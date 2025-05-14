СК РФ: установлено 24 факта убийства мирных жителей села Русского Поречного - 14.05.2025 Украина.ру
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СК РФ: установлено 24 факта убийства мирных жителей села Русского Поречного
СК РФ: установлено 24 факта убийства мирных жителей села Русского Поречного - 14.05.2025 Украина.ру
СК РФ: установлено 24 факта убийства мирных жителей села Русского Поречного
Российскими следователями установлено 24 факта убийства мирных жителей села Русского Поречного украинскими боевиками и устанавливаются обстоятельства убийств ещё двух жителей Курской области. Об этом 14 мая заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко
2025-05-14T13:36
2025-05-14T13:36
новости
россия
курская область
русское поречное
ск рф
нато
вооруженные силы украины
всу
военные преступления
кто
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"Следователи СК России продолжают работу в селе Русском Поречном Курской области, где имели место факты массовых убийств мирных жителей украинскими националистами. Также проводятся следственные действия и в других близлежащих населенных пунктах", - сказано в официальном сообщении.В ходе осмотра жилого сектора села Русского Поречного и поселка Мирного Суджанского района Курской области были обнаружены части тел двух мирных жителей с признаками насильственной смерти.Главным военным следственным управлением СК России по указанным обстоятельствам возбуждены и расследуются уголовные дела по признакам уголовного преступления – террористического акта (п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ).Следователями устанавливаются представители вооруженных формирований Украины (ВФУ), причастные к этим преступлениям."Всего на данный момент установлено 24 факта убийства мирных жителей села Русского Поречного", - сказано в сообщении следственного ведомства России.Ранее По факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа 2014 года, СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.Официальные лица Украины отрицали совершение военных преступлений ВСУ в Курской области. Чиновники МИД Украины заверяли в соблюдении украинской армией всех международных норм на оккупированной российской территории, рассказывали о раздаче украинскими военнослужащими продуктов питания мирным жителям российского региона.Финский журналист и военный корреспондент рассказал о поездке в Курскую и Белгородскую области и о судьбе иностранных наемников в рядах ВСУ в интервью Кости Хейсканен: В Курской области был концлагерь, ВСУ действовали как зондеркоманда Накануне СВР рассказала о проблеме возвращения жителей Курской области из украинского плена
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россия
курская область
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новости, россия, курская область, русское поречное, ск рф, нато, вооруженные силы украины, всу, военные преступления, кто
Новости, Россия, Курская область, Русское Поречное, СК РФ, НАТО, Вооруженные силы Украины, ВСУ, Военные преступления, КТО

СК РФ: установлено 24 факта убийства мирных жителей села Русского Поречного

13:36 14.05.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкСпецназ "Ахмат в селе Русское Поречное Курской области
Спецназ Ахмат в селе Русское Поречное Курской области - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Российскими следователями установлено 24 факта убийства мирных жителей села Русского Поречного украинскими боевиками и устанавливаются обстоятельства убийств ещё двух жителей Курской области. Об этом 14 мая заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко
"Следователи СК России продолжают работу в селе Русском Поречном Курской области, где имели место факты массовых убийств мирных жителей украинскими националистами. Также проводятся следственные действия и в других близлежащих населенных пунктах", - сказано в официальном сообщении.
В ходе осмотра жилого сектора села Русского Поречного и поселка Мирного Суджанского района Курской области были обнаружены части тел двух мирных жителей с признаками насильственной смерти.
"Следствие пришло к выводу, что не позднее января 2025 года военнослужащие вооруженных формирований Украины, незаконно вторгшиеся на территорию Российской Федерации, применили пытки и истязания к жителю села Русского Поречного и жителю поселка Мирного, а затем совершили их убийство, - отметили в СК РФ. - Кроме этого, на телах обнаружены огнестрельные ранения".
Главным военным следственным управлением СК России по указанным обстоятельствам возбуждены и расследуются уголовные дела по признакам уголовного преступления – террористического акта (п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ).
Следователями устанавливаются представители вооруженных формирований Украины (ВФУ), причастные к этим преступлениям.
"Всего на данный момент установлено 24 факта убийства мирных жителей села Русского Поречного", - сказано в сообщении следственного ведомства России.
ВСУ - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
31 января, 10:47
"Чтобы поиздеваться": боевик ВСУ раскрыл ужасные подробности расправы над жителями в Русском ПоречномБоевики ВСУ убили 22 жителя села Русское Поречное в Курской области. Об этом 31 января написало агентство РИА Новости со ссылкой на официального представителя Следственного комитета Светлану Петренко
Ранее По факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа 2014 года, СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.
В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.
Официальные лица Украины отрицали совершение военных преступлений ВСУ в Курской области. Чиновники МИД Украины заверяли в соблюдении украинской армией всех международных норм на оккупированной российской территории, рассказывали о раздаче украинскими военнослужащими продуктов питания мирным жителям российского региона.
Финский журналист и военный корреспондент рассказал о поездке в Курскую и Белгородскую области и о судьбе иностранных наемников в рядах ВСУ в интервью Кости Хейсканен: В Курской области был концлагерь, ВСУ действовали как зондеркоманда
Накануне СВР рассказала о проблеме возвращения жителей Курской области из украинского плена
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