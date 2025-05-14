"Украина не выдержит": Зеленский раскрыл, чего он ждет от встречи с Путиным
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
От встречи с президентом России Владимиром Путиным в Стамбуле глава киевского режима Владимир Зеленский ждет прекращения огня и обмена всех пленных. Об этом 14 мая украинский политик заявил в интервью газете Liberation
Ранее Зеленский отмечал, что готовился к встрече только с президентом России, не рассматривая другие форматы беседы, однако добавил, что в Стамбуле будет не один.
Владимир Путин, в свою очередь, своего визита в Турцию не подтверждал. По информации СМИ, российскую делегацию возглавят глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента России Юрий Ушаков, который отмечал, что данные о том, кто войдет состав делегации, появятся позднее.
"Если я встречусь с Путиным, мы должны выйти с политической победой — прекращением огня, обменом всех пленных на всех пленных или чем-то подобным", — считает Зеленский.
По его мнению, на переговорах России и Украины должны присутствовать посредники, которые будут контролировать договоренности, поскольку "Киев и Москва не доверяют друг другу". Зеленский также заявил, что Украина "не выдержит", если война продлится ещё десять лет.
В минувшее воскресенье, 11 мая, Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня.
В ответ на это Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы Москвой неприемлемыми. Он хотел, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим готов сесть за стол переговоров.
Позже президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции.
09:00Воинственный Макрон, провалы ВСУ, надежды на переговоры. Главное на Украине на утро 14 маяПрезидент Франции продолжает запугивать Европу "российской угрозой" и пытается затянуть конфликт. ВС РФ уничтожают противника и технику. Пентагон предупредил, что конфликт на Украине может вылиться в прямую конфронтацию США и РФ, мир надеется на позитивный итог встречи Москвы и Киева в Стамбуле
Подписывайся на