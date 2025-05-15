Путин vs Зеленский: Захарова ответила изданию Украина.ру, будет ли тет-а-тет
14:00 15.05.2025 (обновлено: 14:44 15.05.2025)
Путин и Зеленский
Информацией о том, может ли состояться личная встреча президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского, располагает аппарат главы российского государства. Такой ответ на соответствующий вопрос журналистов изданию Украина.ру на брифинге для СМИ дала официальный представитель МИД России Мария Захарова
Тогда же Путин подчеркнул, что президентскую легитимность Зеленского, которая истекла в мае 2024-го нельзя восстановить "никакими ухищрениями", а отмена президентских выборов - "спектакль". Однако, заострил внимание лидер РФ, на Украине все еще есть легитимные власти в соответствии с Конституцией Украины, а значит есть с кем вести переговоры.
Согласно украинскому законодательству, в случае отсутствия в стране легитимно избранного в результате демократических выборов главы государства, его обязанности временно должен исполнять спикер Верховной Рады. В настоящее время эту должность занимает Руслан Стефанчук.
17 марта, 16:49"Клоун, ларёчник и их подаваны": Дубинский оценил легитимность переговорной группы ЗеленскогоПредставлять Украину на мирных переговорах может только парламент, но не переговорная группа Владимира Зеленского. Об этом в своем телеграм-канале 17 марта написал находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский
Ранее в интервью изданию Украина.ру политолог Александр Каргин отметил, что Европа очевидно стремится сорвать переговоры России и Украины, используя Зеленского как марионетку.
"Я думаю, Зеленский прекрасно понимает: маловероятно, что Путин поедет с ним встречаться в четверг в Стамбул. Это просто попытка главы киевского режима заявить какое-то условие, которое сделает начало переговорного процесса невозможным. Ведь всем известно, что любые переговоры начинаются со встреч специализированных групп. Кроме того, Зеленский нелегитимен. В качестве кого он будет участвовать в этих переговорах, если не является президентом Украины?" - отметил он в интервью О встрече в Стамбуле: Зеленский уничтожает начало переговорного процесса.
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