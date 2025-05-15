Тратить больше, чтобы по мостам шли танки. Что обсуждают главы МИД стран НАТО в Турции - 15.05.2025 Украина.ру
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Тратить больше, чтобы по мостам шли танки. Что обсуждают главы МИД стран НАТО в Турции
Тратить больше, чтобы по мостам шли танки. Что обсуждают главы МИД стран НАТО в Турции - 15.05.2025 Украина.ру
Тратить больше, чтобы по мостам шли танки. Что обсуждают главы МИД стран НАТО в Турции
Украина - главная проблема, которая волнует всех союзников по Североатлантическому альянсу
2025-05-15T12:09
2025-05-15T12:18
эксклюзив
рютте
владимир мединский
дональд трамп
турция
россия
украина
нато
мид
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В Анталье началась неформальная встреча глав МИД 32 стран НАТО, участники сделали ряд заявлений для прессы. Внутри военно-политического блока есть множество неразрешенных вопросов, в том числе о военно-техническом сотрудничестве между странами-членами. Несмотря на это, главы дипломатий европейских стран делали акцент на российско-украинском конфликте, антироссийских санкциях, мирных переговорах и Украине. Причем объявленая через СМИ тема встречи - подготовка к саммиту НАТО в июне в Гааге, на котором от союзников могут потребовать увеличить расходы до 5% ВВП.Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте перечислил основные вопросы, которые его волнуют: Россия и Китай, борьба с терроризмом и увеличение оборонных расходов стран альянса, Украина. Рютте отказался называть конкретные цифры, ссылаясь на необходимость НАТО готовить "средства и силы". По его словам, "русские могут через три-пять лет восстановить свои силы", и это воспринимается как угроза Европе."Мы должны тратить больше. И мы должны подумать о том, что мы можем сделать, чтобы убедиться, что у нас есть все необходимое для обороны. Например, чтобы убедиться, что мосты, да, существуют для того, чтобы мы с вами могли водить наши машины, но также, при необходимости, нужно убедиться, что мост выдержит танк. Таким образом, все эти расходы должны быть приняты во внимание", - сказал он.Россия и Украина зашли в тупик, из которого помог выйти президент США Дональд Трамп, сказал Рютте, но обе стороны "играют в мяч". В настоящее время все зависит от России, считает генсек НАТО. Турция играет большую роль в переговорном процессе, но что-то положительное, по мнению Рютте, может произойти только если "русские прибудут с соответствующей делегацией". В ближайшие пару недель, по его словам, возможны некоторые "прорывы"."Это очевидно. Россия сейчас направляет в Турцию на эти мирные переговоры делегацию более низкого уровня [чем Украина]", - сказал Рютте.Российскую делегацию на переговорах в Турции возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна назвал его "ультранационалистическим автором разных книг" и "никем в российской политике". Российская делегация во главе с Мединским - это пощечина, сказал он, будто первым подставил лицо под удар. К слову, Мединский уже возглавлял российскую делегацию на переговорах с Украиной в 2022 году, и тогда вопросов к уровню его представительства ни у кого не возникало."Наша официальная позиция заключается в том, что лучшая и наиболее эффективная гарантия безопасности в долгосрочной перспективе для Украины, а также для Европы важным является членство Украины в НАТО. Но мы еще не пришли к этому. Мы здесь даже не для того, чтобы заключить соглашение о прекращении огня и начать переговоры", - уточнил Цахкна.Первое - Украина, второе - что происходит в самом НАТО, рассказал о темах встречи глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде. В Североатлантическом альянсе настроены на повышение оборонных расходов, но для этого нужно убедиться в том, что инвестиции не будут направлены на устаревшие системы. Для этого, в том числе, рассматривается опыт украинского конфликта - по части применения беспилотников, искусственного интеллекта и других новых технологий, сказал он.А санкции - это всего лишь долгосрочная стратегия против России. В НАТО считают, что президенту РФ Владимиру Путину невозможно выдвигать какие-либо ультиматумы, потому что он на них не реагирует, заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен. Поэтому был выбран инструмент долгосрочного давления - экономические ограничения.Официальный Париж считает, что Москва отправила в Стамбул "техническую делегацию" для того, чтобы избежать масштабные американские и европейские санкции. Переговоры в Стамбуле могут привести к прекращению огня, считает глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро. Однако он предостерег Украину, что можно понимать как прямое указание, от трех, по его словам, ловушек:"Мы также готовимся к санкциям, которые были бы масштабными, чтобы вынудить Владимира Путина начать эти мирные переговоры, если они будут продолжать уклоняться от них", - сказал он.Происходящее между Россией и Украиной - главная проблема, которая волнует всех, считает глава Госдепа США Марко Рубио. Президент США Дональд Трамп хочет прекратить этот военный конфликт, да и вообще предотвратить возникновение войн на планете. Поэтому американцы рассматривают НАТО как инструмент предотвращения войн."Повторюсь, военного решения российско-украинского конфликта не существует. Эта война закончится не военным путем, а дипломатическим. И чем скорее будет достигнуто соглашение о прекращении этой войны, тем меньше людей погибнет и тем меньше будет разрушений. И, в конечном счете, именно в этом заключается цель президента США", - сказал он.Затем участники сделали коллективную фотографию, и двери зала закрыли для прессы. Ближайшие несколько часов главы МИД стран НАТО проведут за обсуждениями не то Украины, не то будущего саммита Североатлантического альянса в Гааге в июне. А пока европейцы думают, что делать дальше, в Стамбуле у дворца Долмабахче собрались толпы журналистов. Здесь, как ожидается, состоятся российско-украинские переговоры. Российская делегация уже на месте, сообщили в МИД РФ. Об украинской делегации, как и ее составе, ничего не известно.Москва настроена серьезно. Смысл - устранить первопричины конфликта и выйти на установление долгосрочного и прочного мира.Владимир Зеленский с Украины, которого не звали ни на встречу дипломатов, ни на переговоры, встретится с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Беседа может состояться приблизительно в обед, после окончания натовского мероприятия. Предполагается, что российско-украинские переговоры могут начаться после этого.
https://ukraina.ru/20250515/kto-edet-v-stambul-i-chto-eto-znachit-glavnoe-na-utro-15-maya-1063140037.html
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Алексей Туманов
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Алексей Туманов
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/0e/1055062694_0:0:801:800_100x100_80_0_0_71bd225133c6dc2fdcbf84cb1e09d0c9.jpg
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, рютте, владимир мединский, дональд трамп, турция, россия, украина, нато, мид
Эксклюзив, Рютте, Владимир Мединский, Дональд Трамп, Турция, Россия, Украина, НАТО, МИД

Тратить больше, чтобы по мостам шли танки. Что обсуждают главы МИД стран НАТО в Турции

12:09 15.05.2025 (обновлено: 12:18 15.05.2025)
 
© скриншотВстреча глав МИД стран НАТО в Анталье (Турция) 15 мая 2025 года
Встреча глав МИД стран НАТО в Анталье (Турция) 15 мая 2025 года
© скриншот
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Алексей Туманов
Алексей Туманов
корреспондент издания Украина.ру
Все материалы
Украина - главная проблема, которая волнует всех союзников по Североатлантическому альянсу
В Анталье началась неформальная встреча глав МИД 32 стран НАТО, участники сделали ряд заявлений для прессы. Внутри военно-политического блока есть множество неразрешенных вопросов, в том числе о военно-техническом сотрудничестве между странами-членами. Несмотря на это, главы дипломатий европейских стран делали акцент на российско-украинском конфликте, антироссийских санкциях, мирных переговорах и Украине. Причем объявленая через СМИ тема встречи - подготовка к саммиту НАТО в июне в Гааге, на котором от союзников могут потребовать увеличить расходы до 5% ВВП.
© commons.wikimedia.org / U.S. Secretary of Defense
- РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© commons.wikimedia.org / U.S. Secretary of Defense
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте перечислил основные вопросы, которые его волнуют: Россия и Китай, борьба с терроризмом и увеличение оборонных расходов стран альянса, Украина. Рютте отказался называть конкретные цифры, ссылаясь на необходимость НАТО готовить "средства и силы". По его словам, "русские могут через три-пять лет восстановить свои силы", и это воспринимается как угроза Европе.
"Мы должны тратить больше. И мы должны подумать о том, что мы можем сделать, чтобы убедиться, что у нас есть все необходимое для обороны. Например, чтобы убедиться, что мосты, да, существуют для того, чтобы мы с вами могли водить наши машины, но также, при необходимости, нужно убедиться, что мост выдержит танк. Таким образом, все эти расходы должны быть приняты во внимание", - сказал он.
Россия и Украина зашли в тупик, из которого помог выйти президент США Дональд Трамп, сказал Рютте, но обе стороны "играют в мяч". В настоящее время все зависит от России, считает генсек НАТО. Турция играет большую роль в переговорном процессе, но что-то положительное, по мнению Рютте, может произойти только если "русские прибудут с соответствующей делегацией". В ближайшие пару недель, по его словам, возможны некоторые "прорывы".
"Это очевидно. Россия сейчас направляет в Турцию на эти мирные переговоры делегацию более низкого уровня [чем Украина]", - сказал Рютте.
© POOL / Перейти в фотобанкПереговоры России и Украины в Стамбуле
Переговоры России и Украины в Стамбуле
© POOL
Перейти в фотобанк
Переговоры России и Украины в Стамбуле
Российскую делегацию на переговорах в Турции возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна назвал его "ультранационалистическим автором разных книг" и "никем в российской политике". Российская делегация во главе с Мединским - это пощечина, сказал он, будто первым подставил лицо под удар. К слову, Мединский уже возглавлял российскую делегацию на переговорах с Украиной в 2022 году, и тогда вопросов к уровню его представительства ни у кого не возникало.
"Наша официальная позиция заключается в том, что лучшая и наиболее эффективная гарантия безопасности в долгосрочной перспективе для Украины, а также для Европы важным является членство Украины в НАТО. Но мы еще не пришли к этому. Мы здесь даже не для того, чтобы заключить соглашение о прекращении огня и начать переговоры", - уточнил Цахкна.
Первое - Украина, второе - что происходит в самом НАТО, рассказал о темах встречи глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде. В Североатлантическом альянсе настроены на повышение оборонных расходов, но для этого нужно убедиться в том, что инвестиции не будут направлены на устаревшие системы. Для этого, в том числе, рассматривается опыт украинского конфликта - по части применения беспилотников, искусственного интеллекта и других новых технологий, сказал он.
© Фотохост-агентство РИА Новости / Перейти в фотобанкОбращение президента РФ В. Путина к представителям российских и зарубежных СМИ
Обращение президента РФ В. Путина к представителям российских и зарубежных СМИ
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в фотобанк
Обращение президента РФ В. Путина к представителям российских и зарубежных СМИ
А санкции - это всего лишь долгосрочная стратегия против России. В НАТО считают, что президенту РФ Владимиру Путину невозможно выдвигать какие-либо ультиматумы, потому что он на них не реагирует, заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен. Поэтому был выбран инструмент долгосрочного давления - экономические ограничения.
Официальный Париж считает, что Москва отправила в Стамбул "техническую делегацию" для того, чтобы избежать масштабные американские и европейские санкции. Переговоры в Стамбуле могут привести к прекращению огня, считает глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро. Однако он предостерег Украину, что можно понимать как прямое указание, от трех, по его словам, ловушек:
  • Переговоры ведутся без прекращение огня. Это может привести к провалу переговоров,
  • Демилитаризация Украины якобы означает лишение Киева гарантий безопасности,
  • Отмена санкций до окончания переговоров.
"Мы также готовимся к санкциям, которые были бы масштабными, чтобы вынудить Владимира Путина начать эти мирные переговоры, если они будут продолжать уклоняться от них", - сказал он.
© AP / Alex Brandon
- РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© AP / Alex Brandon
Происходящее между Россией и Украиной - главная проблема, которая волнует всех, считает глава Госдепа США Марко Рубио. Президент США Дональд Трамп хочет прекратить этот военный конфликт, да и вообще предотвратить возникновение войн на планете. Поэтому американцы рассматривают НАТО как инструмент предотвращения войн.
"Повторюсь, военного решения российско-украинского конфликта не существует. Эта война закончится не военным путем, а дипломатическим. И чем скорее будет достигнуто соглашение о прекращении этой войны, тем меньше людей погибнет и тем меньше будет разрушений. И, в конечном счете, именно в этом заключается цель президента США", - сказал он.
Затем участники сделали коллективную фотографию, и двери зала закрыли для прессы. Ближайшие несколько часов главы МИД стран НАТО проведут за обсуждениями не то Украины, не то будущего саммита Североатлантического альянса в Гааге в июне. А пока европейцы думают, что делать дальше, в Стамбуле у дворца Долмабахче собрались толпы журналистов. Здесь, как ожидается, состоятся российско-украинские переговоры. Российская делегация уже на месте, сообщили в МИД РФ. Об украинской делегации, как и ее составе, ничего не известно.
Москва настроена серьезно. Смысл - устранить первопричины конфликта и выйти на установление долгосрочного и прочного мира.
Владимир Зеленский с Украины, которого не звали ни на встречу дипломатов, ни на переговоры, встретится с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Беседа может состояться приблизительно в обед, после окончания натовского мероприятия. Предполагается, что российско-украинские переговоры могут начаться после этого.
Страны мира. Турция - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
09:28
Кто приехал в Стамбул и что это значит. Главное на утро 15 маяВ ночь на 15 мая президент России Владимир Путин подписал распоряжение "О составе делегации Российской Федерации для переговоров с Украиной"
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