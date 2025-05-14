"Украина не выдержит": Зеленский раскрыл, чего он ждет от встречи с Путиным - 14.05.2025 Украина.ру
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"Украина не выдержит": Зеленский раскрыл, чего он ждет от встречи с Путиным
"Украина не выдержит": Зеленский раскрыл, чего он ждет от встречи с Путиным - 14.05.2025 Украина.ру
"Украина не выдержит": Зеленский раскрыл, чего он ждет от встречи с Путиным
От встречи с президентом России Владимиром Путиным в Стамбуле глава киевского режима Владимир Зеленский ждет прекращения огня и обмена всех пленных. Об этом 14 мая украинский политик заявил в интервью газете Liberation
2025-05-14T10:06
2025-05-14T10:06
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переговоры
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Ранее Зеленский отмечал, что готовился к встрече только с президентом России, не рассматривая другие форматы беседы, однако добавил, что в Стамбуле будет не один.Владимир Путин, в свою очередь, своего визита в Турцию не подтверждал. По информации СМИ, российскую делегацию возглавят глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента России Юрий Ушаков, который отмечал, что данные о том, кто войдет состав делегации, появятся позднее. Сегодня, 14 мая, глава киевского режима заявил, что Украина с Россией "должны найти формат для прекращения войны", однако Зеленский уверен, что прийти к согласию с российским лидером ему не удастся. По его мнению, на переговорах России и Украины должны присутствовать посредники, которые будут контролировать договоренности, поскольку "Киев и Москва не доверяют друг другу". Зеленский также заявил, что Украина "не выдержит", если война продлится ещё десять лет.В минувшее воскресенье, 11 мая, Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. В ответ на это Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы Москвой неприемлемыми. Он хотел, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим готов сесть за стол переговоров. Позже президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции.
https://ukraina.ru/20250514/voinstvennyy-makron-provaly-vsu-nadezhdy-na-peregovory-glavnoe-na-ukraine-na-utro-14-maya-1063108831.html
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новости, россия, украина, стамбул, владимир зеленский, трамп и зеленский, владимир путин, переговоры
Новости, Россия, Украина, Стамбул, Владимир Зеленский, Трамп и Зеленский, Владимир Путин, переговоры

"Украина не выдержит": Зеленский раскрыл, чего он ждет от встречи с Путиным

10:06 14.05.2025
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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От встречи с президентом России Владимиром Путиным в Стамбуле глава киевского режима Владимир Зеленский ждет прекращения огня и обмена всех пленных. Об этом 14 мая украинский политик заявил в интервью газете Liberation
Ранее Зеленский отмечал, что готовился к встрече только с президентом России, не рассматривая другие форматы беседы, однако добавил, что в Стамбуле будет не один.
Владимир Путин, в свою очередь, своего визита в Турцию не подтверждал. По информации СМИ, российскую делегацию возглавят глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента России Юрий Ушаков, который отмечал, что данные о том, кто войдет состав делегации, появятся позднее.
Сегодня, 14 мая, глава киевского режима заявил, что Украина с Россией "должны найти формат для прекращения войны", однако Зеленский уверен, что прийти к согласию с российским лидером ему не удастся.
"Если я встречусь с Путиным, мы должны выйти с политической победой — прекращением огня, обменом всех пленных на всех пленных или чем-то подобным", — считает Зеленский.
По его мнению, на переговорах России и Украины должны присутствовать посредники, которые будут контролировать договоренности, поскольку "Киев и Москва не доверяют друг другу". Зеленский также заявил, что Украина "не выдержит", если война продлится ещё десять лет.
В минувшее воскресенье, 11 мая, Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня.
В ответ на это Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы Москвой неприемлемыми. Он хотел, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим готов сесть за стол переговоров.
Позже президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции.
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