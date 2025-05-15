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Ищенко о сельских переселенцах на Украине: говорить по-русски они научились быстрее, чем думать

Ищенко о сельских переселенцах на Украине: говорить по-русски они научились быстрее, чем думать - 15.05.2025 Украина.ру

Ищенко о сельских переселенцах на Украине: говорить по-русски они научились быстрее, чем думать

Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" высказал своё мнение о переговорном процессе в Стамбуле, а также объяснил с... Украина.ру, 15.05.2025

2025-05-15T19:16

2025-05-15T19:16

2025-05-15T19:16

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Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" высказал своё мнение о переговорном процессе в Стамбуле, а также объяснил с точки зрения истории, существует ли национальная идентичность на Украине: 00:16 - О переговорах в Стамбуле: возможно ли договориться? 01:21 - Нужна ли Европа на переговорах по Украине? 02:54 – Об общественном мнении на Украине; 07:04 - О национальной идентичности населения Украины и сельских переселенцах; 25:57 – Самоидентичность: решает народ или государство? ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko

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