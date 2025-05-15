Песков ответил на вопрос о присутствии Путина на переговорах в Турции - 15.05.2025 Украина.ру
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Песков ответил на вопрос о присутствии Путина на переговорах в Турции
Песков ответил на вопрос о присутствии Путина на переговорах в Турции - 15.05.2025 Украина.ру
Песков ответил на вопрос о присутствии Путина на переговорах в Турции
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ответил на вопрос, есть ли шанс, что президент РФ Владимир Путин будет присутствовать на переговорах с Украиной в Турции, передает телеканал CNN
2025-05-15T12:40
2025-05-15T12:47
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"Нет", - сказал Песков.В свою очередь президент США Дональд Трамп в ходе своего визита в Катар подтвердил, что не ожидал присутствия президента России Владимира Путина на переговорах.На днях российский лидер предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня.РИА Новости писало, что переговоры между делегациями РФ и Украины пройдут в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула.Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.Подробнее о грядущих переговорах - в материале Татьяны Стоянович США пришлось вникнуть в позицию России. Чего ожидать от переговоров в Стамбуле на сайте Украина.ру.
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новости, россия, владимир путин, украина, турция, дмитрий песков, дональд трамп
Новости, Россия, Владимир Путин, Украина, Турция, Дмитрий Песков, Дональд Трамп

Песков ответил на вопрос о присутствии Путина на переговорах в Турции

12:40 15.05.2025 (обновлено: 12:47 15.05.2025)
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ответил на вопрос, есть ли шанс, что президент РФ Владимир Путин будет присутствовать на переговорах с Украиной в Турции, передает телеканал CNN
"Нет", - сказал Песков.
В свою очередь президент США Дональд Трамп в ходе своего визита в Катар подтвердил, что не ожидал присутствия президента России Владимира Путина на переговорах.
"Я не ожидал (участия Путина- ред.) Я даже сказал: зачем ему ехать, если я не еду?", - сказал Трамп.
На днях российский лидер предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня.
РИА Новости писало, что переговоры между делегациями РФ и Украины пройдут в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула.
Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
Подробнее о грядущих переговорах - в материале Татьяны Стоянович США пришлось вникнуть в позицию России. Чего ожидать от переговоров в Стамбуле на сайте Украина.ру.
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