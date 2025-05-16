https://ukraina.ru/20250516/slavyansk-zhdi-o-proryve-rossii-pod-pokrovskom-i-preodolenii-dronovogo-schita-vsu--alkhin-1063198159.html

Славянск, жди! О прорыве России под Покровском и преодолении "дронового щита" ВСУ – Алёхин

Славянск, жди! О прорыве России под Покровском и преодолении "дронового щита" ВСУ – Алёхин - 16.05.2025 Украина.ру

Славянск, жди! О прорыве России под Покровском и преодолении "дронового щита" ВСУ – Алёхин

Военный обозреватель, полковник запаса, руководитель информационной службы объединённой группировки федеральных войск во время второй чеченской кампании... Украина.ру, 16.05.2025

2025-05-16T17:00

2025-05-16T17:00

2025-05-16T17:00

видео

россия

славянск

донбасс

вооруженные силы украины

вс рф

геннадий алехин

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Военный обозреватель, полковник запаса, руководитель информационной службы объединённой группировки федеральных войск во время второй чеченской кампании Геннадий Алёхин в эфире Украина.ру детально рассмотрел ситуацию на различных направлениях СВО, успехи ВС России и контрмеры, которые предпринимают боевики ВСУ: 00:31 – О ситуации на различных направлениях фронта; 05:54 – "Дроновый щит" ВСУ; 17:49 – Успехи ВС России в Донбассе; 23:04 – Попытки прорыва ВСУ в Тёткино Курской области.ТГ-канал Геннадия Алёхина: https://t.me/alehingennadiy

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, россия, славянск, донбасс, вооруженные силы украины, вс рф, геннадий алехин, видео