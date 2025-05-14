https://ukraina.ru/20250514/rossiyskaya-delegatsiya-budet-zhdat-ukrainskuyu-v-stambule-v-chetverg--peskov-1063115733.html

Российская делегация будет ждать украинскую в Стамбуле в четверг — Песков

Российская делегация будет ждать украинскую в Стамбуле в четверг — Песков - 14.05.2025 Украина.ру

Российская делегация будет ждать украинскую в Стамбуле в четверг — Песков

Российская делегация будет ждать украинскую сторону 15 мая в Стамбуле. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

2025-05-14T12:44

2025-05-14T12:44

2025-05-14T12:44

новости

стамбул

россия

дмитрий песков

кремль

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/13/1059778341_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a93a9d5a29a281b8d75a9f6274f97e95.jpg

"Действительно, российская делегация будет ждать украинскую делегацию в Стамбуле 15 мая, в четверг, то есть завтра", - сказал Песков.Он еще раз подтвердил, что все сказанное российским лидером Владимиром Путиным в заявлении 11 мая сохраняет свою актуальность.Также Песков отметил, что Кремль пока не озвучивает состав российской делегации, которая будет участвовать в переговорах.В минувшее воскресенье Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня.Подробнее - в материале Татьяны Стоянович США пришлось вникнуть в позицию России. Чего ожидать от переговоров в Стамбуле на сайте Украина.ру.

стамбул

россия

кремль

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, стамбул, россия, дмитрий песков, кремль, владимир путин