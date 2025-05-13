https://ukraina.ru/20250513/1063094221.html

Олег Царев: Трамп получил от Украины все, что хотел, поэтому будет дожимать Зеленского

Олег Царев: Трамп получил от Украины все, что хотел, поэтому будет дожимать Зеленского - 13.05.2025 Украина.ру

Олег Царев: Трамп получил от Украины все, что хотел, поэтому будет дожимать Зеленского

Ресурсная сделка подписана и ратифицирована. Теперь у Трампа есть развилка. Или дожимать Зеленского за счет прекращения поставок оружия и персональных санкций против него и его окружения, или США просто дистанцируются от этого конфликта, и Россия самостоятельно будет заниматься Украиной, считает депутат Верховной Рады IV-VII созывов Олег Царёв

2025-05-13T15:24

2025-05-13T15:24

2025-05-13T15:24

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сша

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владимир путин

верховная рада

стамбул

переговоры

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Олег Анатольевич, Украина и Европа пытались продавить 30-дневное прекращение огня, начиная с 12 мая. Дошло до того, что представитель немецкого правительства даже заявил, что "У Путина есть 10 часов на ответ о перемирии и часы тикают". Так и хочется спросить: "А то что?". Чем могут быть подкреплены их угрозы?- Украина и Европа разыгрывали спектакль. Нагнетали страсти. Вместе приехали на Украину. Всем коллективом осмелились позвонить Трампу. Позвонили. Изложили свои условия. Мировые СМИ их подхватили. И все свелось к тому, что если Россия немедленно не примет их условия о немедленном прекращении огня, то Россию накажут. Но затем мы увидели слаженную игру в две руки со стороны команды Трампа и команды Путина.Я помню, как это было в динамике.Россия ни с того, ни с сего по пять раз в день в лице разных топ-политиков стала заявлять, что мы готовы на немедленные переговоры с Украиной без всяких условий. Наши патриоты на это очень нервно отреагировали: "Да сколько ж можно? Пять раз вчера, пять раз сегодня. Сколько можно себя предлагать?". И в этот момент Трамп заявляет: "Да, было бы хорошо, если бы Украина с Россией вели прямые переговоры".Похоже, США договорились с Россией о том, что именно она должна внести эти предложения.Теперь насчет будущих стамбульских переговоров.Это нам очень выгодно. Путин многократно говорил, что было бы правильно стартовать с сорванных Украиной Стамбульских соглашений. Там есть наработанная база, которая нам подходит: демилитаризация и денацификация с учетом реалий на земле, потому что за три года Россия хорошо продвинулась на фронте.Более того, Украина уже соглашалась на такой формат договоренностей. Если она сейчас на него не согласится, это будет выглядеть совсем странно. Вот тогда Зеленскому будет совсем некомфортно. Сотни тысяч украинских солдат погибли, города разрушены, территории потеряны. И когда в этих новых условиях от него требуют вернутся к Стамбульскому формату, для него это удар по лицу.Посмотрите, как откладывалось выступление Путина. Оно откладывалось не потому, что Владимир Владимирович был сильно занят или не знал, что говорить. Оно откладывалось, потому что его надо было с кем-то согласовать. А с кем можно было согласовать? Только с теми, у кого день, когда у нас ночь.И на следующий день мы увидели два заявления Трампа. Сначала он поддержал предложение Путина, нивелируя ультиматум Украины и Европы, а потом выдвинул очень жесткое требование к Зеленскому. Только тогда Зеленский включил антикриз и стал говорить: "Я лично готов встречаться с Путиным. Я ничего не боюсь. Я сейчас же примчу в Стамбул".- Вы отметили, что в ответ на ультиматум Европы наш президент выступил с предложениями провести прямые переговоры в Стамбуле 15 мая, чтобы для начала решить ключевые разногласия. Может ли закончиться миром это политическое дзюдо? Ведь Зеленский, несмотря на свои ужимки, даже не отменил свой запрет на переговоры с Путиным.- Зеленский хозяин своего указа: он любой момент может его отменить. Проблема не в этом. Проблема в том, кто с ним разговаривать будет?Россия четко заявила, что разговаривать с ним будет помощник президента Ушаков. Человек с важным статусом, огромным опытом работы и полномочиями. Захочет Зеленский с ним поговорить – пожалуйста. Только в этом случае для него будет резкое понижение статуса. Не приедет Зеленский – на здоровье. Для нас этот вариант еще лучше.После ультиматума, который ему выдвинул Трамп в своей социальной сети, если Зеленский не приедет, со стороны США будет какая-то реакция.Понимаете, Вашингтон уже получил от Зеленского все, что хотел. Ресурсная сделка подписана и ратифицирована. Если Зеленский не захочет прекращать войну, у Трампа будут развязаны руки.Я и ранее говорил, что как только сделка по ресурсам пройдет, у Трампа появится развилка. Или дожимать Зеленского за счет прекращения поставок оружия и персональных санкций против него и его окружения, или США просто дистанцируются от этого конфликта, и Россия самостоятельно будет заниматься Украиной.Более того, США не просто могут уйти. Они еще через Орбана и Фицо могут заблокировать помощь Украине от Евросоюза.Зеленский это понимает, поэтому у него такая нервная реакция. И именно поэтому европейские лидеры, побросав все дела, поехали на Украину. "Ситуация HELP, ситуация SOS".Повторюсь, если Зеленский приедет в Стамбул, он попадет в дурацкую ситуацию. Встречу с Путиным еще надо заслужить, а он ее точно не заслуживает. А если он не приедет или никого не пришлет, будет еще хуже.Посмотрим, как будет вести себя Трамп.- Дело в том, что по поводу Трампа мы неоднократно слышали, что "если Украина и дальше продолжит устраивать цирк вместо переговоров, то он ее сдаст через две недели". Эти "две недели" длится уже несколько месяцев, но ничего не происходит.- Это зависит от того, приедет Украина в Стамбул или нет. Времени осталось не так много. Посмотрим, что сделает Трамп. Будет он Зеленского уговаривать или начнет принимать какие-то меры.Также по теме - в интервью Олега Иванова: Если Украина пойдет по пути Японии, мирный договор с Россией не будет подписан

https://ukraina.ru/20210113/1030231009.html

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Роман Гнатюк

интервью, украина, россия, сша, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, верховная рада, стамбул, переговоры, дипломатия, политика, сделка, европа, ультиматум