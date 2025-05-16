Армия России давит на ВСУ в Удачном - 16.05.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250516/armiya-rossii-davit-na-vsu-v-udachnom-1063201464.html
Армия России давит на ВСУ в Удачном
Армия России давит на ВСУ в Удачном - 16.05.2025 Украина.ру
Армия России давит на ВСУ в Удачном
Тактические успехи демонстрируют подразделения российской армии в зоне специальной военной операции. Об этом 16 мая сообщил телеграм-канал "Донбасский партизан"
2025-05-16T18:50
2025-05-16T18:50
новости
россия
всу
потери всу
сво
прогнозы сво
новости сво сейчас
новости сво россия
донбасс
наступление
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/10/1063201344_0:4:1280:724_1920x0_80_0_0_933be6ed8dbe2d475c85a8ed3c5d70e8.jpg
Интенсивные боевые действия продолжаются на Покровском (Красноармейском) направлении, сказано в публикации. Подразделения российской армии добились тактических успехов в районах Новоалександровки, Удачного и Миролюбовки. Они активно продвигаются и усиливают свои позиции на ключевых рубежах, несмотря на сопротивление ВСУ.В частности, в районе Новоалександровки подразделения ВС РФ увеличили зону контроля до 800 метров, что укрепляет позиции российской армии в этом секторе. Это продвижение создаёт возможности для дальнейших атак на позиции противника, отметил телеграм-канал.Там также отмечено, что в районе Котлиного продолжаются позиционные бои без значительных тактических успехов с обеих сторон. Однако российские подразделения сохраняют контроль над важными участками и продолжают усиливать давление на противника.В районе Зверевого активность российских подразделений сохраняется, хотя боевые действия пока не привели к существенным результатам. По информации телеграм-канала, ожидается, что российские силы усилят давление в этом районе в ближайшее время."Севернее Шевченка подразделения ВС РФ готовятся к проведению активных штурмовых действий. В данный момент проводится обработка оборонительных позиций противника с применением артиллерии и КАБ. Это создаёт условия для дальнейшего наступления в этом секторе", - сообщил телеграм-канал.Он также отметил, что в районе Миролюбовки российские подразделения расширили зону контроля до 1000 метров и поступает информация о полном освобождении указанного населенного пункта. Это усиливает позиции ВС РФ в этом районе и открывает дополнительные возможности для продолжения наступления в направлении Новоэкономического.Актуальное интервью на эту тему: Славянск, жди! О прорыве России под Покровском и преодолении "дронового щита" ВСУ – Алёхин
https://ukraina.ru/20250516/rossiya-ne-khochet-prekrascheniya-ognya-makron-v-gneve-zelenskiy-trebuet-reshitelnoy-reaktsii-1063198490.html
россия
донбасс
днр
новороссия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/10/1063201344_156:0:1125:727_1920x0_80_0_0_9d66cedcc6aceeecdef20f55e025c88a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, всу, потери всу, сво, прогнозы сво, новости сво сейчас, новости сво россия, донбасс, наступление, днр, новые регионы, новороссия, сводка сво, сводка боевых действий на украине
Новости, Россия, ВСУ, потери ВСУ, СВО, прогнозы СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, Донбасс, наступление, ДНР, Новые регионы, Новороссия, сводка СВО, сводка боевых действий на Украине

Армия России давит на ВСУ в Удачном

18:50 16.05.2025
 
Тактические успехи ВС РФ 16.05.2025 телеграм-канал "Донбасский Партизан"
Тактические успехи ВС РФ 16.05.2025 телеграм-канал Донбасский Партизан
Читать в
ДзенTelegram
Тактические успехи демонстрируют подразделения российской армии в зоне специальной военной операции. Об этом 16 мая сообщил телеграм-канал "Донбасский партизан"
Интенсивные боевые действия продолжаются на Покровском (Красноармейском) направлении, сказано в публикации. Подразделения российской армии добились тактических успехов в районах Новоалександровки, Удачного и Миролюбовки. Они активно продвигаются и усиливают свои позиции на ключевых рубежах, несмотря на сопротивление ВСУ.
В частности, в районе Новоалександровки подразделения ВС РФ увеличили зону контроля до 800 метров, что укрепляет позиции российской армии в этом секторе. Это продвижение создаёт возможности для дальнейших атак на позиции противника, отметил телеграм-канал.
"На участке Удачного продолжаются активные боевые действия. Подразделения ВС РФ контролируют северо-восточную часть и часть промзоны. Российские силы продолжают давить на оборонительные позиции противника", - сказано в публикации.
Там также отмечено, что в районе Котлиного продолжаются позиционные бои без значительных тактических успехов с обеих сторон. Однако российские подразделения сохраняют контроль над важными участками и продолжают усиливать давление на противника.
В районе Зверевого активность российских подразделений сохраняется, хотя боевые действия пока не привели к существенным результатам. По информации телеграм-канала, ожидается, что российские силы усилят давление в этом районе в ближайшее время.
17:11
"Россия не хочет прекращения огня": Макрон в гневе, Зеленский требует "решительной реакции"Французский президент Эммануэль Макрон подверг критике Россию за нежелание соглашаться на прекращение боевых действий и призвал усилить на неё давление. Об этом 16 мая сообщила французская газета Le Figaro
"Севернее Шевченка подразделения ВС РФ готовятся к проведению активных штурмовых действий. В данный момент проводится обработка оборонительных позиций противника с применением артиллерии и КАБ. Это создаёт условия для дальнейшего наступления в этом секторе", - сообщил телеграм-канал.
Он также отметил, что в районе Миролюбовки российские подразделения расширили зону контроля до 1000 метров и поступает информация о полном освобождении указанного населенного пункта. Это усиливает позиции ВС РФ в этом районе и открывает дополнительные возможности для продолжения наступления в направлении Новоэкономического.
Актуальное интервью на эту тему: Славянск, жди! О прорыве России под Покровском и преодолении "дронового щита" ВСУ – Алёхин
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияВСУпотери ВСУСВОпрогнозы СВОновости СВО сейчасновости СВО РоссияДонбасснаступлениеДНРНовые регионыНовороссиясводка СВОсводка боевых действий на Украине
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:23Переговоры с Украиной завершены. Кислица показал V, Скибицкий приветствует павших бойцов ВСУ
20:22Папа Лев предлагает Ватикан для переговоров о мире на Украине
20:00"Зоопарк оружия и боеприпасов": Анпилогов объяснил, зачем Украина открывает военные маркетплейсы
19:56Губернатор Белгородской области назвал численность погибших и раненых из-за атак ВСУ
19:45Накопилось много желающих увидеть главарей киевского режима "только в лежачем положении" — эксперт
19:30Вассерман: Путину незачем ехать в Стамбул, переговоры на высшем уровне готовятся долго и тщательно
19:22ВВП России в I квартале вырос на 1,4%
19:12Андрей Суздальцев: России по итогам переговоров в Стамбуле нужно сформировать условия капитуляции Украины
19:12Триста "Гераней" в сутки и заход России в Сумы: Рожин о фоне переговоров с Украиной в Стамбуле
18:50Армия России давит на ВСУ в Удачном
18:33Итоги переговоров в Стамбуле: обмен пленными и "слонячка" западных СМИ. Итоги 16 мая
18:14Западноевропейские лидеры и Зеленский пожаловались Трампу на Путина
17:43.
17:42Игорь Юшков о том, почему американцы держатся за ЗАЭС
17:37ЕС лишит себя газа, никеля и удобрений, а Россию - лекарств. Москву стращают "тотальным эмбарго"
17:11"Россия не хочет прекращения огня": Макрон в гневе, Зеленский требует "решительной реакции"
17:10Американская парадигма: Трамп, желая встретиться с Путиным, не дал Украине отказаться от переговоров с РФ
17:00Славянск, жди! О прорыве России под Покровском и преодолении "дронового щита" ВСУ – Алёхин
16:57"Рамзай": вэсэушники сдают "экзамены", атакуя гражданские объекты
16:44Обмен пленными и продолжение контакта: итоги переговоров в Стамбуле
Лента новостейМолния