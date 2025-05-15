Трамп “гадит” Европе: Дробницкий объяснил, почему переговоры в Стамбуле будут сорваны - 15.05.2025 Украина.ру
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Трамп “гадит” Европе: Дробницкий объяснил, почему переговоры в Стамбуле будут сорваны
Трамп “гадит” Европе: Дробницкий объяснил, почему переговоры в Стамбуле будут сорваны - 15.05.2025 Украина.ру
Трамп “гадит” Европе: Дробницкий объяснил, почему переговоры в Стамбуле будут сорваны
Так как президент США Дональд Трамп понял, что из-за европейцев ничего позитивного он сделать не может, то начал “гадить” Европе. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог, американист Дмитрий Дробницкий
2025-05-15T03:30
2025-05-15T03:30
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владимир путин
дмитрий дробницкий
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По его словам, встреча в Стамбуле, которая должна пройти в четверг, 15 мая, будет сорвана. Собеседник издания напомнил, что в сентябре будет заседание Конгресса по обсуждению бюджета, “соберут всех ястребов в палате представителей и Сенате и будут продавливать билль о помощи Украине”. Для этого все делается, считает политолог.Он отметил, что миротворческие усилия Трампа хороши в том, что восстанавливаются контакты между Россией и США. По крайней мере, позиция Москвы выслушивается, и, судя по всему, ее понимают, уточнил собеседник издания.“Трамп прекрасно понимает, что его враги от Британии, Франции, Германии до Украины. Но объявить об этом он не может, поэтому постоянно ставит себя в сложную позицию, которую непросто защищать с любой стороны”, — добавил американист.По его мнению, как только появляется антиевропейская инициатива, наподобие предложения Путина о переговорах, Трамп тут же ее поддерживает. Но реально создать условия для мира глава Белого дома не может, подчеркнул Дробницкий.“То есть он бы мог, но для этого надо объявлять Стармера, Макрона, фон дер Ляйен врагами, которые втягивают США в конфликт с ядерной державой, грозящий Америке неприемлемым ущербом. Это действия против США, поэтому Зеленского в розыск, посла Франции выслать. А если кто-то в Конгрессе не осудит этих людей, ими займется ФБР, которое бы выяснило, как Зеленский им платит. Так это могло бы выглядеть”, — резюмировал политолог.Полный текст интервью Дмитрия Дробницкого: Если Трамп не объявит Украину и Европу своими врагами, он рискует потерять власть читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250513/uspet-za-sutki-es-dostal-iz-rukava-malayziyskiy-tuz-ili-kak-mukhlevat-s-chuzhoy-kolodoy-1063084440.html
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новости, сша, европа, украина, дональд трамп, владимир путин, дмитрий дробницкий, владимир зеленский
Новости, США, Европа, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин, Дмитрий Дробницкий, Владимир Зеленский

Трамп “гадит” Европе: Дробницкий объяснил, почему переговоры в Стамбуле будут сорваны

03:30 15.05.2025
 
© AP / Alex Brandon
- РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© AP / Alex Brandon
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Так как президент США Дональд Трамп понял, что из-за европейцев ничего позитивного он сделать не может, то начал “гадить” Европе. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог, американист Дмитрий Дробницкий
По его словам, встреча в Стамбуле, которая должна пройти в четверг, 15 мая, будет сорвана. Собеседник издания напомнил, что в сентябре будет заседание Конгресса по обсуждению бюджета, “соберут всех ястребов в палате представителей и Сенате и будут продавливать билль о помощи Украине”. Для этого все делается, считает политолог.
“Коалиция желающих” стала давить на Трампа, чтобы он присоединился к требованию 30-дневного перемирия. Президент США понял, что из-за европейцев ничего позитивного сделать не сможет, поэтому начал гадить Европе. Они выкидывают план 30-дневного перемирия, принуждения [российского лидера Владимира] Путина к миру, а Трамп говорит, что Украина должна немедленно последовать предложению президента РФ, чем обнуляется весь киевский саммит”, — заявил Дробницкий.
Он отметил, что миротворческие усилия Трампа хороши в том, что восстанавливаются контакты между Россией и США. По крайней мере, позиция Москвы выслушивается, и, судя по всему, ее понимают, уточнил собеседник издания.
“Трамп прекрасно понимает, что его враги от Британии, Франции, Германии до Украины. Но объявить об этом он не может, поэтому постоянно ставит себя в сложную позицию, которую непросто защищать с любой стороны”, — добавил американист.
По его мнению, как только появляется антиевропейская инициатива, наподобие предложения Путина о переговорах, Трамп тут же ее поддерживает. Но реально создать условия для мира глава Белого дома не может, подчеркнул Дробницкий.
“То есть он бы мог, но для этого надо объявлять Стармера, Макрона, фон дер Ляйен врагами, которые втягивают США в конфликт с ядерной державой, грозящий Америке неприемлемым ущербом. Это действия против США, поэтому Зеленского в розыск, посла Франции выслать. А если кто-то в Конгрессе не осудит этих людей, ими займется ФБР, которое бы выяснило, как Зеленский им платит. Так это могло бы выглядеть”, — резюмировал политолог.
13 мая, 18:42
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Полный текст интервью Дмитрия Дробницкого: Если Трамп не объявит Украину и Европу своими врагами, он рискует потерять власть читайте на сайте Украина.ру.
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Заголовок открываемого материала
03:41Стамбульский раунд переговоров. На чём остановились Россия и Украина и что изменилось с тех пор
03:30Трамп “гадит” Европе: Дробницкий объяснил, почему переговоры в Стамбуле будут сорваны
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