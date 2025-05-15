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Сибига донес до Рубио видение Зеленского относительно мирных усилий
Сибига донес до Рубио видение Зеленского относительно мирных усилий - 15.05.2025 Украина.ру
Сибига донес до Рубио видение Зеленского относительно мирных усилий
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на своей странице в соцсети X заявил, что встретился в турецкой Анталье с госсекретарем США Марко Рубио и сенатором Линдси Грэмом* и обсудил с ними вопросы, связанные с "мирными усилиями"
2025-05-15T08:31
2025-05-15T08:31
2025-05-15T08:31
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"Я встретился с Марко Рубио и Линдси Грэмом в Анталье, чтобы разъяснить видение... Владимира Зеленского относительно дальнейших мирных усилий и скоординировать позиции в течение этой критически важной недели. Мы подробно обсудили логику дальнейших шагов и обменялись нашими подходами. Я подтвердил твердую и последовательную приверженность Украины мирным усилиям президента (США Дональда - ред.) Трампа и поблагодарил США за их участие", - написал Сибига.Подробнее о грядущих российско-украинских переговорах - в материале Татьяны Стоянович США пришлось вникнуть в позицию России. Чего ожидать от переговоров в Стамбуле на сайте Украина.ру.* Внесен в РФ в список террористов и экстремистов.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, сша, украина, марко рубио, россия, трамп и зеленский, владимир зеленский
Новости, США, Украина, Марко Рубио, Россия, Трамп и Зеленский, Владимир Зеленский
Сибига донес до Рубио видение Зеленского относительно мирных усилий
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на своей странице в соцсети X заявил, что встретился в турецкой Анталье с госсекретарем США Марко Рубио и сенатором Линдси Грэмом* и обсудил с ними вопросы, связанные с "мирными усилиями"
"Я встретился с Марко Рубио и Линдси Грэмом в Анталье, чтобы разъяснить видение... Владимира Зеленского относительно дальнейших мирных усилий и скоординировать позиции в течение этой критически важной недели. Мы подробно обсудили логику дальнейших шагов и обменялись нашими подходами. Я подтвердил твердую и последовательную приверженность Украины мирным усилиям президента (США Дональда - ред.) Трампа и поблагодарил США за их участие", - написал Сибига.
Подробнее о грядущих российско-украинских переговорах - в материале Татьяны Стоянович США пришлось вникнуть в позицию России. Чего ожидать от переговоров в Стамбуле на сайте Украина.ру.
* Внесен в РФ в список террористов и экстремистов.