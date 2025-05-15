https://ukraina.ru/20250515/ischenko-o-selskikh-pereselentsakh-na-ukraine-govorit-po-russki-oni-nauchilis-bystree-chem-dumat-1063165271.html
Ищенко о сельских переселенцах на Украине: говорить по-русски они научились быстрее, чем думать
Ищенко о сельских переселенцах на Украине: говорить по-русски они научились быстрее, чем думать - 15.05.2025 Украина.ру
Ищенко о сельских переселенцах на Украине: говорить по-русски они научились быстрее, чем думать
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" высказал своё мнение о переговорном процессе в Стамбуле, а также объяснил с... Украина.ру, 15.05.2025
2025-05-15T19:16
2025-05-15T19:16
2025-05-15T19:16
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Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" высказал своё мнение о переговорном процессе в Стамбуле, а также объяснил с точки зрения истории, существует ли национальная идентичность на Украине: 00:16 - О переговорах в Стамбуле: возможно ли договориться? 01:21 - Нужна ли Европа на переговорах по Украине? 02:54 – Об общественном мнении на Украине; 07:04 - О национальной идентичности населения Украины и сельских переселенцах; 25:57 – Самоидентичность: решает народ или государство? ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" высказал своё мнение о переговорном процессе в Стамбуле, а также объяснил с точки зрения истории, существует ли национальная идентичность на Украине:
00:16 - О переговорах в Стамбуле: возможно ли договориться?
01:21 - Нужна ли Европа на переговорах по Украине?
02:54 – Об общественном мнении на Украине;
07:04 - О национальной идентичности населения Украины и сельских переселенцах;
25:57 – Самоидентичность: решает народ или государство?
ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko