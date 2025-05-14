https://ukraina.ru/20250514/peregovory-kak-opasnost-1063109926.html

Переговоры, как опасность

Переговоры, как опасность - 14.05.2025 Украина.ру

Переговоры, как опасность

Российская делегация, состав которой не раскрывается, будет ждать украинскую делегацию в Стамбуле 15 мая, в четверг. Это официально сообщил прессе Песков, следовательно на данный момент такова позиция России.

2025-05-14T09:37

2025-05-14T09:37

2025-05-14T09:39

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До сих пор дипломатическая активность Кремля проходила в режиме абсолютной неуязвимости. На все потуги посадить Россию за стол переговоров, потенциальные посредники получали стандартный ответ, что мы, мол, не против, но Зеленский нелегитимен, к тому же сам себе запретил вести с нами переговоры, да и в целом Украина к миру не стремится – все наши предложения отвергает.Эта позиция, с учётом также позиции Дональда Трампа, позволяла России с начала 2025 года, пользоваться расколом Запада, в рамках которого дипломатическая поддержка Украины сошла почти на нет, а финансовая и военно-техническая несколько просели и будущее их было туманно. Всё это, разумеется облегчало работу ВС РФ. К маю фронт ВСУ напоминал дуршлаг, дыры затыкать стало нечем. Но войну Киев прекращать не желал. Он настоятельно требовал перемирия для перевооружения.Аналогичную позицию заняли его европейские союзники (по сути весь ЕС, кроме Венгрии и Словакии). Несмотря на то, что наибольшую прыть в попытке спасти украинскую государственность проявили французы, англичане, немцы и поляки (именно в такой последовательности), остальные члены ЕС (особенно прибалты, скандинавы и голландцы) также искали способ увести Украину от полного поражения и не дать России возможность политически закрепить военные результаты СВО.На потуги ЕС Москва могла бы плевать с высокой колокольни, но Трамп, то ли по наивности, то ли (что более вероятно) рассчитывая выдавить из России дополнительные уступки в рамках глобальной конкуренции с США, внезапно решил поддержать украинско-европейскую позицию, согласно которой любым переговорам о мире должно было предшествовать соглашение об устойчивом прекращении огня, сроком не менее, чем на месяц. Понятно, что этот месяц понадобился для того, чтобы подлатать фронт, частично восстановить боеспособность ВСУ и продолжить боевые действия.Если получится, то ЕС с Киевом могли бы попытаться продлить прекращение огня и на три месяца. Команда Сырского как раз перед майскими праздниками (в конце апреля) поделилась планами осеннего наступления ВСУ, а офис Зеленского поставил перед ТЦК, полицией и местными властями задачу добыть для этой цели миллион нового пополнения.Миллион они не добудут. Даже в 2022 году, когда при массовом притоке добровольцев (из которых, правда, большинство записывалось в ТРО, чтобы не попасть на фронт, куда их тот час же отправили) численность ВСУ к концу года удалось довести почти до миллиона человек, реально мобилизовано было тысяч 650-700 (не менее 250 тысяч уже находилось в рядах ВСУ на момент начала СВО). Но, возможно, что с полным напряжением сил и с полнейшим пренебрежением к собственным законам, к тому же переведя в разряд подлежащих мобилизации всё население в возрасте 18-65 лет (а такие планы у Зеленского имеются), за три месяца удастся набрать в ВСУ около 200 тысяч человек. Это дало бы Сырскому дополнительный контингент для восполнения потерь и даже для попыток организации набеговых операций на российского территорию, вроде продолжающейся серии атак на Тёткино.Подчеркну, три месяца перемирия и серьёзное восстановление боеспособности ВСУ – программа максимум, которую почти невозможно реализовать по многим причинам, в том числе и потому, что на Украине практически закончилось мотивированное пополнение и того качества личного состава, которое ВСУ имели в 2022-23 годах им уже никогда не удастся получить (и по многим другим причинам тоже). Программа-минимум менее амбициозна – месяц перемирия, частичное восстановление боеспособности ВСУ и поиск "коалицией желающих" какой-нибудь страны (или группы стран), которая была бы способна и готова послать более-менее серьёзный контингент на Украину, на помощь ВСУ.Естественно этот месяц также был бы использован для того, чтобы затем обвинить Россию в общей недоговороспособности и срыве "так хорошо начинавшегося переговорного процесса". Перед Москвой замаячил призрак восстановления западного антироссийского единства, на базе общей позиции США и ЕС по перемирию. Кремль решил купировать эту угрозу собственной инициативой о переговорах в Стамбуле.Идея прекрасна, как русско-австрийский план сражения при Аустерлице (кстати, совсем не глупый, просто с другой стороны был Наполеон). Учитывая, что по ту сторону не Бонапарт, она (идея) может даже сыграть. Расчёт Кремля прост и эффективен: украинским властям неудобно вести переговоры в Стамбуле на основе Стамбульских же соглашений 2022 года, поскольку тогда непонятно, за что украинцы уложили в землю почти миллион своих соотечественников. Можно же было на лучших условиях договориться три года назад.Расчёт также делается на амбиции Зеленского, который не пойдёт на уступки и не сменит свою позицию – вначале перемирие, а потом переговоры на более конструктивную. Заинтересованная в конфронтации с Россией "коалиция желающих", контролирующая ЕС, также вроде бы не должна идти на уступки. В общем, можно будет опять сказать, что мы сделали всё, что могли, а Киев и его европейская группа поддержки сорвали все мирные усилия и попытаться таким путём удержать США от возвращения в антироссийскую коалицию, убедив их предоставить Киев его судьбе.Но есть нюансы.Во-первых, нет гарантии, что США захотят принять нашу версию событий, а не киевско-брюссельскую. Трамп быстро меняет мнение под воздействием групп влияния в своём окружении, а противников временного соглашения с Россией за счёт Украины там, как минимум, не меньше чем его (соглашения) сторонников. То есть, все танцы вокруг переговоров могут оказаться напрасными.Во-вторых, нет уверенности в том, что нам не расставляют элементарную ловушку. Пока что мы слышали только заявления Зеленского о том, что он прилетит в Анкару и если Путин объявится в Стамбуле, то Зеленский немедленно отправится туда. А также о том, что кроме как с Путиным он ни с кем переговоры вести не намерен.Исходя из этих заявлений получается, что российская делегация прилетит в Стамбул, подождёт там украинцев, зафиксирует их отсутствие и улетит назад, после чего Россия с полным правом сможет утверждать, что сделала для немедленного мира всё, а Украина, как обычно, всё испортила.Но Зеленский ни разу не заявлял, что кроме него вообще никто от Украины не будет уполномочен вести переговоры. Помимо того, что в Стамбуле российская делегация может внезапно встретиться украинской, Зеленский имеет возможность прямо в Анкаре заявить, что он не позволит Путину сорвать усилия мирового сообщества, прямо здесь и сейчас утвердит (под телекамеры) состав украинской делегации и она немедленно вылетит в Стамбул.Этот вариант будет ещё хуже, так как Киев перехватит инициативу, а Россия окажется в положении ожидающего.Обратите внимание, как ведёт себя Зеленский. Он требует Путина в Стамбул, но сам собирается вылететь туда, только когда и если президент России уже будет в городе. Таким образом он пытается поставить российского президента в положение ожидающего. Ждёт всегда тот, кому нужнее, а опаздывает тот, кто в лучшей позиции. Именно поэтому Путин часто опаздывает на мероприятия, но к нему не позволяют опаздывать никому.Понятно, что Зеленский практически не рассчитывает на встречу с Путиным в Стамбуле, хотя бы потому, что народу России будет трудно объяснить с какой стати и о чём Путин вдруг решил беседовать с тем, кого в России официальные СМИ и политики называли нелегитимным кокаинистом, нацистом и хамом (он стал легитимным, перестал баловаться кокаином, или перестал быть нацистом и хамом?)Но поскольку российская делегация гарантированно летит в Стамбул (если, конечно, за оставшиеся сутки Кремль не передумает), с ней можно будет поиграть в те же игры. В конце концов, инструкции и полномочия украинская делегация получит от нелегитимного Зеленского (в крайнем случае, от назначенных нелегитимным Зеленским чиновников). Какова цена этих полномочий?Впрочем, эти игры в символы не так страшны, как забавны, хоть многими в мире (особенно в странах глобального Юга) до сих воспринимаются всерьёз и это тоже надо помнить и учитывать. Самый худший для нас вариант – реальное начало переговоров.Не удивлюсь, если украинская делегация с первого же заседания начнёт продавливать то, что интересует Киев больше всего – длительное перемирие. Не надо быть выдающимся профессионалом, чтобы сообразить, что если невозможно сразу договориться о перемирии на месяц, то можно попытаться продавить хотя бы семидневное перемирие (с возможностью продления). Украинцы и европейцы с американцами давно эксплуатируют лозунг о том, что главное остановить кровопролитие, а обо всём остальном можно договориться потом. Наивно думать, что они от него так просто откажутся.Более того, в принципе ничто не мешает украинской делегации заявить, что она готова конструктивно рассмотреть российские территориальные и прочие требования в обмен на перемирие (хотя бы на неделю). От такого предложения будет трудно отказаться не подорвав свои собственные позиции (ведь официально мы за мир).Украинская делегация в Стамбуле вообще может в обмен на перемирие соглашаться на что угодно. Договоры такого уровня всё равно должны подписываться главами государств. Кстати, что делать с нелегитимностью? Украинцы, американцы и европейцы считают Зеленского легитимным и даже, если под договором будет стоять не его подпись, полномочия по подписанию будет всё равно передавать он. Так что проблема легитимности подписавшего никуда не денется.Более того, договоры такого уровня должен ратифицировать парламент. И на каждом этапе (от подписания президентом), до ратификации, процесс можно остановить. Но раз заключённое перемирие будет продолжаться всё время, пока этот небыстрый процесс будет идти. Кстати, чтобы согласие Украины на территориальные изменения вступило в силу необходимо ещё провести общенациональный референдум (или изменить конституцию) – и то, и другое требует пары-тройки месяцев как минимум, (даже если не очень заморачиваться юридическими приличиями, если же ими заморочиться, то референдум провести вообще не удастся, а с конституцией можно и в год не уложиться).Можно, конечно, на все эти проблемы плюнуть – бумажка есть и ладно. Но легитимность этой бумажки (которой мы формально так озабочены) будет ничтожна.В общем, украинцам, если они догадаются послать делегацию в Стамбул, останется только ценой любых уступок пробить прекращение огня. Сохранять режим прекращения огня столько, сколько потребуется, им будет значительно проще, чем нам найти повод его отменить, если, конечно, Киев сам не устроит какую-нибудь провокацию.В том, что всё время, пока будет сохраняться режим прекращения огня, Украину будут набивать оружием и будет продолжаться мобилизация (пусть и скрытая) в ВСУ, можно не сомневаться. Отследить эти процессы и получить достаточно поводов для того, чтобы выйти из переговоров, если по остальным вопросам будут находиться компромиссные решения, будет достаточно сложно.Поэтому считаю, что лучший вариант для нас, чтобы переговоры вообще не состоялись. Если же они всё же начнутся, что однозначно будет воспринято Западом как наша слабость и повод усилить давление, ни за какие коврижки нельзя соглашаться на прекращение огня, даже не до достижения договорённостей, а до их вступления в законную силу. В этом случае, по крайней мере, время будет играть на нас, так как Киеву и его союзникам надо будет торопиться с реализацией договорённостей, пока от Украины ещё хоть что-то осталось.Мнения других экспертов о переговорах в Стамбуле - в статье Натальи Мареевой "Ультиматум отчаяния. Эксперты Украина.ру о возобновлении переговоров и о том, чего хочет Киев"

https://ukraina.ru/20190708/1024169545.html

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россия, стамбул, украина, владимир зеленский, владимир путин, дональд трамп, вооруженные силы украины, ес, эксклюзив