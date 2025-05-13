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СВР рассказала о проблеме возвращения жителей Курской области из украинского плена

СВР рассказала о проблеме возвращения жителей Курской области из украинского плена - 13.05.2025 Украина.ру

СВР рассказала о проблеме возвращения жителей Курской области из украинского плена

Киев намерен как можно дольше затягивать возвращение в Россию оставшихся насильно удерживаемых на украинской территории мирных жителей Курской области. Об этом говорится в опубликованном 13 мая сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации

2025-05-13T15:22

2025-05-13T15:22

2025-05-13T15:22

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"азов"

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пленные

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СВР России располагает информацией намеренном торможении окружением Владимира Зеленского процесса возвращения в Россию жителей Курской области."В окружении В. Зеленского называют вывезенных ВСУ на Украину курян "ценным активом", в обмен на который можно требовать у Москвы "чего-то более существенного, чем раненые и негодные к направлению на фронт военнопленные". Речь идет прежде всего о бойцах признанного террористическим и запрещенного в РФ националистического батальона "Азов"*, которые осуждены у нас в стране за совершение особо тяжких преступлений. При этом цинично подчеркивается, что Россия не располагает аналогичным "козырем" в виде взятых в плен украинских гражданских лиц", - констатировали в СВР.Там также отметили, что с таким подходом в Киеве надеются повысить шансы "навязать Кремлю свои правила игры и заставить пойти на уступки по размену курян на азовцев".В опубликованном 11 мая заявлении президента России Владимира Путина обращено внимание на проявления неонацизма в Европе и цель Москвы в назначенном на 15 мая возобновлении переговорного процесса с Киевом на территории Турции.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 13 мая об обстоятельствах, препятствующих участию европейских государств в переговорах по урегулированию украинской проблемы. Подробности в публикации Европейские государства демонстрируют провоенный подход, не готовы к переговорам по Украине – Песков* террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории России

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