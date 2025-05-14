Парламентарии Украины и Чехии обсудили присвоение заблокированных в ЕС активов России - 14.05.2025 Украина.ру
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Парламентарии Украины и Чехии обсудили присвоение заблокированных в ЕС активов России
Парламентарии Украины и Чехии обсудили присвоение заблокированных в ЕС активов России - 14.05.2025 Украина.ру
Парламентарии Украины и Чехии обсудили присвоение заблокированных в ЕС активов России
Вопросы сотрудничества Украины и Чехии в различных сферах, в том числе передачи официальному Киеву заблокированных в ЕС российских активов обсудили парламентарии Украины и Чехии. Об этом 14 мая сообщила Верховная Рада Украины.
2025-05-14T16:47
2025-05-14T16:47
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Председатель ВРУ Руслан Стефанчук обсудил председателем Комитета по безопасности Палаты депутатов парламента Чехии Павелом Жачеком вопросы двусторонних отношениях в условиях проводимой Россией специальной военной операции (СВО).Во время переговоров обсуждалось продолжение сотрудничества Украины и Чехии в сфере ВПК. В частности, была обсуждена чешская инициатива по поставке артиллерийских снарядов для ВСУ.Стефанчук и Жачек обсудили "перспективу вступления Украины в ЕС и необходимость совместного преодоления политических блокировок; усиление санкционного давления на Россию и конфискацию ее активов, в том числе замороженных в Чехии более $430 млн; важность сохранения европейского единства на всех уровнях — политическом, парламентском и безопасности".Кроме того, обсуждалось участие Чехии в программах по разминированию территорий и восстановлению Украины, в частности - медицинских учреждений и энергетической инфраструктуры.Также в новостях: Чешскую военную помощь Украине обсудили парламентарии двух стран Актуальное интервью на эту тему: Как в Чехии относятся к беженцам с Украины и готовы ли чехи воевать — бывший глава полиции Новотны
https://ukraina.ru/20250514/makron-zayavil-chto-zakonnogo-osnovaniya-dlya-konfiskatsii-aktivov-rf-net-1063114132.html
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новости, украина, чехия, россия, руслан стефанчук, ес, верховная рада, впк, военная помощь, снаряды, сво, украина-нато, украина-ес
Новости, Украина, Чехия, Россия, Руслан Стефанчук, ЕС, Верховная Рада, ВПК, военная помощь, снаряды, СВО, Украина-НАТО, Украина-ЕС

Парламентарии Украины и Чехии обсудили присвоение заблокированных в ЕС активов России

16:47 14.05.2025
 
© Верховна Рада України / Telegram
© Верховна Рада України / Telegram
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Вопросы сотрудничества Украины и Чехии в различных сферах, в том числе передачи официальному Киеву заблокированных в ЕС российских активов обсудили парламентарии Украины и Чехии. Об этом 14 мая сообщила Верховная Рада Украины.
Председатель ВРУ Руслан Стефанчук обсудил председателем Комитета по безопасности Палаты депутатов парламента Чехии Павелом Жачеком вопросы двусторонних отношениях в условиях проводимой Россией специальной военной операции (СВО).
Во время переговоров обсуждалось продолжение сотрудничества Украины и Чехии в сфере ВПК. В частности, была обсуждена чешская инициатива по поставке артиллерийских снарядов для ВСУ.
Стефанчук и Жачек обсудили "перспективу вступления Украины в ЕС и необходимость совместного преодоления политических блокировок; усиление санкционного давления на Россию и конфискацию ее активов, в том числе замороженных в Чехии более $430 млн; важность сохранения европейского единства на всех уровнях — политическом, парламентском и безопасности".
- РИА Новости, 1920, 14.05.2025
12:16
Макрон заявил, что законного основания для конфискации активов РФ нетРоссийские активы, замороженные в Европе с начала украинского конфликта, из-за отсутствия юридических рамок конфисковать невозможно. Такое заявление 14 мая в эфире телеканала TF1 сделал президент Франции Эммануэль Макрон
Кроме того, обсуждалось участие Чехии в программах по разминированию территорий и восстановлению Украины, в частности - медицинских учреждений и энергетической инфраструктуры.
Также в новостях: Чешскую военную помощь Украине обсудили парламентарии двух стран
Актуальное интервью на эту тему: Как в Чехии относятся к беженцам с Украины и готовы ли чехи воевать — бывший глава полиции Новотны
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