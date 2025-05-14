Зеленский объявил европейским лидерам ситуацию SOS: Царев о переговорах в Стамбуле - 14.05.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250514/zelenskiy-obyavil-evropeyskim-lideram-situatsiyu-sos-tsarev-o-peregovorakh-v-stambule-1063104215.html
Зеленский объявил европейским лидерам ситуацию SOS: Царев о переговорах в Стамбуле
Зеленский объявил европейским лидерам ситуацию SOS: Царев о переговорах в Стамбуле - 14.05.2025 Украина.ру
Зеленский объявил европейским лидерам ситуацию SOS: Царев о переговорах в Стамбуле
Владимир Зеленский не имеет права не появляться в Стамбуле после ультиматума, который ему выдвинул президент США Дональд Трамп. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился депутат Верховной Рады IV-VII созывов Олег Царев
2025-05-14T06:00
2025-05-14T06:00
новости
сша
украина
стамбул
владимир зеленский
трамп и зеленский
дональд трамп
ес
европа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/0c/1063051388_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_8763989af97b9c8cd802b38d1a7052cd.jpg
По его словам, США уже получили от Зеленского все, что хотели. Ресурсная сделка подписана и ратифицирована, напомнил собеседник издания. Он заявил, что если Зеленский не захочет прекращать войну, у Трампа будут развязаны руки.Он также отметил, что США могут не только покинуть посреднический пост, но и заблокировать помощь Украине от Евросоюза через премьер-министров Венгрии и Словакии Виктора Орбана и Роберта Фицо.“Зеленский это понимает, поэтому у него такая нервная реакция. И именно поэтому европейские лидеры, побросав все дела, поехали на Украину. "Ситуация HELP, ситуация SOS", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Олега Царева: Трамп получил от Украины все, что хотел, поэтому будет дожимать Зеленского читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250513/uspet-za-sutki-es-dostal-iz-rukava-malayziyskiy-tuz-ili-kak-mukhlevat-s-chuzhoy-kolodoy-1063084440.html
сша
украина
стамбул
европа
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/0c/1063051388_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_7b4048e1b7c0fe1a832723b2c2924a08.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, украина, стамбул, владимир зеленский, трамп и зеленский, дональд трамп, ес, европа
Новости, США, Украина, Стамбул, Владимир Зеленский, Трамп и Зеленский, Дональд Трамп, ЕС, Европа

Зеленский объявил европейским лидерам ситуацию SOS: Царев о переговорах в Стамбуле

06:00 14.05.2025
 
© X / Donald Tusk
- РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© X / Donald Tusk
Читать в
ДзенTelegram
Владимир Зеленский не имеет права не появляться в Стамбуле после ультиматума, который ему выдвинул президент США Дональд Трамп. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился депутат Верховной Рады IV-VII созывов Олег Царев
По его словам, США уже получили от Зеленского все, что хотели. Ресурсная сделка подписана и ратифицирована, напомнил собеседник издания. Он заявил, что если Зеленский не захочет прекращать войну, у Трампа будут развязаны руки.
“Как только США заключили с Украиной ресурсную сделку, Трамп оказался на развилке: или дожимать Зеленского за счет прекращения поставок оружия и персональных санкций против него и его окружения, или дистанцироваться от украинского конфликта, оставив все России”, — считает Царев.
Он также отметил, что США могут не только покинуть посреднический пост, но и заблокировать помощь Украине от Евросоюза через премьер-министров Венгрии и Словакии Виктора Орбана и Роберта Фицо.
Зеленский это понимает, поэтому у него такая нервная реакция. И именно поэтому европейские лидеры, побросав все дела, поехали на Украину. "Ситуация HELP, ситуация SOS", — заключил собеседник издания.
Вчера, 18:42
Успеть за сутки: ЕС достал из рукава "малайзийский туз", или Как мухлевать с чужой колодойНидерланды и Австралия потребовали у Международной организации гражданской авиации (ИКАО) "приказать" Москве начать переговоры о потерпевшем в 2014 году крушение в Донбассе лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines, выполнявшего рейс МН17. Основание - накануне вечером ИКАО признал Россию виновной в падении борта
Полный текст интервью Олега Царева: Трамп получил от Украины все, что хотел, поэтому будет дожимать Зеленского читайте на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиСШАУкраинаСтамбулВладимир ЗеленскийТрамп и ЗеленскийДональд ТрампЕСЕвропа
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:00Зеленский объявил европейским лидерам ситуацию SOS: Царев о переговорах в Стамбуле
05:45Позывной "Енисей": Нынешняя война – это война очкариков. Будущие войны – это войны боевых роботов
05:30Александр Каргин о встрече в Стамбуле: Зеленский уничтожает начало переговорного процесса
05:23Призывает к коллективной ответственности русских и переживает за США. Чем занимается Арсений Яценюк
05:13Миллиарды взяток "людоловам" и Telegram, как враг украинской нации. Что обсуждают украинские элиты
05:00Какой Туск, такой и Гливице. Варшава сделала очередной шаг к разрыву дипломатических отношений с Москвой
05:00"Ситуация патовая": Копылов о том, почему расширение фронта обернулось для Киева огромными потерями
04:55Я хочу, чтобы у ветеранов СВО был "красный угол". Захар Прилепин о первом в РФ патриотическом театре
04:47Ультиматум отчаяния. Эксперты Украина.ру о возобновлении переговоров и о том, чего хочет Киев
04:37Подготовка к вывозу ресурсов и "деруссификация" освободителей города. Что происходит в Николаеве
04:30Геннадий Алехин: Безлюдовское кладбище в Харькове стало бескрайним из-за потерь ВСУ в Курской области
04:26Экономика Украины и война: украинцы поднимают Польшу, а ВПК увеличивает долларовый потенциал
04:00Разгром ВСУ под Суджей: эксперт раскрыл, почему Киев несколько раз менял цели курской авантюры
03:43"Историческое решение". Почему самораспустилась самая известная партия курдов
03:30"Подумаешь, тушенку поставляли": Ищенко объяснил, какую роль сыграл ленд-лиз для победы над Гитлером
03:00Иванов объяснил, с какой целью Зеленский требует прекращения огня и встречи с Путиным
21:54Из русских снова пытаются сделать "коварных медведей". Военный летчик Владимир Попов о рейсе МН17
20:51"Именно Путин в России всё определяет, именно он должен решать вопросы войны" - Зеленский
20:30"Флаготык для пиар-перемоги": Копылов раскрыл, зачем Украина вновь пытается атаковать Курскую область
20:28Почему Путин и Трамп ставят на Эрдогана? Гасанов о роли Турции в переговорах и их возможном финале
Лента новостейМолния