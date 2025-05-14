Зеленский объявил европейским лидерам ситуацию SOS: Царев о переговорах в Стамбуле
© X / Donald Tusk
© X / Donald Tusk
Владимир Зеленский не имеет права не появляться в Стамбуле после ультиматума, который ему выдвинул президент США Дональд Трамп. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился депутат Верховной Рады IV-VII созывов Олег Царев
По его словам, США уже получили от Зеленского все, что хотели. Ресурсная сделка подписана и ратифицирована, напомнил собеседник издания. Он заявил, что если Зеленский не захочет прекращать войну, у Трампа будут развязаны руки.
“Как только США заключили с Украиной ресурсную сделку, Трамп оказался на развилке: или дожимать Зеленского за счет прекращения поставок оружия и персональных санкций против него и его окружения, или дистанцироваться от украинского конфликта, оставив все России”, — считает Царев.
Он также отметил, что США могут не только покинуть посреднический пост, но и заблокировать помощь Украине от Евросоюза через премьер-министров Венгрии и Словакии Виктора Орбана и Роберта Фицо.
“Зеленский это понимает, поэтому у него такая нервная реакция. И именно поэтому европейские лидеры, побросав все дела, поехали на Украину. "Ситуация HELP, ситуация SOS", — заключил собеседник издания.
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Полный текст интервью Олега Царева: Трамп получил от Украины все, что хотел, поэтому будет дожимать Зеленского читайте на сайте Украина.ру.
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