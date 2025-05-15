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Глава делегации России в Турции рассказал о смысле переговоров

Глава делегации России в Турции рассказал о смысле переговоров - 15.05.2025 Украина.ру

Глава делегации России в Турции рассказал о смысле переговоров

Смысл предложенных президентом России прямых переговоров с делегацией Украины – выйти на установление долгосрочного и прочного мира, устранив первопричины конфликта. Об этом 15 мая заявил помощник президента, глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский.

2025-05-15T14:19

2025-05-15T14:19

2025-05-15T14:19

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"Прибыли в Стамбул по поручению президента. Как было обещано – 15 мая.Настроены на серьезную профессиональную работу", - сообщил Мединский.Он также подтвердил в своём телеграм-канале ранее обозначенную Владимиром Путиным идею переговоров с делегацией из Киева.Ранее, в ночь на 11 мая президент России Владимир Путин выступил с предложением начать 15 мая в Стамбуле переговоры по урегулированию вооружённого конфликта на Украине. Российский лидер подчеркнул, что Москва настроена на серьёзные переговоры и устранение первопричин конфликта с выходом на установление долгосрочного прочного мира.Тем временем Путин vs Зеленский: Захарова ответила изданию Украина.ру, будет ли тет-а-тет

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