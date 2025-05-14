Российская делегация будет ждать украинскую в Стамбуле в четверг — Песков
Российская делегация будет ждать украинскую сторону 15 мая в Стамбуле. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
"Действительно, российская делегация будет ждать украинскую делегацию в Стамбуле 15 мая, в четверг, то есть завтра", - сказал Песков.
Он еще раз подтвердил, что все сказанное российским лидером Владимиром Путиным в заявлении 11 мая сохраняет свою актуальность.
Также Песков отметил, что Кремль пока не озвучивает состав российской делегации, которая будет участвовать в переговорах.
"Мы это сделаем, когда получим соответствующие указания от президента. Пока таких указаний не было", - объяснил он.
В минувшее воскресенье Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня.
Подробнее - в материале Татьяны Стоянович США пришлось вникнуть в позицию России. Чего ожидать от переговоров в Стамбуле на сайте Украина.ру.
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