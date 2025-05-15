https://ukraina.ru/20250515/putina-vs-zelenskiy-zakharova-otvetila-izdaniyu-ukrainaru-budet-li-tet-a-tet-1063150698.html

Путин vs Зеленский: Захарова ответила изданию Украина.ру, будет ли тет-а-тет

Путин vs Зеленский: Захарова ответила изданию Украина.ру, будет ли тет-а-тет - 15.05.2025 Украина.ру

Путин vs Зеленский: Захарова ответила изданию Украина.ру, будет ли тет-а-тет

Информацией о том, может ли состояться личная встреча президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского, располагает аппарат главы российского государства. Такой ответ на соответствующий вопрос журналистов изданию Украина.ру на брифинге для СМИ дала официальный представитель МИД России Мария Захарова

2025-05-15T14:00

2025-05-15T14:00

2025-05-15T14:44

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Летом прошлого года, когда Путин в очередной раз напоминал Киеву, что Москва готова к переговорам, лидер РФ подчеркнул: пора "перевернуть трагическую страницу истории и постепенно восстанавливать отношения с Украиной и Европой".Тогда же Путин подчеркнул, что президентскую легитимность Зеленского, которая истекла в мае 2024-го нельзя восстановить "никакими ухищрениями", а отмена президентских выборов - "спектакль". Однако, заострил внимание лидер РФ, на Украине все еще есть легитимные власти в соответствии с Конституцией Украины, а значит есть с кем вести переговоры.Согласно украинскому законодательству, в случае отсутствия в стране легитимно избранного в результате демократических выборов главы государства, его обязанности временно должен исполнять спикер Верховной Рады. В настоящее время эту должность занимает Руслан Стефанчук.Ранее в интервью изданию Украина.ру политолог Александр Каргин отметил, что Европа очевидно стремится сорвать переговоры России и Украины, используя Зеленского как марионетку."Я думаю, Зеленский прекрасно понимает: маловероятно, что Путин поедет с ним встречаться в четверг в Стамбул. Это просто попытка главы киевского режима заявить какое-то условие, которое сделает начало переговорного процесса невозможным. Ведь всем известно, что любые переговоры начинаются со встреч специализированных групп. Кроме того, Зеленский нелегитимен. В качестве кого он будет участвовать в этих переговорах, если не является президентом Украины?" - отметил он в интервью О встрече в Стамбуле: Зеленский уничтожает начало переговорного процесса.

https://ukraina.ru/20250317/1061855492.html

https://ukraina.ru/20250515/lavrov-nazval-intrigoy-sobytiya-vokrug-peregovorov-po-ukraine-1063147633.html

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Анна Черкасова

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