Славянск, жди! О прорыве России под Покровском и преодолении "дронового щита" ВСУ – Алёхин - 16.05.2025 Украина.ру
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Славянск, жди! О прорыве России под Покровском и преодолении "дронового щита" ВСУ – Алёхин
Славянск, жди! О прорыве России под Покровском и преодолении "дронового щита" ВСУ – Алёхин - 16.05.2025 Украина.ру
Славянск, жди! О прорыве России под Покровском и преодолении "дронового щита" ВСУ – Алёхин
Военный обозреватель, полковник запаса, руководитель информационной службы объединённой группировки федеральных войск во время второй чеченской кампании... Украина.ру, 16.05.2025
2025-05-16T17:00
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россия
славянск
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вооруженные силы украины
вс рф
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Военный обозреватель, полковник запаса, руководитель информационной службы объединённой группировки федеральных войск во время второй чеченской кампании Геннадий Алёхин в эфире Украина.ру детально рассмотрел ситуацию на различных направлениях СВО, успехи ВС России и контрмеры, которые предпринимают боевики ВСУ: 00:31 – О ситуации на различных направлениях фронта; 05:54 – "Дроновый щит" ВСУ; 17:49 – Успехи ВС России в Донбассе; 23:04 – Попытки прорыва ВСУ в Тёткино Курской области.ТГ-канал Геннадия Алёхина: https://t.me/alehingennadiy
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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видео, россия, славянск, донбасс, вооруженные силы украины, вс рф, геннадий алехин, видео
Видео, Россия, Славянск, Донбасс, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, Геннадий Алехин

Славянск, жди! О прорыве России под Покровском и преодолении "дронового щита" ВСУ – Алёхин

17:00 16.05.2025
 
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Военный обозреватель, полковник запаса, руководитель информационной службы объединённой группировки федеральных войск во время второй чеченской кампании Геннадий Алёхин в эфире Украина.ру детально рассмотрел ситуацию на различных направлениях СВО, успехи ВС России и контрмеры, которые предпринимают боевики ВСУ:
00:31 – О ситуации на различных направлениях фронта;
05:54 – "Дроновый щит" ВСУ;
17:49 – Успехи ВС России в Донбассе;
23:04 – Попытки прорыва ВСУ в Тёткино Курской области.
ТГ-канал Геннадия Алёхина: https://t.me/alehingennadiy
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