https://ukraina.ru/20250515/tratit-bolshe-chtoby-po-mostam-shli-tanki-chto-obsuzhdayut-glavy-mid-stran-nato-v-turtsii-1063142312.html

Тратить больше, чтобы по мостам шли танки. Что обсуждают главы МИД стран НАТО в Турции

Тратить больше, чтобы по мостам шли танки. Что обсуждают главы МИД стран НАТО в Турции - 15.05.2025 Украина.ру

Тратить больше, чтобы по мостам шли танки. Что обсуждают главы МИД стран НАТО в Турции

Украина - главная проблема, которая волнует всех союзников по Североатлантическому альянсу

2025-05-15T12:09

2025-05-15T12:09

2025-05-15T12:18

эксклюзив

рютте

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В Анталье началась неформальная встреча глав МИД 32 стран НАТО, участники сделали ряд заявлений для прессы. Внутри военно-политического блока есть множество неразрешенных вопросов, в том числе о военно-техническом сотрудничестве между странами-членами. Несмотря на это, главы дипломатий европейских стран делали акцент на российско-украинском конфликте, антироссийских санкциях, мирных переговорах и Украине. Причем объявленая через СМИ тема встречи - подготовка к саммиту НАТО в июне в Гааге, на котором от союзников могут потребовать увеличить расходы до 5% ВВП.Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте перечислил основные вопросы, которые его волнуют: Россия и Китай, борьба с терроризмом и увеличение оборонных расходов стран альянса, Украина. Рютте отказался называть конкретные цифры, ссылаясь на необходимость НАТО готовить "средства и силы". По его словам, "русские могут через три-пять лет восстановить свои силы", и это воспринимается как угроза Европе."Мы должны тратить больше. И мы должны подумать о том, что мы можем сделать, чтобы убедиться, что у нас есть все необходимое для обороны. Например, чтобы убедиться, что мосты, да, существуют для того, чтобы мы с вами могли водить наши машины, но также, при необходимости, нужно убедиться, что мост выдержит танк. Таким образом, все эти расходы должны быть приняты во внимание", - сказал он.Россия и Украина зашли в тупик, из которого помог выйти президент США Дональд Трамп, сказал Рютте, но обе стороны "играют в мяч". В настоящее время все зависит от России, считает генсек НАТО. Турция играет большую роль в переговорном процессе, но что-то положительное, по мнению Рютте, может произойти только если "русские прибудут с соответствующей делегацией". В ближайшие пару недель, по его словам, возможны некоторые "прорывы"."Это очевидно. Россия сейчас направляет в Турцию на эти мирные переговоры делегацию более низкого уровня [чем Украина]", - сказал Рютте.Российскую делегацию на переговорах в Турции возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна назвал его "ультранационалистическим автором разных книг" и "никем в российской политике". Российская делегация во главе с Мединским - это пощечина, сказал он, будто первым подставил лицо под удар. К слову, Мединский уже возглавлял российскую делегацию на переговорах с Украиной в 2022 году, и тогда вопросов к уровню его представительства ни у кого не возникало."Наша официальная позиция заключается в том, что лучшая и наиболее эффективная гарантия безопасности в долгосрочной перспективе для Украины, а также для Европы важным является членство Украины в НАТО. Но мы еще не пришли к этому. Мы здесь даже не для того, чтобы заключить соглашение о прекращении огня и начать переговоры", - уточнил Цахкна.Первое - Украина, второе - что происходит в самом НАТО, рассказал о темах встречи глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде. В Североатлантическом альянсе настроены на повышение оборонных расходов, но для этого нужно убедиться в том, что инвестиции не будут направлены на устаревшие системы. Для этого, в том числе, рассматривается опыт украинского конфликта - по части применения беспилотников, искусственного интеллекта и других новых технологий, сказал он.А санкции - это всего лишь долгосрочная стратегия против России. В НАТО считают, что президенту РФ Владимиру Путину невозможно выдвигать какие-либо ультиматумы, потому что он на них не реагирует, заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен. Поэтому был выбран инструмент долгосрочного давления - экономические ограничения.Официальный Париж считает, что Москва отправила в Стамбул "техническую делегацию" для того, чтобы избежать масштабные американские и европейские санкции. Переговоры в Стамбуле могут привести к прекращению огня, считает глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро. Однако он предостерег Украину, что можно понимать как прямое указание, от трех, по его словам, ловушек:"Мы также готовимся к санкциям, которые были бы масштабными, чтобы вынудить Владимира Путина начать эти мирные переговоры, если они будут продолжать уклоняться от них", - сказал он.Происходящее между Россией и Украиной - главная проблема, которая волнует всех, считает глава Госдепа США Марко Рубио. Президент США Дональд Трамп хочет прекратить этот военный конфликт, да и вообще предотвратить возникновение войн на планете. Поэтому американцы рассматривают НАТО как инструмент предотвращения войн."Повторюсь, военного решения российско-украинского конфликта не существует. Эта война закончится не военным путем, а дипломатическим. И чем скорее будет достигнуто соглашение о прекращении этой войны, тем меньше людей погибнет и тем меньше будет разрушений. И, в конечном счете, именно в этом заключается цель президента США", - сказал он.Затем участники сделали коллективную фотографию, и двери зала закрыли для прессы. Ближайшие несколько часов главы МИД стран НАТО проведут за обсуждениями не то Украины, не то будущего саммита Североатлантического альянса в Гааге в июне. А пока европейцы думают, что делать дальше, в Стамбуле у дворца Долмабахче собрались толпы журналистов. Здесь, как ожидается, состоятся российско-украинские переговоры. Российская делегация уже на месте, сообщили в МИД РФ. Об украинской делегации, как и ее составе, ничего не известно.Москва настроена серьезно. Смысл - устранить первопричины конфликта и выйти на установление долгосрочного и прочного мира.Владимир Зеленский с Украины, которого не звали ни на встречу дипломатов, ни на переговоры, встретится с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Беседа может состояться приблизительно в обед, после окончания натовского мероприятия. Предполагается, что российско-украинские переговоры могут начаться после этого.

https://ukraina.ru/20250515/kto-edet-v-stambul-i-chto-eto-znachit-glavnoe-na-utro-15-maya-1063140037.html

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Алексей Туманов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/0e/1055062694_0:0:801:800_100x100_80_0_0_71bd225133c6dc2fdcbf84cb1e09d0c9.jpg

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эксклюзив, рютте, владимир мединский, дональд трамп, турция, россия, украина, нато, мид