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Европа рассматривает возможность введения полного торгового эмбарго против РФ - Politico

Европа рассматривает возможность введения полного торгового эмбарго против РФ - Politico - 16.05.2025 Украина.ру

Европа рассматривает возможность введения полного торгового эмбарго против РФ - Politico

Страны Европейского политического сообщества (ЕПС) рассматривают возможность "полного торгового эмбарго" в отношении РФ. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на дипломатов

2025-05-16T09:16

2025-05-16T09:16

2025-05-16T09:26

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В пятницу в столице Албании Тиране пройдет шестой саммит Европейского политического сообщества, его главными темами станут безопасность, ситуация на Украине, экономическое сотрудничество и миграция.Помимо полного эмбарго страны Европы рассматривают возможность введения пошлин в отношении российского экспорта.Концепция Европейского политсообщества принадлежит президенту Франции Эммануэлю Макрону, о его создании было объявлено в мае 2022 года. В сообщество входят 27 государств-членов ЕС, страны Западных Балкан, Норвегия, Швейцария, Исландия, Лихтенштейн, Великобритания, Украина, Молдавия, Грузия, Турция, Армения и Азербайджан.Как заявлял Макрон, Европе нужна структура для развития сотрудничества в таких сферах как геополитика, энергетика, инфраструктура и транспорт со странами, с которыми невозможна такая тесная интеграция, как внутри Евросоюза. При этом Россию и Белоруссию в этот проект его организаторы не включили.Подробнее о влиянии ограничительных мер на РФ - в материале Россия с 2014 года сделала сильный рывок благодаря санкциям Запада – Путин на сайте Украина.ру.

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новости, россия, европа, албания, владимир путин, эммануэль макрон, ес