https://ukraina.ru/20250514/zelenskiy-obyavil-evropeyskim-lideram-situatsiyu-sos-tsarev-o-peregovorakh-v-stambule-1063104215.html

Зеленский объявил европейским лидерам ситуацию SOS: Царев о переговорах в Стамбуле

Зеленский объявил европейским лидерам ситуацию SOS: Царев о переговорах в Стамбуле - 14.05.2025 Украина.ру

Зеленский объявил европейским лидерам ситуацию SOS: Царев о переговорах в Стамбуле

Владимир Зеленский не имеет права не появляться в Стамбуле после ультиматума, который ему выдвинул президент США Дональд Трамп. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился депутат Верховной Рады IV-VII созывов Олег Царев

2025-05-14T06:00

2025-05-14T06:00

2025-05-14T06:00

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По его словам, США уже получили от Зеленского все, что хотели. Ресурсная сделка подписана и ратифицирована, напомнил собеседник издания. Он заявил, что если Зеленский не захочет прекращать войну, у Трампа будут развязаны руки.Он также отметил, что США могут не только покинуть посреднический пост, но и заблокировать помощь Украине от Евросоюза через премьер-министров Венгрии и Словакии Виктора Орбана и Роберта Фицо.“Зеленский это понимает, поэтому у него такая нервная реакция. И именно поэтому европейские лидеры, побросав все дела, поехали на Украину. "Ситуация HELP, ситуация SOS", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Олега Царева: Трамп получил от Украины все, что хотел, поэтому будет дожимать Зеленского читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250513/uspet-za-sutki-es-dostal-iz-rukava-malayziyskiy-tuz-ili-kak-mukhlevat-s-chuzhoy-kolodoy-1063084440.html

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