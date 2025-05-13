СВР рассказала о проблеме возвращения жителей Курской области из украинского плена - 13.05.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250513/svr-rasskazala-o-probleme-vozvrascheniya-zhiteley-kurskoy-oblasti-iz-ukrainskogo-plena-1063094033.html
СВР рассказала о проблеме возвращения жителей Курской области из украинского плена
СВР рассказала о проблеме возвращения жителей Курской области из украинского плена - 13.05.2025 Украина.ру
СВР рассказала о проблеме возвращения жителей Курской области из украинского плена
Киев намерен как можно дольше затягивать возвращение в Россию оставшихся насильно удерживаемых на украинской территории мирных жителей Курской области. Об этом говорится в опубликованном 13 мая сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации
2025-05-13T15:22
2025-05-13T15:22
новости
россия
курская область
киев
владимир зеленский
служба внешней разведки
"азов"
всу
заложники
пленные
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/13/1061201947_0:94:1200:769_1920x0_80_0_0_defe2e5971958889c7bf725f019dccb8.jpg.webp
СВР России располагает информацией намеренном торможении окружением Владимира Зеленского процесса возвращения в Россию жителей Курской области."В окружении В. Зеленского называют вывезенных ВСУ на Украину курян "ценным активом", в обмен на который можно требовать у Москвы "чего-то более существенного, чем раненые и негодные к направлению на фронт военнопленные". Речь идет прежде всего о бойцах признанного террористическим и запрещенного в РФ националистического батальона "Азов"*, которые осуждены у нас в стране за совершение особо тяжких преступлений. При этом цинично подчеркивается, что Россия не располагает аналогичным "козырем" в виде взятых в плен украинских гражданских лиц", - констатировали в СВР.Там также отметили, что с таким подходом в Киеве надеются повысить шансы "навязать Кремлю свои правила игры и заставить пойти на уступки по размену курян на азовцев".В опубликованном 11 мая заявлении президента России Владимира Путина обращено внимание на проявления неонацизма в Европе и цель Москвы в назначенном на 15 мая возобновлении переговорного процесса с Киевом на территории Турции.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 13 мая об обстоятельствах, препятствующих участию европейских государств в переговорах по урегулированию украинской проблемы. Подробности в публикации Европейские государства демонстрируют провоенный подход, не готовы к переговорам по Украине – Песков* террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории России
россия
курская область
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/13/1061201947_0:0:1068:800_1920x0_80_0_0_3020fd3202e460a1d02eba9f636ff7d4.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, курская область, киев, владимир зеленский, служба внешней разведки , "азов", всу, заложники, пленные, обмен пленными, кто, сво, украинские неонацисты, украинский неонацизм
Новости, Россия, Курская область, Киев, Владимир Зеленский, Служба внешней разведки , "Азов", ВСУ, заложники, Пленные, обмен пленными, КТО, СВО, украинские неонацисты, украинский неонацизм

СВР рассказала о проблеме возвращения жителей Курской области из украинского плена

15:22 13.05.2025
 
© sb.by
© sb.by
Читать в
ДзенTelegram
Киев намерен как можно дольше затягивать возвращение в Россию оставшихся насильно удерживаемых на украинской территории мирных жителей Курской области. Об этом говорится в опубликованном 13 мая сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации
СВР России располагает информацией намеренном торможении окружением Владимира Зеленского процесса возвращения в Россию жителей Курской области.
"В окружении В. Зеленского называют вывезенных ВСУ на Украину курян "ценным активом", в обмен на который можно требовать у Москвы "чего-то более существенного, чем раненые и негодные к направлению на фронт военнопленные". Речь идет прежде всего о бойцах признанного террористическим и запрещенного в РФ националистического батальона "Азов"*, которые осуждены у нас в стране за совершение особо тяжких преступлений. При этом цинично подчеркивается, что Россия не располагает аналогичным "козырем" в виде взятых в плен украинских гражданских лиц", - констатировали в СВР.
Там также отметили, что с таким подходом в Киеве надеются повысить шансы "навязать Кремлю свои правила игры и заставить пойти на уступки по размену курян на азовцев".
"Использование режимом Зеленского российских гражданских лиц в качестве заложников в попытках во что бы то ни стало добиться освобождения своих убийц и головорезов - ни что иное, как очередное доказательство его нацистской сущности", - подчеркнули в российской спецслужбе.
В опубликованном 11 мая заявлении президента России Владимира Путина обращено внимание на проявления неонацизма в Европе и цель Москвы в назначенном на 15 мая возобновлении переговорного процесса с Киевом на территории Турции.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 13 мая об обстоятельствах, препятствующих участию европейских государств в переговорах по урегулированию украинской проблемы. Подробности в публикации Европейские государства демонстрируют провоенный подход, не готовы к переговорам по Украине – Песков
* террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории России
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияКурская областьКиевВладимир ЗеленскийСлужба внешней разведки"Азов"ВСУзаложникиПленныеобмен пленнымиКТОСВОукраинские неонацистыукраинский неонацизм
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:42Полковник Геннадий Алехин: Из-за курской авантюры ВСУ Безлюдовское кладбище в Харькове стало бескрайним
15:24Олег Царев: Трамп получил от Украины все, что хотел, поэтому будет дожимать Зеленского
15:22СВР рассказала о проблеме возвращения жителей Курской области из украинского плена
15:05"Белая книга" пострадавших от ВСУ объектов культурного наследия Курской области включает 72 объекта
14:53Никто. Белое пятно в истории Украины: Джабаров о статусе Зеленского
14:31Предчувствие новой Бучи. Как Украина умеет срывать переговоры
14:00Европейские государства демонстрируют провоенный подход, не готовы к переговорам по Украине – Песков
13:58С чем Зеленский поедет в Стамбул: послание от социологов украинского центра имени Разумкова
13:36Штаны Зеленского, поцелуй Макрона, ложечка Мерца и жадные руки "державы Украина": "Ищите их везде!"
13:09Песков рассказал о подготовке России к переговорам
13:00БПЛА со свастикой, интервью Уиткоффа, антироссийские санкции и фронтовые сводки. Главное на 13:00
12:58Передача ракет во время мирных переговоров: Овчинский объяснил, какую игру ведёт Трамп
12:55Минздрав ЛНР рассказал о состоянии раненых сотрудников МЧС
12:42"Манипуляторка не выросла": Картаполов об ультиматумах киевского режима в переговорном процессе
12:39"Эти молодые парни были настоящими героями": глава ЛНР рассказал о погибших пожарных
12:26Для США Украина - отработанный кейс, важнее, как сложатся отношения с Россией и что будет потом
12:16ВСУ атаковали выехавших на тушение луганских пожарных: есть погибшие и раненые
12:02Солдат мехбригады ВСУ получил приговор за терроризм в Курской области
12:01Зеленский ищет повод сорвать переговоры в Стамбуле - Шеремет
11:43Французский исследователь выяснил, какие западные ЧВК сотрудничают с украинскими неонацистами
Лента новостейМолния