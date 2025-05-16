Европа рассматривает возможность введения полного торгового эмбарго против РФ - Politico - 16.05.2025 Украина.ру
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Европа рассматривает возможность введения полного торгового эмбарго против РФ - Politico
Европа рассматривает возможность введения полного торгового эмбарго против РФ - Politico - 16.05.2025 Украина.ру
Европа рассматривает возможность введения полного торгового эмбарго против РФ - Politico
Страны Европейского политического сообщества (ЕПС) рассматривают возможность "полного торгового эмбарго" в отношении РФ. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на дипломатов
2025-05-16T09:16
2025-05-16T09:26
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В пятницу в столице Албании Тиране пройдет шестой саммит Европейского политического сообщества, его главными темами станут безопасность, ситуация на Украине, экономическое сотрудничество и миграция.Помимо полного эмбарго страны Европы рассматривают возможность введения пошлин в отношении российского экспорта.Концепция Европейского политсообщества принадлежит президенту Франции Эммануэлю Макрону, о его создании было объявлено в мае 2022 года. В сообщество входят 27 государств-членов ЕС, страны Западных Балкан, Норвегия, Швейцария, Исландия, Лихтенштейн, Великобритания, Украина, Молдавия, Грузия, Турция, Армения и Азербайджан.Как заявлял Макрон, Европе нужна структура для развития сотрудничества в таких сферах как геополитика, энергетика, инфраструктура и транспорт со странами, с которыми невозможна такая тесная интеграция, как внутри Евросоюза. При этом Россию и Белоруссию в этот проект его организаторы не включили.Подробнее о влиянии ограничительных мер на РФ - в материале Россия с 2014 года сделала сильный рывок благодаря санкциям Запада – Путин на сайте Украина.ру.
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новости, россия, европа, албания, владимир путин, эммануэль макрон, ес
Новости, Россия, Европа, Албания, Владимир Путин, Эммануэль Макрон, ЕС

Европа рассматривает возможность введения полного торгового эмбарго против РФ - Politico

09:16 16.05.2025 (обновлено: 09:26 16.05.2025)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Страны Европейского политического сообщества (ЕПС) рассматривают возможность "полного торгового эмбарго" в отношении РФ. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на дипломатов
В пятницу в столице Албании Тиране пройдет шестой саммит Европейского политического сообщества, его главными темами станут безопасность, ситуация на Украине, экономическое сотрудничество и миграция.

"Полное торговое эмбарго против России - является одним из вариантов, в то время как страны ЕС и их соседи... собираются в Албании", - говорится в материале.

Помимо полного эмбарго страны Европы рассматривают возможность введения пошлин в отношении российского экспорта.
Концепция Европейского политсообщества принадлежит президенту Франции Эммануэлю Макрону, о его создании было объявлено в мае 2022 года. В сообщество входят 27 государств-членов ЕС, страны Западных Балкан, Норвегия, Швейцария, Исландия, Лихтенштейн, Великобритания, Украина, Молдавия, Грузия, Турция, Армения и Азербайджан.
Как заявлял Макрон, Европе нужна структура для развития сотрудничества в таких сферах как геополитика, энергетика, инфраструктура и транспорт со странами, с которыми невозможна такая тесная интеграция, как внутри Евросоюза. При этом Россию и Белоруссию в этот проект его организаторы не включили.
Подробнее о влиянии ограничительных мер на РФ - в материале Россия с 2014 года сделала сильный рывок благодаря санкциям Запада – Путин на сайте Украина.ру.
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