государства в Ливии — это не только падение режима, но и уничтожение африканского видения независимого развития. Война в Сирии велась не просто против Асада — это война против самой идеи о том, что народы разных вероисповеданий и языков могут жить вместе.Интервенции в эти страны преподносятся как освобождение от диктатуры. Но к настоящему времени уже ясно, что скрывается за этим: политическая целесообразность, в рамках которой судьба народа определяется тем, угрожает ли он имперским интересам.Империализм не просто захватывает территорию. Он нацелен на идентичность, ценности и коллективную память. Такие понятия, как "демократия", "свобода" и "права женщин" превратились в инструменты, которые оправдывают военные вторжения, смену режимов и лишение суверенитета коренных народов. Из этого вытекает хищение ресурсов, демонтаж государственных структур и установление компрадорской элиты для управления населением от имени глобального капитала. Это колониализм в его обновленной, оцифрованной и лингвистически анестезированной форме.Некоторые группы были вовлечены в этот механизм. Курдское движение, которое на протяжении столетия подвергалось уничтожению и насилию, в настоящее время, в некоторых формированиях, вплетено в западные военные стратегии. Это представляет собой болезненное противоречие: никакая истинная свобода не может быть построена на бомбардировках другого народа. Равенство достигается не за счет иностранных авиаударов — оно достигается за счет всеобщей солидарности на местах.Молчание же западных СМИ о преступлениях современных империалистов не случайно. Это результат глобальной иерархии, в которой некоторым народам не дано быть в полной мере человечными. Империализм сегодня — это не просто политический кризис, это кризис моральный и эпистемологический.Восстания, известные как "Арабская весна", изображались как призывы к достоинству. Но они были быстро перенаправлены, ослаблены и в конечном итоге превратились в площадки для операций западных спецслужб. То, что началось в Тунисе, закончилось расчленением Сирии.Систематические нападения на баасистские режимы, несмотря на их авторитарные черты, не были случайными. Эти государства проводили, хотя и в ослабленном виде, остатки антиимпериалистической, национальной и социальной политики. В Ираке были разрушены все государственные институты. В Ливии право народа на построение собственного будущего было подорвано под лозунгом "смены режима". Целью никогда не была демократизация — это была рыночная экспансия.Джихадисты со степенями в американских университетах30 марта 2025 года на тщательно спланированном мероприятии на военной базе США в провинции Эль-Хасака переходный президент Сирии Ахмед аш-Шараа представил новый кабинет министров страны — команду, сформированную не столько сирийским народом, сколько расчетами западных столиц. Хотя этот переход и преподносится как шаг к стабильности и реформам, он поднимает тревожные вопросы о суверенитете, иностранном господстве и роли тех, кто решил сотрудничать с империей, включая некогда прогрессивное курдское движение.Состав кабинета поражает: почти каждый ключевой министр имеет глубокие институциональные связи с империалистическими центрами — Вашингтоном, Оттавой, Берлином, Парижем или Лондоном. Большинство из них прошли обучение, получили финансирование или были назначены через международные механизмы. Начиная с финансов и внешней политики и заканчивая образованием и здравоохранением, это новое сирийское правительство было сформировано не на основе национального консенсуса, а с помощью дипломатических каналов, военного принуждения и вербовки элиты.И все же не только Запад несет ответственность за этот навязанный порядок. Элементы внутри курдского политического движения — в частности, PYD и ее руководство — сыграли решающую роль в обеспечении и легитимизации нынешнего порядка. Их союз с "Хайат Тахрир аш-Шам" (ХТШ)*, переименованной коалицией джихадистских группировок с кровавой историей, знаменует собой один из самых мрачных поворотов в борьбе, которая когда-то считалась маяком демократической автономии.Курдское движение в Сирии когда-то привлекло внимание международной общественности своим видением демократии на низовом уровне, гендерного равенства и многоэтнического сосуществования. Проект в Рожаве, реализованный в хаосе войны как часть Великого ближневосточного проекта, рассматривался как редкий пример политического эксперимента "снизу вверх". Но сегодня это видение рассыпалось в прах.Курдская Партия демократического единств (PYD) — под руководством таких фигур, как Мазлум Абди — подписала соглашение о сотрудничестве из восьми пунктов с ХТШ*, группировкой, в состав бойцов которой входят остатки ИГИЛ*, Аль-Каиды* и те самые джихадисты, которые совершали зверства против езидов, алавитов, курдов, христиан и светских сирийцев. Это группировки, которые безнаказанно действовали в зонах, контролируемых Турцией, обучались и вооружались в лагерях, поддерживаемых Катаром, ОАЭ и Турцией при молчаливой и явной поддержке США.Это не абстрактный альянс. Это прямое предательство по отношению к курдским общинам, которые стали мишенью в Синджаре, Кобани, Африне и за их пределами. Те же идеологические сети, которые когда-то обезглавливали езидских женщин и вытесняли все курдское и христианское население, теперь сидят за одним столом с PYD — под американским надзором.Никакая политическая риторика не может скрыть это противоречие. Сотрудничать с такими силами и делать это в рамках навязанного империалистами переходного правительства — это не тактический прагматизм, это соучастие.Министры этого переходного правительства не являются нейтральными технократами. Это кадры империи, прошедшие подготовку, социализацию и проверку в империалистических институтах, отобранные для реализации экономических и политических принципов внешних держав.Министр социальных дел и труда Хинд Кабават имеет степень магистра права и дипломатии в Школе Флетчера (США), сертификат по разрешению споров в Университете Торонто и преподает в Университете Джорджа Мейсона. Она руководила программами в Гарвардской школе права и возглавляет курсы по межконфессиональным конфликтам в Вашингтоне. Кабават пропагандирует либеральную политику идентичности, одновременно продвигая западные модели "гражданского общества" — те самые инструменты, которые используются для западной гегемонии на Глобальном Юге.Министр финансов Мохаммед Ясир Барни получил образование в Канзасском и Оклахомском университетах, стажировался в Федеральной резервной системе Нью-Йорка и на протяжении десятилетий работал в Арабском валютном фонде, в том числе в рамках интеграции Сирии в рамки политики МВФ.Министр транспорта Яраб Сулейман Бадр, доктор философии, занимался исследованиями во Французском национальном институте безопасности на транспорте.Министр туризма Мазен Эль-Салхани получил бизнес-образование в Канаде и США, построил бизнес в Катаре, Саудовской Аравии, Турции и Алжире.Министр культуры Мохаммед Ясин Салих получил образование в Лондоне, работал в "Аль-Джазире".Министр образования Мохаммад Абдулрахман Турко получил степень доктора философии в Лейпцигском университете, участвовал в программах электронного обучения и климатического просвещения в Германии.Министр экономики и промышленности Мохаммад Нидаль аш-Шаар преподавал экономику в Университете Джорджа Вашингтона, работал в Fannie Mae и занимал должность вице-президента корпорации в Вашингтоне. Это воплощение неолиберализма, который теперь преподносится как государственное управление.Министр иностранных дел Асаад Хасан аль-Шайбани получил степень магистра бизнес-администрирования в США.Министр по чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Раед аль-Салех более известен как глава "Белых касок" — неправительственной организации, финансируемой США, Великобританией, Германией, Нидерландами и другими странами.Это правительство не было избрано и не обсуждалось путем переговоров. Оно было создано. Во всех министерствах — от образования и экономики до иностранных дел и транспорта — прослеживается одна и та же тенденция: высококлассные профессионалы, прошедшие обучение на Западе, не имеющие никакого отношения к рабочему классу Сирии или сельским общинам. И реакция международного сообщества была предсказуемой: поздравительные заявления от США, Великобритании, Франции, Германии и стран Персидского залива — тех самых держав, которые в течение последнего десятилетия вооружали группировки, бомбили города и раскалывали сирийское общество.Моральный крах курдского сопротивленияКурдские партии, такие, как "Курдский национальный совет Сирии" (ENKS) и PYD, публично заявляют, что бойкотировали новое правительство Сирии из-за недостаточного представительства. Но этот театральный протест не может стереть факты: те же самые действующие лица сели за стол переговоров с США и ХТШ*, чтобы подписать обязывающие политические соглашения. Когда состав кабинета был обнародован, они выразили свое недовольство — не для того, чтобы бросить вызов империализму, а чтобы успокоить преданную курдскую базу. Горькая правда заключается в том, что многие в курдском руководстве променяли национально-освободительные идеалы на американские вертолеты, медиа-платформы и место за столом переговоров. Вместо того, чтобы сопротивляться колонизации, они теперь помогают управлять ее масштабами.Это не просто провал стратегии. Это политический и моральный крах.Солидарность означает нечто большее, чем защиту идентичности; это означает, что движения должны соответствовать своим первоначальным принципам. Если курдские лидеры продолжат поддерживать империалистические интересы и джихадистские группировки, они не только утратят доверие народа, но и помогут построить Сирию, в которой справедливость и самоопределение останутся такими же далекими, как и прежде. Недавно сформированное переходное правительство Сирии — это не шаг вперед, а углубление неоколониального укоренения. Министры — это кадры империализма. Курдское руководство, которое когда-то считалось маяком надежды, теперь связано с теми же силами, которые опустошили регион.Что касается заявления РПК на ее 12-м конгрессе (5-7 мая 2025 года) о роспуске своей организации и отказе от вооруженной борьбы, оно было воспринято турецким государством и западными державами как "шаг к миру". По правде говоря, это знаменует собой трагическое завершение длительного процесса деполитизации и подчинения империалистической стратегии. Когда-то бывшая символом национального сопротивления РПК теперь разоружена — не в знак триумфа, а в знак капитуляции.Предательство РПК началось не в мае этого года. В тот момент, когда она убрала серп и молот со своего флага, она начала отходить от своей когда-то провозглашенной основополагающей идеологии. Символизм имел значение — это была не просто эстетика, но и явный поворот ко все более либерально-реформистской позиции. Со временем РПК позволила преобразовать себя в региональную вспомогательную силу, продвигающую интересы США под прикрытием "демократического конфедерализма". Их роль в Сирии под знаменем YPG — защита нефтяных месторождений и координация действий с США.Этот сдвиг — именно то, что империалистические державы хотели продемонстрировать: движения сопротивления могут быть вознаграждены только в том случае, если они соответствуют имперским приоритетам. В эту новую эпоху вооруженная борьба демонизируется, а сотрудничество вознаграждается политической легитимностью — на условиях империи.Курдистан, созданный с помощью имперской благосклонности и лишенный антиколониальной идентичности, будет функционировать как буферное государство — еще один узел на оси американской гегемонии. Разоружение РПК как раз вписывается в этот план.Возможно, самым гротескным проявлением этой политической перестройки стало то, что Девлет Бахчели, ультраправый лидер Партии националистического движения (ПНД) — исторических врагов курдского народа — публично поблагодарил лидера РПК Абдуллу Оджалана. Это та же самая ПНД, кулак которой в виде группировки "Серые волки" десятилетиями занимался убийствами левых, представителей нацменьшинств и курдских активистов. То, что они сейчас восхваляют лидера РПК, показывает глубину капитуляции и трагичность ее последствий.То, что произошло на 12-м съезде РПК, не было организационной перестройкой — это было похоронами более чем сорока лет самопожертвования, борьбы и надежды на свободу. Вооруженное сопротивление было не фетишем, а необходимостью — инструментом самообороны перед лицом политики геноцида. Сложив оружие, РПК сделала курдский народ более уязвимым, чем когда-либо прежде. Что еще хуже, она объявила всем колонизованным и угнетенным народам, что освобождение без разрешения империи невозможно.Решение РПК не является дорожной картой на будущее. Это предупреждение, болезненное напоминание о том, что происходит, когда сопротивление забывает о своей истинной цели.Империализм проявляется не только в форме военного вторжения. Он внедряется в гражданское общество, в технократию, в программы развития — и, да, в движения, которые когда-то говорили на языке освобождения. Это дает миноритарным субъектам частичку признания только для того, чтобы придать легитимность более масштабным схемам контроля.У правительства, утвержденного Пентагоном, финансируемого автократиями Персидского залива и укомплектованного консультантами, прошедшими обучение в корпоративных аналитических центрах, нет национально-освободительных перспектив. Нет никакого антифашизма в объединении с группами, которые когда-то поднимали черный флаг джихада. И нет будущего у национализма, который заключает мир с теми самыми силами, которые уничтожали его народ.* организации, признанные террористическими и запрещенные на территории РФО том, кто на Ближнем Востоке смотрит на мировые процессы российскими глазами — в материале "В этой войне мы на стороне России". Музыканты Group Yorum о Турции, Европе, Донбассе и борьбе с фашизмом"

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сша, сирия, ближний восток, башар асад, игил, аль-каида, турция, курды, американская гегемония, эксклюзив