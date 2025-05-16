Европа рассматривает возможность введения полного торгового эмбарго против РФ - Politico
09:16 16.05.2025 (обновлено: 09:26 16.05.2025)
Страны Европейского политического сообщества (ЕПС) рассматривают возможность "полного торгового эмбарго" в отношении РФ. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на дипломатов
В пятницу в столице Албании Тиране пройдет шестой саммит Европейского политического сообщества, его главными темами станут безопасность, ситуация на Украине, экономическое сотрудничество и миграция.
"Полное торговое эмбарго против России - является одним из вариантов, в то время как страны ЕС и их соседи... собираются в Албании", - говорится в материале.
Помимо полного эмбарго страны Европы рассматривают возможность введения пошлин в отношении российского экспорта.
Концепция Европейского политсообщества принадлежит президенту Франции Эммануэлю Макрону, о его создании было объявлено в мае 2022 года. В сообщество входят 27 государств-членов ЕС, страны Западных Балкан, Норвегия, Швейцария, Исландия, Лихтенштейн, Великобритания, Украина, Молдавия, Грузия, Турция, Армения и Азербайджан.
Как заявлял Макрон, Европе нужна структура для развития сотрудничества в таких сферах как геополитика, энергетика, инфраструктура и транспорт со странами, с которыми невозможна такая тесная интеграция, как внутри Евросоюза. При этом Россию и Белоруссию в этот проект его организаторы не включили.
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