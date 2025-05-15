Путин vs Зеленский: Захарова ответила изданию Украина.ру, будет ли тет-а-тет - 15.05.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250515/putina-vs-zelenskiy-zakharova-otvetila-izdaniyu-ukrainaru-budet-li-tet-a-tet-1063150698.html
Путин vs Зеленский: Захарова ответила изданию Украина.ру, будет ли тет-а-тет
Путин vs Зеленский: Захарова ответила изданию Украина.ру, будет ли тет-а-тет - 15.05.2025 Украина.ру
Путин vs Зеленский: Захарова ответила изданию Украина.ру, будет ли тет-а-тет
Информацией о том, может ли состояться личная встреча президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского, располагает аппарат главы российского государства. Такой ответ на соответствующий вопрос журналистов изданию Украина.ру на брифинге для СМИ дала официальный представитель МИД России Мария Захарова
2025-05-15T14:00
2025-05-15T14:44
новости
эксклюзив
мария захарова
владимир путин
владимир зеленский
встреча
мид рф
президент
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/0b/1049310464_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_234fdd34987af16465855d1be12ea148.jpg
Летом прошлого года, когда Путин в очередной раз напоминал Киеву, что Москва готова к переговорам, лидер РФ подчеркнул: пора "перевернуть трагическую страницу истории и постепенно восстанавливать отношения с Украиной и Европой".Тогда же Путин подчеркнул, что президентскую легитимность Зеленского, которая истекла в мае 2024-го нельзя восстановить "никакими ухищрениями", а отмена президентских выборов - "спектакль". Однако, заострил внимание лидер РФ, на Украине все еще есть легитимные власти в соответствии с Конституцией Украины, а значит есть с кем вести переговоры.Согласно украинскому законодательству, в случае отсутствия в стране легитимно избранного в результате демократических выборов главы государства, его обязанности временно должен исполнять спикер Верховной Рады. В настоящее время эту должность занимает Руслан Стефанчук.Ранее в интервью изданию Украина.ру политолог Александр Каргин отметил, что Европа очевидно стремится сорвать переговоры России и Украины, используя Зеленского как марионетку."Я думаю, Зеленский прекрасно понимает: маловероятно, что Путин поедет с ним встречаться в четверг в Стамбул. Это просто попытка главы киевского режима заявить какое-то условие, которое сделает начало переговорного процесса невозможным. Ведь всем известно, что любые переговоры начинаются со встреч специализированных групп. Кроме того, Зеленский нелегитимен. В качестве кого он будет участвовать в этих переговорах, если не является президентом Украины?" - отметил он в интервью О встрече в Стамбуле: Зеленский уничтожает начало переговорного процесса.
https://ukraina.ru/20250317/1061855492.html
https://ukraina.ru/20250515/lavrov-nazval-intrigoy-sobytiya-vokrug-peregovorov-po-ukraine-1063147633.html
россия
украина
стамбул
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Анна Черкасова
Анна Черкасова
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/0b/1049310464_117:0:1216:824_1920x0_80_0_0_2594a985152f5210854f33a477fdccf5.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, эксклюзив, мария захарова, владимир путин, владимир зеленский, встреча, мид рф, президент, россия, украина, стамбул, украина.ру, верховная рада, легитимность
Новости, Эксклюзив, Мария Захарова, Владимир Путин, Владимир Зеленский, встреча, МИД РФ, президент, Россия, Украина, Стамбул, Украина.ру, Верховная Рада, легитимность

Путин vs Зеленский: Захарова ответила изданию Украина.ру, будет ли тет-а-тет

14:00 15.05.2025 (обновлено: 14:44 15.05.2025)
 
Путин и Зеленский
Путин и Зеленский
Читать в
ДзенTelegram
Анна
Черкасова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Марина
Полякова
автор Украина.ру
Все материалы
Информацией о том, может ли состояться личная встреча президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского, располагает аппарат главы российского государства. Такой ответ на соответствующий вопрос журналистов изданию Украина.ру на брифинге для СМИ дала официальный представитель МИД России Мария Захарова
Летом прошлого года, когда Путин в очередной раз напоминал Киеву, что Москва готова к переговорам, лидер РФ подчеркнул: пора "перевернуть трагическую страницу истории и постепенно восстанавливать отношения с Украиной и Европой".
Тогда же Путин подчеркнул, что президентскую легитимность Зеленского, которая истекла в мае 2024-го нельзя восстановить "никакими ухищрениями", а отмена президентских выборов - "спектакль". Однако, заострил внимание лидер РФ, на Украине все еще есть легитимные власти в соответствии с Конституцией Украины, а значит есть с кем вести переговоры.
Согласно украинскому законодательству, в случае отсутствия в стране легитимно избранного в результате демократических выборов главы государства, его обязанности временно должен исполнять спикер Верховной Рады. В настоящее время эту должность занимает Руслан Стефанчук.
17 марта, 16:49
"Клоун, ларёчник и их подаваны": Дубинский оценил легитимность переговорной группы ЗеленскогоПредставлять Украину на мирных переговорах может только парламент, но не переговорная группа Владимира Зеленского. Об этом в своем телеграм-канале 17 марта написал находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский
Ранее в интервью изданию Украина.ру политолог Александр Каргин отметил, что Европа очевидно стремится сорвать переговоры России и Украины, используя Зеленского как марионетку.
"Я думаю, Зеленский прекрасно понимает: маловероятно, что Путин поедет с ним встречаться в четверг в Стамбул. Это просто попытка главы киевского режима заявить какое-то условие, которое сделает начало переговорного процесса невозможным. Ведь всем известно, что любые переговоры начинаются со встреч специализированных групп. Кроме того, Зеленский нелегитимен. В качестве кого он будет участвовать в этих переговорах, если не является президентом Украины?" - отметил он в интервью О встрече в Стамбуле: Зеленский уничтожает начало переговорного процесса.
- РИА Новости, 1920, 15.05.2025
13:01
Лавров назвал интригой события вокруг переговоров по УкраинеГлава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Дипломатического клуба назвал интригой разворачивающиеся в Стамбуле события вокруг переговоров по Украине
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиЭксклюзивМария ЗахароваВладимир ПутинВладимир ЗеленскийвстречаМИД РФпрезидентРоссияУкраинаСтамбулУкраина.руВерховная Радалегитимность
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:39Франция грозит России новыми санкциями: не то из-за Эстонии, не то для Украины
15:17В МИД России рассказали, что остаётся приоритетом ОДКБ
14:59"Чистый нацизм": глава МИД РФ рассказал о первопричинах СВО на Украине
14:49"Ряженые на похоронах Украины": Захарова о чете Зеленских в вышиванках
14:44Стамбульский адрес - уступка Киеву? Захарова ответила на вопрос издания Украина.ру
14:36Зеленский назвал "бутафорской" делегацию РФ. Захарова и Лавров ответили
14:19Глава делегации России в Турции рассказал о смысле переговоров
14:15Ситуация меняется каждый час! О встрече в Стамбуле и приоритете политики над экономикой — Силаков
14:11Переговоры вокруг Украины будут сложными - Лавров
14:00Путин vs Зеленский: Захарова ответила изданию Украина.ру, будет ли тет-а-тет
13:43"У нас будет несколько часов": Зеленский рассказал, чем займётся в Турции
13:27Анатолий Вассерман: Если России придется уничтожить Украину военным путем, Трамп рискует потерять власть
13:26Обезврежено свыше 392 тыс взрывоопасных предметов в Курской области – Хинштейн
13:21Константин Басюк: Маргелов в 1944 году освобождал Херсон, освободит еще один раз, теперь вместе с нами
13:13Возвращение к углю. Почему Донбасс должен стать стратегическим резервом российской энергетики
13:09Мирные жители российских регионов получили ранения в результате атак дронов ВСУ
13:08Настрой на переговорах, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 15 мая
13:01Лавров назвал интригой события вокруг переговоров по Украине
12:59Украинский дрон атаковал гражданский автомобиль в Курской области: двое мужчин в больнице
12:43Зеленский прибыл в Анкару на переговоры с Эрдоганом
Лента новостейМолния