СВР рассказала о проблеме возвращения жителей Курской области из украинского плена
© sb.by
© sb.by
Киев намерен как можно дольше затягивать возвращение в Россию оставшихся насильно удерживаемых на украинской территории мирных жителей Курской области. Об этом говорится в опубликованном 13 мая сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации
СВР России располагает информацией намеренном торможении окружением Владимира Зеленского процесса возвращения в Россию жителей Курской области.
"В окружении В. Зеленского называют вывезенных ВСУ на Украину курян "ценным активом", в обмен на который можно требовать у Москвы "чего-то более существенного, чем раненые и негодные к направлению на фронт военнопленные". Речь идет прежде всего о бойцах признанного террористическим и запрещенного в РФ националистического батальона "Азов"*, которые осуждены у нас в стране за совершение особо тяжких преступлений. При этом цинично подчеркивается, что Россия не располагает аналогичным "козырем" в виде взятых в плен украинских гражданских лиц", - констатировали в СВР.
Там также отметили, что с таким подходом в Киеве надеются повысить шансы "навязать Кремлю свои правила игры и заставить пойти на уступки по размену курян на азовцев".
"Использование режимом Зеленского российских гражданских лиц в качестве заложников в попытках во что бы то ни стало добиться освобождения своих убийц и головорезов - ни что иное, как очередное доказательство его нацистской сущности", - подчеркнули в российской спецслужбе.
В опубликованном 11 мая заявлении президента России Владимира Путина обращено внимание на проявления неонацизма в Европе и цель Москвы в назначенном на 15 мая возобновлении переговорного процесса с Киевом на территории Турции.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 13 мая об обстоятельствах, препятствующих участию европейских государств в переговорах по урегулированию украинской проблемы. Подробности в публикации Европейские государства демонстрируют провоенный подход, не готовы к переговорам по Украине – Песков
* террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории России
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