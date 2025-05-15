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Песков ответил на вопрос о присутствии Путина на переговорах в Турции

Песков ответил на вопрос о присутствии Путина на переговорах в Турции - 15.05.2025 Украина.ру

Песков ответил на вопрос о присутствии Путина на переговорах в Турции

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ответил на вопрос, есть ли шанс, что президент РФ Владимир Путин будет присутствовать на переговорах с Украиной в Турции, передает телеканал CNN

2025-05-15T12:40

2025-05-15T12:40

2025-05-15T12:47

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"Нет", - сказал Песков.В свою очередь президент США Дональд Трамп в ходе своего визита в Катар подтвердил, что не ожидал присутствия президента России Владимира Путина на переговорах.На днях российский лидер предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня.РИА Новости писало, что переговоры между делегациями РФ и Украины пройдут в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула.Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.Подробнее о грядущих переговорах - в материале Татьяны Стоянович США пришлось вникнуть в позицию России. Чего ожидать от переговоров в Стамбуле на сайте Украина.ру.

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новости, россия, владимир путин, украина, турция, дмитрий песков, дональд трамп