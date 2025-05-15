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Рубио раскрыл подход Трампа к урегулированию украинского конфликта

Рубио раскрыл подход Трампа к урегулированию украинского конфликта - 15.05.2025 Украина.ру

Рубио раскрыл подход Трампа к урегулированию украинского конфликта

Госсекретарь США Марко Рубио на полях неформальной встречи глав МИД стран НАТО заявил, что американский президент Дональд Трамп хочет окончания конфликта на Украине и открыт к любому механизму, который приведет к урегулированию на Украине

2025-05-15T10:21

2025-05-15T10:21

2025-05-15T10:50

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"Президент США был предельно ясен - он хочет, чтобы... (конфликт - ред.) закончился... Он открыт к любому механизму, который приведет... к миру... Мы хотим видеть прогресс. Какой бы механизм ни вырисовывался или какой бы процесс ни происходил - мы открыты к конструктивному (диалогу - ред.) и к тому, чтобы быть полезными в любом ключе для того, чтобы прекратить конфликт", - сказал РубиоВ то же время агентство Reuters писало, что Трамп решил не ехать в Турцию для участия в переговорах между Россией и Украиной.Однако позже на встрече с предпринимателями в Дохе американский лидер уточнил, что готов присоединиться к переговорам по урегулированию конфликта на Украине в Турции, если это потребуется.Подробнее о грядущих переговорах - в материале Татьяны Стоянович США пришлось вникнуть в позицию России. Чего ожидать от переговоров в Стамбуле на сайте Украина.ру.

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новости, сша, марко рубио, россия, украина, дональд трамп, мид, нато