https://ukraina.ru/20250514/sk-rf-ustanovleno-24-fakta-ubiystva-mirnykh-zhiteley-sela-russkogo-porechnogo-1063118439.html

СК РФ: установлено 24 факта убийства мирных жителей села Русского Поречного

СК РФ: установлено 24 факта убийства мирных жителей села Русского Поречного - 14.05.2025 Украина.ру

СК РФ: установлено 24 факта убийства мирных жителей села Русского Поречного

Российскими следователями установлено 24 факта убийства мирных жителей села Русского Поречного украинскими боевиками и устанавливаются обстоятельства убийств ещё двух жителей Курской области. Об этом 14 мая заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко

2025-05-14T13:36

2025-05-14T13:36

2025-05-14T13:36

новости

россия

курская область

русское поречное

ск рф

нато

вооруженные силы украины

всу

военные преступления

кто

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060835434_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_bcb95c6a9cd4ba617e315eaa9a1312b1.jpg

"Следователи СК России продолжают работу в селе Русском Поречном Курской области, где имели место факты массовых убийств мирных жителей украинскими националистами. Также проводятся следственные действия и в других близлежащих населенных пунктах", - сказано в официальном сообщении.В ходе осмотра жилого сектора села Русского Поречного и поселка Мирного Суджанского района Курской области были обнаружены части тел двух мирных жителей с признаками насильственной смерти.Главным военным следственным управлением СК России по указанным обстоятельствам возбуждены и расследуются уголовные дела по признакам уголовного преступления – террористического акта (п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ).Следователями устанавливаются представители вооруженных формирований Украины (ВФУ), причастные к этим преступлениям."Всего на данный момент установлено 24 факта убийства мирных жителей села Русского Поречного", - сказано в сообщении следственного ведомства России.Ранее По факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа 2014 года, СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.Официальные лица Украины отрицали совершение военных преступлений ВСУ в Курской области. Чиновники МИД Украины заверяли в соблюдении украинской армией всех международных норм на оккупированной российской территории, рассказывали о раздаче украинскими военнослужащими продуктов питания мирным жителям российского региона.Финский журналист и военный корреспондент рассказал о поездке в Курскую и Белгородскую области и о судьбе иностранных наемников в рядах ВСУ в интервью Кости Хейсканен: В Курской области был концлагерь, ВСУ действовали как зондеркоманда Накануне СВР рассказала о проблеме возвращения жителей Курской области из украинского плена

https://ukraina.ru/20250131/1060715276.html

россия

курская область

русское поречное

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, курская область, русское поречное, ск рф, нато, вооруженные силы украины, всу, военные преступления, кто