https://ukraina.ru/20250516/armiya-rossii-davit-na-vsu-v-udachnom-1063201464.html

Армия России давит на ВСУ в Удачном

Армия России давит на ВСУ в Удачном - 16.05.2025 Украина.ру

Армия России давит на ВСУ в Удачном

Тактические успехи демонстрируют подразделения российской армии в зоне специальной военной операции. Об этом 16 мая сообщил телеграм-канал "Донбасский партизан"

2025-05-16T18:50

2025-05-16T18:50

2025-05-16T18:50

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Интенсивные боевые действия продолжаются на Покровском (Красноармейском) направлении, сказано в публикации. Подразделения российской армии добились тактических успехов в районах Новоалександровки, Удачного и Миролюбовки. Они активно продвигаются и усиливают свои позиции на ключевых рубежах, несмотря на сопротивление ВСУ.В частности, в районе Новоалександровки подразделения ВС РФ увеличили зону контроля до 800 метров, что укрепляет позиции российской армии в этом секторе. Это продвижение создаёт возможности для дальнейших атак на позиции противника, отметил телеграм-канал.Там также отмечено, что в районе Котлиного продолжаются позиционные бои без значительных тактических успехов с обеих сторон. Однако российские подразделения сохраняют контроль над важными участками и продолжают усиливать давление на противника.В районе Зверевого активность российских подразделений сохраняется, хотя боевые действия пока не привели к существенным результатам. По информации телеграм-канала, ожидается, что российские силы усилят давление в этом районе в ближайшее время."Севернее Шевченка подразделения ВС РФ готовятся к проведению активных штурмовых действий. В данный момент проводится обработка оборонительных позиций противника с применением артиллерии и КАБ. Это создаёт условия для дальнейшего наступления в этом секторе", - сообщил телеграм-канал.Он также отметил, что в районе Миролюбовки российские подразделения расширили зону контроля до 1000 метров и поступает информация о полном освобождении указанного населенного пункта. Это усиливает позиции ВС РФ в этом районе и открывает дополнительные возможности для продолжения наступления в направлении Новоэкономического.Актуальное интервью на эту тему: Славянск, жди! О прорыве России под Покровском и преодолении "дронового щита" ВСУ – Алёхин

https://ukraina.ru/20250516/rossiya-ne-khochet-prekrascheniya-ognya-makron-v-gneve-zelenskiy-trebuet-reshitelnoy-reaktsii-1063198490.html

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